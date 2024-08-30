استطلاع للرأي يظهر تقدم المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية في 7 ولايات متأرجحة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 30 - 8 (كونا) -- أظهر استطلاع حديث للرأي أن المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس تتقدم بفارق نقطتين على منافسها الجمهوري دونالد ترامب
في سبع ولايات متأرجحة وذلك مع دخول السباق بينهما الى البيت الابيض مراحله الاخيرة.
وأظهر الاستطلاع الذي اعدته شبكة بلومبرغ الاخبارية بالتعاون مع مؤسسة (مورنينغ كونسلت) ونشرت نتائجه مساء أمس الخميس أن هاريس تتقدم على ترامب بفارق نقطتين بالنظر للناخبين المسجلين في ولايات اريزونا وجورجيا وميشيغن ونيفادا وكارولينا الشمالية وبنسلفينيا وويسكونسن فيما تتقدم بفارق نقطة واحدة فقط عندما يتعلق الامر بالناخبين المحتملين في هذه الولايات.
وأوضح الاستطلاع الذي شمل 4962 ناخبا مسجلا في الولايات السبع ان صدارة نائبة الرئيس الامريكي تتضح بشكل اكبر في ولاية ويسكونسن حيث تفوقت على ترامب بثماني نقاط بين الناخبين المسجلين فيها تليها نيفادا وبنسلفينيا حيث تقدمت بأربع نقاط في كل منهما.
وأشار الى ان هاريس التي ضيقت الفجوة مع ترامب بعد انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من خوض الانتخابات تقدمت بفارق نقطتين في كل من ولايتي جورجيا وكارولينا الشمالية فيما ابتعدت بثلاث نقاط في ميشيغن التي تضم شريحة كبيرة من المسلمين والعرب الامريكيين.
وقال حوالي 30 في المئة ممن شملهم الاستطلاع ان اختيار حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز كمرشح لمنصب نائب الرئيس في حملة هاريس كان له "اثر ايجابي" في زيادة عدد الناخبين الذين يميلون للتصويت للمرشحة الديمقراطية في الولايات المتأرجحة مقارنة باختيار السيناتور الجمهوري جيه دي فانس في حملة ترامب.
وكانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت ان المرشحين الرئاسيين نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس والرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب اتفقا رسميا على إجراء مناظرتهما الأولى في العاشر من شهر سبتمبر المقبل.
يذكر ان حملة هاريس حققت زخما سياسيا كبيرا واستطاعت توحيد الحزب الديمقراطي وتحريك القواعد الراكدة وبث روح الحماس بعد أن عاش الحزب فترة ركود وانقسامات وتراجعا في تبرعات الحملة خلال الأسابيع التي سبقت انسحاب بايدن من السباق نحو البيت الأبيض. (النهاية)
ا م م / ط م ا
MENAFN30082024000071011013ID1108618753
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