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جناح جو شرطة رأس الخيمة ينقذ مواطناً في منطقة جبلية

8/30/2024 5:15:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نجح قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة في إنقاذ مواطن تعرض لوعكة صحية أثناء وجوده في منطقة جبلية وعرة بإحدى مناطق رأس الخيمة.

وأشار الرائد محمد عبد الله العوضي، رئيس قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة بالإنابة، إلى أن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات عن تعرض أحد المواطنين لوعكة صحية أثناء وجوده على ارتفاع 3700 قدم بإحدى المناطق الجبلية بالإمارة.

وبناءً عليه تم توجيه إحدى طائرات القسم للموقع المحدد، حيث تم العثور على المواطن المذكور ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، مضيفاً أن عملية البحث والإنقاذ استغرقت 40 دقيقة.

يذكر أن جناح الجو في شرطة رأس الخيمة يقوم بالعديد من المهام الإنسانية التي تتمثل في إنقاذ العالقين والمصابين في مختلف المناطق الممتدة على طول النطاق الجغرافي للإمارة.

وأهابت شرطة رأس الخيمة بالمواطنين والمقيمين والسياح اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، والحذر مع التزود باحتياجاتهم من الأطعمة والمشروبات خلال توجههم إلى المناطق الجبلية على وجه الخصوص حفاظاً على سلامتهم وتلافياً لتعرضهم لمثل هذه المواقف.

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