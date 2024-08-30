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البرامج الانتخابية لحل البطالة.. هل هي واقعية؟

8/30/2024 4:58:45 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غادة الشيخ عمان- يعد وتر البطالة بمثابة النوتة الموسيقية التي تؤلم غالبية الأردنيين بخاصة فئة الشباب منهم، وهو وتر نجحت معظم الدوائر الانتخابية العزف عليه، خلال الدعاية الانتخابية التي تشهدها الساحة في الآونة القليلة الأخيرة.
فمن يقرأ الشعارات والبرامج التي أعلنت عنها الدوائر الانتخابية في عمان، لا بد أن تمر أمام ناظريه كلمة "بطالة"، كونها هما ثقيلا على أكتاف الأردنيين، ولعل الأرقام هي من أثبتت ذلك، ذلك لأن نسبة البطالة وصلت في إحصائياتها الأخيرة إلى 21 %.
ليست كلمة بطالة هي التي توحدت في البرامج الانتخابية فقط، بل أيضا بعض الحلول المقترحة للحد من هذه المعضلة، مثل إحلال العمالة الأردنية بدلا من العمالة الوافدة، وخلق فرص الاستثمار، وتوزيع فرص العمل ضمن قياس العدالة الاجتماعية وغيرها من الحلول المقترحة، وهي حلول اعتبرها خبراء تحدثوا لـ"الغد"، بأنها غير واقعية وصعبة التطبيق ولا تستند لركائز ودراسات علمية ومنطقية، وبعض هذه الحلول "وهمية".
وبحسب الخبير الاقتصادي الاجتماعي د. حسام عايش، فإنه لا شك أن البرامج الانتخابية يفترض أن تكون مبنية على الوقائع والتطلعات المستقبلية للدولة والمجتمع والناس الذين يعتقدون أن المترشحين يتحدثون عنهم، وأن تكون قابلة للتحقيق ومبنية على قواعد وليس شعارات.
واعتبر أنه من السهولة التحدث عن الشعارات لكن لا يوجد كيفية لتحقيقها، وتحديد الآفاق المستقبلية لتطبيقها حتى أن بعض الشعارات والبرامج الانتخابية يفترض التدقيق في محتواها، إذ من الواضح أن بعض المترشحين يتقمصون هذه الشعارات وليس لأن الدولة بحاجة إليها، هي بمثابة بيع منتجات يعتقدون أن الطلب سيكون هناك إقبال عليه.
وأضاف عايش، أن البطالة لا شك أنها هم كبير بالنسبة للأردنيين، وحلها لا يأتي بالشعارات والبرامج العشوائية، بل بالأداء الاقتصادي العام، وليس مقترحات هنا أو هناك، إذ إن إشكالية البطالة متعلقة بالأداء الاقتصادي، وبالاحتكارات الاقتصادية والمنافسة والكيفية التي يتم النظر إليها للوظيفة، بالتالي المسألة تتخطى شعارات وهي برامج انتخابية أقرب للحلول البسيطة لمشكلة كبيرة مثل البطالة على مستوى نسبتها وعلى مستوى من يعاني من هذه المشكلة.
ويرى الخبير الاقتصادي د. قاسم الحموري، أن البرامج الانتخابية المقترحة لحل مشكلة البطالة تنطق بحلول تخرج من أناس ليست لديهم خبرة بالسياسات الاقتصادي، فمثلا إحلال العمالة الأردنية حلولا شبه مستحيلة في بعض القطاعات كالإنشاءات، الزراعة، فلا العامل الأردني يتحمل ولا صاحب العمل يقبل بتشغيله بدلا من عامل وافد.
وتابع: ناهيك عن أنها قد تخلق مشكلة بين الأردن والدول الأخرى التي قد تطبق مبدأ التعامل بالمثل الدول، فأردنة الوظائف ستلحق ضررا بالمغتربين الأردنيين العاملين في الخارج.
واعتبر أن البرامج الانتخابية لحل مشكلة البطالة بعيدة عن الواقع.
من جهته انتقد الخبير الاقتصادي موسى الصبيحي، الحل المطروح من قبل معظم المترشحين في برامجهم باستبدال العمالة الوافدة بعمالة أردنية، ووصفه بـ"الحكي الفاضي".
وتابع: هذا أمر لا يمكن تحقيقه، فمن غير الممكن أن يكون هناك عامل وافد واحد دون الحاجة إليه، معتبرا أن سياسة "الإحلال" ليست حلا لتوفير فرص عمل وحل لمشكلة البطالة.
وعن الحلول المقترحة في أجندة البرامج الانتخابية لمحاربة البطالة والمتعلقة بفتح باب الاستثمار، اعتبرها أيضا غير منطقية وغير قادرة على مواجهة الموجة السكانية خلال الأربع سنوات المقبلة، والتي تحتاج إلى توفير 130 ألف فرصة عمل، متسائلا يتحدثون عن فرص استثمار أين برامجها؟

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