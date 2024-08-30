القيادة المركزية الامريكية: تدمير نظام صاروخي وطائرة مسيرة للحوثيين في اليمن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 30 - 8 (كونا) - أعلنت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) تدمير نظام صاروخي وطائرة مسيرة لميليشيا الحوثي في مناطق يسيطرون عليها في اليمن.
وذكرت (سنتكوم) في بيان على صفحتها بموقع (اكس) للتواصل الاجتماعي مساء أمس الخميس ان "قوات القيادة المركزية الامريكية نجحت خلال ال 24 ساعة الماضية في تدمير نظام صاروخي حوثي وطائرة مسيرة في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من ايران في اليمن".
وأضاف البيان ان هذه الاهداف "كانت تشكل تهديدا واضحا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة" مشيرا الى ان اتخاذ هذه الاجراءات كان لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية اكثر امنا.
وكانت الولايات المتحدة اعلنت في 17 يناير الماضي إعادة إدراج ميليشيا (الحوثي) في "لوائح الإرهاب" على خلفية الهجمات التي تشنها الجماعة على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن والقوات المتمركزة في المنطقة. (النهاية)
ا م م / ط م ا
MENAFN30082024000071011013ID1108618752
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