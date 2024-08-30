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تحذير من الأمن العام للمواطنين

8/30/2024 4:58:30 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حذرت مديرية الأمن العام من الأجواء المغبرة السائدة والمتوقع ازدياد تأثيرها خلال الساعات المقبلة، وانتهاؤها مساء اليوم.
ودعت المديرية إلى التأني والحذر خلال القيادة في ظل تدني مدى الرؤية الأفقية في العديد من المناطق، بسبب الغبار، وانعدامها أحياناً على الطرق الصحراوية، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل مرضى الجهاز التنفسي حفاظاً على سلامتهم.

وأكدت أهمية التقيد بمتطلبات السلامة العامة خلال الأجواء المعتدلة والدافئة يوم غد الجمعة، وما يصاحبها من رحلات تنزهية، لافتة إلى أهمية الحفاظ على البيئة وحماية الأماكن الطبيعية.

وشددت المديرية على أهمية اتباع الإجراءات الوقائية للحفاظ على السلامة العامة، وتجنب حوادث الغرق أو الإصابات بضربات الشمس أو الحرائق.

وبينت أن أسباب الغرق في أغلبها تعود إلى الاستهانة بمتطلبات السلامة، وعدم التقيد بالتعليمات والإرشادات الوقائية، وبخاصة في التجمعات المائية الخطرة كالسدود وقنوات المياه والبرك الزراعية وغيرها.

ودعت المديرية إلى اتباع النصائح والإرشادات التالية:

- اختيار المكان المناسب والآمن للتنزه، والابتعاد عن المناطق الخطرة المطوقة بلافتة تحذيرية.

- مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالاقتراب من المسطحات المائية تجنباً لوقوع حوادث الغرق.

- عدم السباحة في المسطحات المائية غير المخصصة لذلك كالبرك الزراعية والسدود وقنوات المياه، والالتزام بالإرشادات التحذيرية الموجودة بالقرب منها.

- مراقبة الأطفال أثناء ممارستهم اللعب ومنعهم من تسلق الأشجار والمقاطع الصخرية الخطرة أو الاقتراب من الآبار المهجورة.

- الحذر عند عمليه إشعال وإطفاء النار وعدم ترك مصادر الاشتعال بأيدي الأطفال.

- الاهتمام بسلامة الأطعمة وحفظها بطريقة صحية آمنة تجنباً لحوادث التسم.

- عدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.

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