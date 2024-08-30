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هاريس: يجب أن تنتهي الحرب في قطاع غزة

8/30/2024 5:02:11 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 8 (كونا) -- دعت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة للانتخابات الرئاسية عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة.
وقالت هاريس في مقابلة مع شبكة (سي ان ان) الإخبارية الأمريكية إلى جانب المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس تيم والز حاكم ولاية مينيسوتا "لقد قتل عدد كبير للغاية من الفلسطينيين الأبرياء وعلينا أن نتوصل إلى اتفاق (لوقف إطلاق النار في غزة).. لقد كنا في الدوحة (الوسطاء الأمريكيون) وعلينا أن نتوصل إلى اتفاق.. يجب أن تنتهي هذه الحرب".
وأضافت هاريس في أول مقابلة إعلامية لها منذ ترشحها للرئاسة "عندما ننظر إلى أهمية هذا الأمر (اتفاق وقف إطلاق النار) بالنسبة للعائلات وللناس الذين يعيشون في تلك المنطقة (الشرق الأوسط) فإن الاتفاق ليس فقط الشيء الصحيح الذي يجب القيام به لإنهاء هذه الحرب بل إنه سيفتح الكثير مما يجب أن يحدث بعد ذلك".
وأكدت هاريس انها مازالت "ملتزمة كما كنت منذ الثامن أكتوبر بما يجب أن نفعله للعمل نحو حل الدولتين" بهدف تسوية الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 ما أسفر عن استشهاد 40602 فلسطيني وإصابة 93855 آخرين في حصيلة غير نهائية إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
وفيما يتعلق بالملفات الداخلية أعلنت هاريس أن أولوياتها في اليوم الأول من رئاستها المحتملة تشمل "تنفيذ خطتي لما أسميه اقتصاد الفرص.. لقد قدمت بالفعل عددا من المقترحات في هذا الصدد والتي تشمل ما سنفعله لخفض تكلفة السلع اليومية وما سنفعله للاستثمار في الشركات الصغيرة في أمريكا وما سنفعله للاستثمار في الأسر".
وأكدت هاريس أنها ستعمل مع نائبها حاكم ولاية مينيسوتا على أن يقدما للشعب الأمريكي "ما يستحقه" مشيرة إلى أنها تعتقد أن "الناس مستعدون لطريق جديد للمضي قدما" إضافة إلى "طي صفحة" عهد منافسها الجمهوري دونالد ترامب.
من جهتها قالت حملة ترامب إن المقابلة "كانت سيئة للغاية" مشيرة في بيان إلى أن فريق هاريس "لن يسمح لها أبدا بإجراء مقابلة أخرى مجددا".
كما كتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيل) "أتطلع بشدة إلى مناظرة الرفيقة (في إشارة إلى وصفه لها بالاشتراكية) كامالا هاريس وكشف احتيالها".
وأضاف الرئيس الأمريكي السابق "لن تسمح أمريكا أبدا لماركسية تقوم باستخدام الانتخابات كسلاح أن تكون رئيسة للولايات المتحدة".
وتأتي هذه المقابلة بينما تكثف هاريس جهودها الانتخابية لحشد مزيد من الدعم لحملتها التي تعيش انتعاشة سياسية منذ انطلاقها أواخر الشهر الماضي عقب انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق نحو البيت الأبيض. (النهاية)

ع س ج / ط م ا



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