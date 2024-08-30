حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 8 (كونا) -- الثلاثون من أغسطس

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1986 - افتتاح وحدة التكسير بالعامل المساعد السائل في الأحمدي إحدى وحدات المرحلة الثانية في مشروع تحديث المصفاة.

1990 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر أمرا أميريا بشأن المقر المؤقت لحكومة الكويت وبعض الأحكام المنظمة لأعمالها وتضمن الأمر الأميري انعقاد حكومة الكويت بصفة مؤقتة في المملكة العربية السعودية أو أي مكان يختاره الأمير ويتولى الوزراء كل في اختصاصه مباشرة الأعمال المعهودة إليه وتقديم الخدمات اللازمة للكويتيين والمقيمين على أرض الكويت وجاء في الأمر "يعتبر باطلا أي تشريع أو نظام أو قرار أو إجراء يصدر عن أية سلطة أو جهة تزعم أن لها ولاية على أراضي الكويت أو ما يمس سياستها أو استقلالها ولا يتبع في ذلك إلا ما يصدر عن الحكومة الشرعية للكويت".

1990 - بدأت في القاهرة اجتماعات المؤتمر الطارئ لوزراء الخارجية العرب بمشاركة 14 دولة عربية لبحث سبل إنهاء الاحتلال العراقي للكويت وقاطع الاجتماع كل من تونس والسودان واليمن وموريتانيا والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية اضافة إلى العراق.

2002 - المنتخب الوطني لكرة اليد يحرز لقب البطولة الآسيوية الثامنة للشباب التي أقيمت في بانكوك وحصل على كأس البطولة بعد تغلبه في المباراة النهائية على المنتخب القطري 23/21.

2012 - الكويت توقع مع الأردن اتفاقية خاصة بمساهمة الكويت بقيمة 25ر1 مليار دولار في إطار منحة مقررة للأردن من مجلس التعاون الخليجي على مدى خمس سنوات.

2016 - منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تعرب عن شكرها للكويت على الدعم السخي الذي قدمته لها في إطار خطة "مواجهة الأزمة السورية" والذي بلغت قيمته 45 مليون دولار أمريكي خلال الفترة من 18 يونيو 2015 إلى 15 يونيو 2016. وتعتبر الكويت واحدة من كبرى الجهات المانحة لاستجابة اليونيسف للأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من خمسة أعوام.

2018 - الفارس الكويتي علي الخرافي يحرز الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية ال18 المقامة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا ضمن منافسات قفز الحواجز.

2019 - شركة الخطوط الجوية الكويتية تتسلم طائرتها الجديدة (كاظمة)، وهي من طراز (أيه 320 نيو) من مصنع شركة (إيرباص)، وذلك في إطار خطة تحديث أسطول الشركة. 2023 - وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تعلن افتتاح قاعة (واحة كونا الذكية) التابعة لقطاع التحرير والمختصة باستخدام جميع تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواكبة أحدث التقنيات المستخدمة في المجال الإعلامي. (النهاية)