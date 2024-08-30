وزارة الخارجية تستقبل 1880 بلاغاً لمواطنين بالخارج في إجازة الصيف

أعلنت وزارة الخارجية استقبالها أكثر من 4981 اتصالاً، منها 1880 بلاغاً طارئاً عبر خط الطوارئ المخصص لمواطني الدولة في الخارج 0097180024، خلال فترة موسم السفر وإجازة الصيف 2024.

وتؤكد وزارة الخارجية، من خلال خدماتها التي تهدف إلى مد يد العون والمساعدة لمواطني الدولة والتصدي لكل ما يقف في طريقهم ويهدّد أمنهم من أجل خدمتهم والسهر على راحتهم في أي مكان وزمان، أنها قامت بإعداد فرق العمل ذات خبرة وكفاءة عالية مؤهلة للتعامل مع مختلف أنواع البلاغات الطارئة بكل احترافية وفق معايير خطط الطوارئ على مدار 24 ساعة، لضمان سلامة مواطني الدولة في الخارج، وحماية مصالحهم، حيث تم الرد على 95 % من المكالمات خلال أقل من 20 ثانية، مع تفعيل تقنية إعادة الاتصال التلقائي في أقل من 10 دقائق.

كما تشيد وزارة الخارجية بجهود الشركاء الداعمين والفرق المتميزة، ودورهم البارز في إنجاح عمليات الإخلاء الطبي، حيث تم تنفيذ 7 عمليات نقل جوي و8 عمليات نقل بري لحالات طبية حرجة بالتنسيق مع الحرس الوطني والجهات الصحية في دولة الإمارات.

وقامت الوزارة بإصدار عدد من التنبيهات التوعوية عن طريق موقعها وتطبيقها الذكي "صفحة إرشادات السفر حسب كل وجهة"، إضافة إلى الرسائل النصية، بضرورة أخذ الحيطة والحذر بسبب الكوارث الطبيعية في عدد من دول العالم، وأهمية التعامل مع الشركات المعتمدة لتجنب عمليات النصب والاحتيال.

وقالت بشرى أحمد المطروشي، مدير إدارة شؤون المواطنين في وزارة الخارجية، إنه من منطلق حرص الوزارة على تقييم مدى رضا مواطني الدولة عن استجابة الوزارة للبلاغات الطارئة، يقوم الفريق المعني بتقييم البلاغات بعد إغلاقها من خلال التواصل مع المواطنين للاطمئنان عليهم وإجراء استطلاع للرأي عن مستوى تقديم الخدمة والأخذ بمقترحاتهم التطويرية.

وأضافت المطروشي أنه تتم مراقبة جودة الأداء من خلال مؤشرات تضمن سرعة التنفيذ والاستجابة للبلاغات الطارئة، بحيث يتم تقييمها وفق معايير محددة لقياس كفاءة وفعالية أداء الفرق المعنية وتعاملها مع البلاغات الطارئة.

وخلال فترة موسم السفر وإجازة الصيف 2024، بلغ عدد المسجلين في "خدمة تواجدي" 10431 مواطناً إماراتياً، حيث تؤكد وزارة الخارجية على مواطني الدولة الراغبين في السفر أهمية التسجيل في هذه الخدمة وتسجيل جميع أفراد الأسرة من كبار المواطنين والأطفال، لتبقى إلى جانبهم ولتسهيل عملية التواصل معهم في حالات الأزمات والطوارئ، بهدف مساعدتهم وتنسيق عودتهم للدولة، كما تم التقديم على 452 طلب إصدار "وثيقة عودة" معظمها للمواليد الجدد وحالات انتهاء وفقدان جواز السفر، حيث بلغت نسبة نبض المتعامل خلال موسم الصيف عن خدمة إصدار وثيقة العودة وخدمة التسجيل في تواجدي 96%.

وتحرص وزارة الخارجية على توفير وتقديم باقة من الخدمات المتميزة لمواطني دولة الإمارات تماشياً مع الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة نحو المستقبل، وتنفيذاً لتوجيهاتها في تقديم خدمات رقمية استباقية ذات جودة ومرونة تصل للمواطن في أي وقت وتحقق تطلعاته، والتي يمكن الحصول عليها من خلال زيارة صفحة المسافر الإماراتي في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة أو التطبيق الذكي "UAEMOFA".