اليابان: واردات النفط من الكويت انخفضت 3ر34 بالمئة في يوليو

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طوكيو - 30 - 8 (كونا) -- أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الجمعة أن واردات النفط الخام من دولة الكويت انخفضت بنسبة 3ر34 في المئة في يوليو الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 لتسجل هبوطا للشهر العاشر على التوالي.
وأوضحت البيانات التي أصدرتها وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي أن واردات النفط من دولة الكويت بلغت 90ر4 مليون برميل أي ما يعادل 158 ألف برميل يوميا في يوليو.
وأضافت أن دولة الكويت جاءت في المرتبة الثالثة بقائمة مزودي اليابان بالنفط في يوليو بعدما شكلت الشحنات منها 9ر7 في المئة من واردات اليابان من النفط الخام مقابل 5ر10 في المئة في نفس الشهر من العام الماضي.
وإجمالا انخفض إجمالي واردات اليابان من النفط الخام للمرة الثامنة على التوالي في يوليو الماضي بنسبة 8ر12 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 04ر2 مليون برميل يوميا.
وشكلت الشحنات من الشرق الأوسط نسبة 6ر97 في المئة من إجمالي واردات اليابان النفطية بزيادة حوالي 4ر2 نقطة مئوية عن العام الماضي.
وحافظت الإمارات على المركز الأول بعدما ارتفعت الواردات منها بنسبة 4ر3 في المئة مقارنة بالعام الماضي لتبلغ مليون برميل يوميا تليها السعودية بشحنات بلغت 727 ألف برميل يوميا بانخفاض 2ر11 في المئة.
وجاءت قطر في المرتبة الرابعة بشحنات بلغت 72 ألف برميل يوميا والإكوادور خامسة بشحنات بلغت 19 ألف برميل يوميا.
وتعد اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة. (النهاية)
م ك / م ع ح ع
MENAFN30082024000071011013ID1108618750
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