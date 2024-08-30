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أجواء معتدلة الحرارة حتى الاثنين في الاثنين

8/30/2024 4:58:28 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تكون الأجواء اليوم الجمعة، معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات تؤدي إلى إثارة غبار خفيف في شرق المملكة.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يومي السبت والأحد، معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في سماء المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


ويطرأ الاثنين، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في معظم مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان، اليوم ما بين 30 – 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 – 18، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 16، وفي مرتفعات الشراة 27 – 17، وفي مناطق البادية 34 – 20، وفي مناطق السهول 30 – 21، وفي الأغوار الشمالية 37 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 27، وفي البحر الميت 38 – 25، وفي خليج العقبة 39 – 27 درجة مئوية.

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