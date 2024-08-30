حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 30 - 8 (كونا) -- الثلاثون من أغسطس
----------------
1986 - افتتاح وحدة التكسير بالعامل المساعد السائل في مصفاة الأحمدي إحدى وحدات المرحلة الثانية في مشروع تحديث المصفاة.
1990 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر أمرا أميريا بشأن المقر المؤقت لحكومة الكويت وبعض الأحكام المنظمة لأعمالها وتضمن الأمر الأميري انعقاد حكومة الكويت بصفة مؤقتة في المملكة العربية السعودية أو أي مكان يختاره الأمير ويتولى الوزراء كل في اختصاصه مباشرة الأعمال المعهودة إليه وتقديم الخدمات اللازمة للكويتيين والمقيمين على أرض الكويت وجاء في الأمر "يعتبر باطلا أي تشريع أو نظام أو قرار أو إجراء يصدر عن أية سلطة أو جهة تزعم أن لها ولاية على أراضي الكويت أو ما يمس سياستها أو استقلالها ولا يتبع في ذلك إلا ما يصدر عن الحكومة الشرعية للكويت".
1990 - بدأت في القاهرة اجتماعات المؤتمر الطارئ لوزراء الخارجية العرب بمشاركة 14 دولة عربية لبحث سبل إنهاء الاحتلال العراقي للكويت وقاطع الاجتماع كل من تونس والسودان واليمن وموريتانيا والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية اضافة إلى العراق.
2002 - المنتخب الوطني لكرة اليد يحرز لقب البطولة الآسيوية الثامنة للشباب التي أقيمت في بانكوك وحصل على كأس البطولة بعد تغلبه في المباراة النهائية على المنتخب القطري 23/21.
2012 - الكويت توقع مع الأردن اتفاقية خاصة بمساهمة الكويت بقيمة 25ر1 مليار دولار في إطار منحة مقررة للأردن من مجلس التعاون الخليجي على مدى خمس سنوات.
2016 - منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تعرب عن شكرها للكويت على الدعم السخي الذي قدمته لها في إطار خطة "مواجهة الأزمة السورية" والذي بلغت قيمته 45 مليون دولار أمريكي خلال الفترة من 18 يونيو 2015 إلى 15 يونيو 2016. وتعتبر الكويت واحدة من كبرى الجهات المانحة لاستجابة اليونيسف للأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من خمسة أعوام.
2018 - الفارس الكويتي علي الخرافي يحرز الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية ال18 المقامة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا ضمن منافسات قفز الحواجز.
2019 - شركة الخطوط الجوية الكويتية تتسلم طائرتها الجديدة (كاظمة)، وهي من طراز (أيه 320 نيو) من مصنع شركة (إيرباص)، وذلك في إطار خطة تحديث أسطول الشركة. 2023 - وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تعلن افتتاح قاعة (واحة كونا الذكية) التابعة لقطاع التحرير والمختصة باستخدام جميع تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواكبة أحدث التقنيات المستخدمة في المجال الإعلامي. (النهاية)
MENAFN30082024000071011013ID1108618754
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.