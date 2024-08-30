الذهب يتراجع ويتجه لتسجيل مكاسب شهرية



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2513.70 دولارا للأوقية (الأونصة). ويقترب المعدن الأصفر من تحقيق مكاسب بنحو 3% هذا الشهر.



وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2547.10 دولارا للأوقية.



ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون خفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل وفرصة بنسبة 66% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس وفرصة بنسبة 34% لخفض بمقدار 50 نقطة أساس.



وقد تتأثر هذه الاحتمالات ببيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت غرينتش.



وأظهرت البيانات الصادرة الخميس أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة تراجعت قليلا الأسبوع الماضي لكن فرص إعادة التوظيف للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم أصبحت أكثر ندرة.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 29.44 دولارا للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم 0.1% إلى 981 دولارا. ويتجه المعدنان لتحقيق مكاسب شهرية.



وصعد البلاتين 0.8% إلى 945.10 دولارا بينما يقترب من تسجيل ثالث خسائره الشهرية على التوالي.