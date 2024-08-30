البرامج الانتخابية لحل البطالة.. هل هي واقعية؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غادة الشيخ
عمان- يعد وتر البطالة بمثابة النوتة الموسيقية التي تؤلم غالبية الأردنيين بخاصة فئة الشباب منهم، وهو وتر نجحت معظم الدوائر الانتخابية العزف عليه، خلال الدعاية الانتخابية التي تشهدها الساحة في الآونة القليلة الأخيرة.
فمن يقرأ الشعارات والبرامج التي أعلنت عنها الدوائر الانتخابية في عمان، لا بد أن تمر أمام ناظريه كلمة "بطالة"، كونها هما ثقيلا على أكتاف الأردنيين، ولعل الأرقام هي من أثبتت ذلك، ذلك لأن نسبة البطالة وصلت في إحصائياتها الأخيرة إلى 21 %.
ليست كلمة بطالة هي التي توحدت في البرامج الانتخابية فقط، بل أيضا بعض الحلول المقترحة للحد من هذه المعضلة، مثل إحلال العمالة الأردنية بدلا من العمالة الوافدة، وخلق فرص الاستثمار، وتوزيع فرص العمل ضمن قياس العدالة الاجتماعية وغيرها من الحلول المقترحة، وهي حلول اعتبرها خبراء تحدثوا لـ"الغد"، بأنها غير واقعية وصعبة التطبيق ولا تستند لركائز ودراسات علمية ومنطقية، وبعض هذه الحلول "وهمية".
وبحسب الخبير الاقتصادي الاجتماعي د. حسام عايش، فإنه لا شك أن البرامج الانتخابية يفترض أن تكون مبنية على الوقائع والتطلعات المستقبلية للدولة والمجتمع والناس الذين يعتقدون أن المترشحين يتحدثون عنهم، وأن تكون قابلة للتحقيق ومبنية على قواعد وليس شعارات.
واعتبر أنه من السهولة التحدث عن الشعارات لكن لا يوجد كيفية لتحقيقها، وتحديد الآفاق المستقبلية لتطبيقها حتى أن بعض الشعارات والبرامج الانتخابية يفترض التدقيق في محتواها، إذ من الواضح أن بعض المترشحين يتقمصون هذه الشعارات وليس لأن الدولة بحاجة إليها، هي بمثابة بيع منتجات يعتقدون أن الطلب سيكون هناك إقبال عليه.
وأضاف عايش، أن البطالة لا شك أنها هم كبير بالنسبة للأردنيين، وحلها لا يأتي بالشعارات والبرامج العشوائية، بل بالأداء الاقتصادي العام، وليس مقترحات هنا أو هناك، إذ إن إشكالية البطالة متعلقة بالأداء الاقتصادي، وبالاحتكارات الاقتصادية والمنافسة والكيفية التي يتم النظر إليها للوظيفة، بالتالي المسألة تتخطى شعارات وهي برامج انتخابية أقرب للحلول البسيطة لمشكلة كبيرة مثل البطالة على مستوى نسبتها وعلى مستوى من يعاني من هذه المشكلة.
ويرى الخبير الاقتصادي د. قاسم الحموري، أن البرامج الانتخابية المقترحة لحل مشكلة البطالة تنطق بحلول تخرج من أناس ليست لديهم خبرة بالسياسات الاقتصادي، فمثلا إحلال العمالة الأردنية حلولا شبه مستحيلة في بعض القطاعات كالإنشاءات، الزراعة، فلا العامل الأردني يتحمل ولا صاحب العمل يقبل بتشغيله بدلا من عامل وافد.
وتابع: ناهيك عن أنها قد تخلق مشكلة بين الأردن والدول الأخرى التي قد تطبق مبدأ التعامل بالمثل الدول، فأردنة الوظائف ستلحق ضررا بالمغتربين الأردنيين العاملين في الخارج.
واعتبر أن البرامج الانتخابية لحل مشكلة البطالة بعيدة عن الواقع.
من جهته انتقد الخبير الاقتصادي موسى الصبيحي، الحل المطروح من قبل معظم المترشحين في برامجهم باستبدال العمالة الوافدة بعمالة أردنية، ووصفه بـ"الحكي الفاضي".
وتابع: هذا أمر لا يمكن تحقيقه، فمن غير الممكن أن يكون هناك عامل وافد واحد دون الحاجة إليه، معتبرا أن سياسة "الإحلال" ليست حلا لتوفير فرص عمل وحل لمشكلة البطالة.
وعن الحلول المقترحة في أجندة البرامج الانتخابية لمحاربة البطالة والمتعلقة بفتح باب الاستثمار، اعتبرها أيضا غير منطقية وغير قادرة على مواجهة الموجة السكانية خلال الأربع سنوات المقبلة، والتي تحتاج إلى توفير 130 ألف فرصة عمل، متسائلا يتحدثون عن فرص استثمار أين برامجها؟
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