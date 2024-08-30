هاريس: يجب أن تنتهي الحرب في قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 30 - 8 (كونا) -- دعت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة للانتخابات الرئاسية عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة.
وقالت هاريس في مقابلة مع شبكة (سي ان ان) الإخبارية الأمريكية إلى جانب المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس تيم والز حاكم ولاية مينيسوتا "لقد قتل عدد كبير للغاية من الفلسطينيين الأبرياء وعلينا أن نتوصل إلى اتفاق (لوقف إطلاق النار في غزة).. لقد كنا في الدوحة (الوسطاء الأمريكيون) وعلينا أن نتوصل إلى اتفاق.. يجب أن تنتهي هذه الحرب".
وأضافت هاريس في أول مقابلة إعلامية لها منذ ترشحها للرئاسة "عندما ننظر إلى أهمية هذا الأمر (اتفاق وقف إطلاق النار) بالنسبة للعائلات وللناس الذين يعيشون في تلك المنطقة (الشرق الأوسط) فإن الاتفاق ليس فقط الشيء الصحيح الذي يجب القيام به لإنهاء هذه الحرب بل إنه سيفتح الكثير مما يجب أن يحدث بعد ذلك".
وأكدت هاريس انها مازالت "ملتزمة كما كنت منذ الثامن أكتوبر بما يجب أن نفعله للعمل نحو حل الدولتين" بهدف تسوية الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 ما أسفر عن استشهاد 40602 فلسطيني وإصابة 93855 آخرين في حصيلة غير نهائية إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
وفيما يتعلق بالملفات الداخلية أعلنت هاريس أن أولوياتها في اليوم الأول من رئاستها المحتملة تشمل "تنفيذ خطتي لما أسميه اقتصاد الفرص.. لقد قدمت بالفعل عددا من المقترحات في هذا الصدد والتي تشمل ما سنفعله لخفض تكلفة السلع اليومية وما سنفعله للاستثمار في الشركات الصغيرة في أمريكا وما سنفعله للاستثمار في الأسر".
وأكدت هاريس أنها ستعمل مع نائبها حاكم ولاية مينيسوتا على أن يقدما للشعب الأمريكي "ما يستحقه" مشيرة إلى أنها تعتقد أن "الناس مستعدون لطريق جديد للمضي قدما" إضافة إلى "طي صفحة" عهد منافسها الجمهوري دونالد ترامب.
من جهتها قالت حملة ترامب إن المقابلة "كانت سيئة للغاية" مشيرة في بيان إلى أن فريق هاريس "لن يسمح لها أبدا بإجراء مقابلة أخرى مجددا".
كما كتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيل) "أتطلع بشدة إلى مناظرة الرفيقة (في إشارة إلى وصفه لها بالاشتراكية) كامالا هاريس وكشف احتيالها".
وأضاف الرئيس الأمريكي السابق "لن تسمح أمريكا أبدا لماركسية تقوم باستخدام الانتخابات كسلاح أن تكون رئيسة للولايات المتحدة".
وتأتي هذه المقابلة بينما تكثف هاريس جهودها الانتخابية لحشد مزيد من الدعم لحملتها التي تعيش انتعاشة سياسية منذ انطلاقها أواخر الشهر الماضي عقب انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق نحو البيت الأبيض. (النهاية)
ع س ج / ط م ا
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