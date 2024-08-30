سبتمبر 2024.. الإمارات الوجهة الأولى للمعارض والمؤتمرات العالمية

تشهد دولة الإمارات خلال شهر سبتمبر المقبل، مجموعة كبيرة من الأحداث والفعاليات العالمية التي ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والسياحة والابتكار في المجالات كافة.

وتعد الإمارات وجهة عالمية لاستضافة وتنظيم المعارض والمؤتمرات المتخصصة على مدار العام، وخلال الشهر المقبل ستكون الدولة على موعد مع عدد كبير من تلك المعارض والمؤتمرات ذات الحضور والمشاركة الدولية الواسعة.

صناعة الطيران

تستضيف أبوظبي النسخة السابعة من القمة العالمية لصناعة الطيران في منتجع "سانت ريجيس" في جزيرة السعديات في أبوظبي يومي 25 و26 سبتمبر 2024، وتمثل القمة قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، وتهدف إلى تسريع الاستثمارات، لتعزيز الاستدامة ومشاركة الشباب والابتكار في هذه القطاعات.

المرافق

تنطلق فعاليات النسخة الثالثة من "المؤتمر العالمي للمرافق"، الذي تستضيفه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" في الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر 2024.

وتستقطب نسخة هذا العام أكثر من 12 ألف متخصص وخبير عالمي ضمن مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع مرافق الكهرباء والمياه، وإلى جانب العديد من الفعاليات التقنية والمتخصصة، يشهد المؤتمر 110 جلسات تفاعلية، وأكثر من 280 متحدثاً عالمياً، و18 وزيراً للطاقة و1400 مندوب وخبير.

إعادة التأهيل

تستضيف أبوظبي المؤتمر العالمي لإعادة التأهيل الذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر 2024، بحضور مجموعة كبيرة من القادة والمسؤولين في قطاع إعادة التأهيل والرعاية الصحية ومقدِمي الخدمات والمؤسسات الحكومية والأكاديميين والباحثين في تحسين نوعية حياة أصحاب الهمم من 100 دولة.

المشغلون النوويون

تستضيف الإمارات، للمرة الأولى في المنطقة، المؤتمر العام للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين في العاصمة أبوظبي ما بين 28 و30 سبتمبر 2024.

ويرسخ الحدث مكانة الدولة التي باتت نموذجاً عالمياً يحتذى به في تطوير الطاقة النووية السلمية وفقاً لأعلى معايير السلامة والأمن والجودة وعدم الانتشار النووي.

الصيد والفروسية

تشهد الدورة الـ 21 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية مشاركة آلاف العلامات التجارية عبر 11 قطاعاً متنوعاً، وسيشكل المعرض الذي ينطلق غداً السبت، ويستمر حتى 8 سبتمبر المقبل، ملتقى للمزج بين التقاليد الإماراتية الأصيلة والابتكار التكنولوجي المتواصل.

الذكاء الاصطناعي

ينظم مركز دبي المالي العالمي الدورة الأولى من "مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3"، يومي 11 و12 سبتمبر المقبل في مدينة جميرا.

ويتوقع أن يستقطب المهرجان أكثر من 100 عارض، وما يتجاوز 5000 مشارك من قادة القطاع وصنّاع السياسات والمبتكرين العالميين الذين سيقودون الحوارات حول مستقبل الذكاء الاصطناعي و"الويب 3".

النقل الذكي

تستضيف دبي أعمال الدورة الـ 30 من المؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية (ITS)، في الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر المقبل، وسط توقعات بحضور 20 ألف مشارك و800 متحدث.

ويركز المؤتمر على مجموعة من المحاور المهمة تشمل: الابتكارات في النقل الذكي، والتنقّل المستدام، وتكامل المدن الذكية، وأسلوب اتخاذ القرارات بناءً على البيانات، والمركبات ذاتية القيادة، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

المناطق الحرة

تنطلق في دبي خلال الفترة من 23 - 25 سبتمبر المقبل، فعاليات الدورة العاشرة للمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، وذلك بمشاركة ممثلين لأكثر من 100 دولة، وسط حضور ما يزيد على 2000 من قادة الأعمال العالميين والإقليميين ومسؤولي المناطق الحرة في العالم.

بناء الأجسام

تقام النسخة الثانية من بطولة "بينوس كلاسيك" لبناء الأجسام، في مركز دبي العالمي التجاري يومي 7 و8 سبتمبر المقبل، بمشاركة 700 لاعب ولاعبة، يتنافسون على جوائز مالية تبلغ 1.2 مليون درهم، لتكون أعلى قيمة جوائز لبطولة في فئتها على مستوى العالم.

الاتصال الحكومي

ينظم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يومي 4 و5 سبتمبر المقبل أعمال الدورة الـ 13 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، بحضور نخبة من كبار المسؤولين وصناع القرار والمختصين والخبراء والباحثين، من مختلف دول العالم، لمناقشة فاعلية ومساهمة الاتصال الحكومي المبتكر في تحقيق سياسات وأهداف الحكومات المرنة حول العالم اجتماعياً، واقتصادياً، وثقافياً، وسياحياً.

الشارقة للاستثمار

تنطلق في إمارة الشارقة يومي 18 و19 سبتمبر المقبل فعاليات الدورة السابعة من منتدى الشارقة للاستثمار، تحت شعار "رؤية مستقبلية للاقتصادات الذكية"، وذلك بحضور أكثر من 80 متحدثاً من أبرز الوزراء والمسؤولين الحكوميين وقادة ورواد الأعمال والمستثمرين، من الساحتين المحلية والعالمية.