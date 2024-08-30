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استطلاع للرأي يظهر تقدم المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية في 7 ولايات متأرجحة

8/30/2024 5:02:12 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 8 (كونا) -- أظهر استطلاع حديث للرأي أن المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس تتقدم بفارق نقطتين على منافسها الجمهوري دونالد ترامب في سبع ولايات متأرجحة وذلك مع دخول السباق بينهما الى البيت الابيض مراحله الاخيرة.
وأظهر الاستطلاع الذي اعدته شبكة بلومبرغ الاخبارية بالتعاون مع مؤسسة (مورنينغ كونسلت) ونشرت نتائجه مساء أمس الخميس أن هاريس تتقدم على ترامب بفارق نقطتين بالنظر للناخبين المسجلين في ولايات اريزونا وجورجيا وميشيغن ونيفادا وكارولينا الشمالية وبنسلفينيا وويسكونسن فيما تتقدم بفارق نقطة واحدة فقط عندما يتعلق الامر بالناخبين المحتملين في هذه الولايات.
وأوضح الاستطلاع الذي شمل 4962 ناخبا مسجلا في الولايات السبع ان صدارة نائبة الرئيس الامريكي تتضح بشكل اكبر في ولاية ويسكونسن حيث تفوقت على ترامب بثماني نقاط بين الناخبين المسجلين فيها تليها نيفادا وبنسلفينيا حيث تقدمت بأربع نقاط في كل منهما.
وأشار الى ان هاريس التي ضيقت الفجوة مع ترامب بعد انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من خوض الانتخابات تقدمت بفارق نقطتين في كل من ولايتي جورجيا وكارولينا الشمالية فيما ابتعدت بثلاث نقاط في ميشيغن التي تضم شريحة كبيرة من المسلمين والعرب الامريكيين.
وقال حوالي 30 في المئة ممن شملهم الاستطلاع ان اختيار حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز كمرشح لمنصب نائب الرئيس في حملة هاريس كان له "اثر ايجابي" في زيادة عدد الناخبين الذين يميلون للتصويت للمرشحة الديمقراطية في الولايات المتأرجحة مقارنة باختيار السيناتور الجمهوري جيه دي فانس في حملة ترامب.
وكانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت ان المرشحين الرئاسيين نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس والرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب اتفقا رسميا على إجراء مناظرتهما الأولى في العاشر من شهر سبتمبر المقبل.
يذكر ان حملة هاريس حققت زخما سياسيا كبيرا واستطاعت توحيد الحزب الديمقراطي وتحريك القواعد الراكدة وبث روح الحماس بعد أن عاش الحزب فترة ركود وانقسامات وتراجعا في تبرعات الحملة خلال الأسابيع التي سبقت انسحاب بايدن من السباق نحو البيت الأبيض. (النهاية)

ا م م / ط م ا



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