الذهب يتراجع ويتجه لتسجيل مكاسب شهرية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تراجعت أسعار الذهب الجمعة لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب شهرية للمرة الثانية على التوالي مع تزايد توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة الشهر المقبل، في حين ينتظر المتعاملون بيانات تتعلق بالتضخم في الولايات المتحدة.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2513.70 دولارا للأوقية (الأونصة). ويقترب المعدن الأصفر من تحقيق مكاسب بنحو 3% هذا الشهر.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2547.10 دولارا للأوقية.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون خفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل وفرصة بنسبة 66% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس وفرصة بنسبة 34% لخفض بمقدار 50 نقطة أساس.
وقد تتأثر هذه الاحتمالات ببيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت غرينتش.
وأظهرت البيانات الصادرة الخميس أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة تراجعت قليلا الأسبوع الماضي لكن فرص إعادة التوظيف للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم أصبحت أكثر ندرة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 29.44 دولارا للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم 0.1% إلى 981 دولارا. ويتجه المعدنان لتحقيق مكاسب شهرية.
وصعد البلاتين 0.8% إلى 945.10 دولارا بينما يقترب من تسجيل ثالث خسائره الشهرية على التوالي.
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