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اليابان: واردات النفط من الكويت انخفضت 3ر34 بالمئة في يوليو

8/30/2024 5:02:10 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 30 - 8 (كونا) -- أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الجمعة أن واردات النفط الخام من دولة الكويت انخفضت بنسبة 3ر34 في المئة في يوليو الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 لتسجل هبوطا للشهر العاشر على التوالي.
وأوضحت البيانات التي أصدرتها وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي أن واردات النفط من دولة الكويت بلغت 90ر4 مليون برميل أي ما يعادل 158 ألف برميل يوميا في يوليو.
وأضافت أن دولة الكويت جاءت في المرتبة الثالثة بقائمة مزودي اليابان بالنفط في يوليو بعدما شكلت الشحنات منها 9ر7 في المئة من واردات اليابان من النفط الخام مقابل 5ر10 في المئة في نفس الشهر من العام الماضي.
وإجمالا انخفض إجمالي واردات اليابان من النفط الخام للمرة الثامنة على التوالي في يوليو الماضي بنسبة 8ر12 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 04ر2 مليون برميل يوميا.
وشكلت الشحنات من الشرق الأوسط نسبة 6ر97 في المئة من إجمالي واردات اليابان النفطية بزيادة حوالي 4ر2 نقطة مئوية عن العام الماضي.
وحافظت الإمارات على المركز الأول بعدما ارتفعت الواردات منها بنسبة 4ر3 في المئة مقارنة بالعام الماضي لتبلغ مليون برميل يوميا تليها السعودية بشحنات بلغت 727 ألف برميل يوميا بانخفاض 2ر11 في المئة.
وجاءت قطر في المرتبة الرابعة بشحنات بلغت 72 ألف برميل يوميا والإكوادور خامسة بشحنات بلغت 19 ألف برميل يوميا.
وتعد اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة. (النهاية)

م ك / م ع ح ع



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