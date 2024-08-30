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القيادة المركزية الامريكية: تدمير نظام صاروخي وطائرة مسيرة للحوثيين في اليمن

8/30/2024 5:02:12 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 8 (كونا) - أعلنت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) تدمير نظام صاروخي وطائرة مسيرة لميليشيا الحوثي في مناطق يسيطرون عليها في اليمن.
وذكرت (سنتكوم) في بيان على صفحتها بموقع (اكس) للتواصل الاجتماعي مساء أمس الخميس ان "قوات القيادة المركزية الامريكية نجحت خلال ال 24 ساعة الماضية في تدمير نظام صاروخي حوثي وطائرة مسيرة في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من ايران في اليمن".
وأضاف البيان ان هذه الاهداف "كانت تشكل تهديدا واضحا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة" مشيرا الى ان اتخاذ هذه الاجراءات كان لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية اكثر امنا.
وكانت الولايات المتحدة اعلنت في 17 يناير الماضي إعادة إدراج ميليشيا (الحوثي) في "لوائح الإرهاب" على خلفية الهجمات التي تشنها الجماعة على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن والقوات المتمركزة في المنطقة. (النهاية)

ا م م / ط م ا



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