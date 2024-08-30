أخبار عاجلة: أعلنت B2BROKER وspotware عن التكامل الكامل لـ B2COPY مع Ctrader

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة B2BROKER، المزود التكنولوجي الرائد ومطور منصة الاستثمار المتقدمة B2COPY، عن الدمج الكامل لـ B2COPY مع منصة cTrader التابعة لشركة Spotware، وهي منصة التداول
المفتوحة المتميزة والأولىTM. يتيح هذا التعاون للوسطاء والمتداولين على cTrader الاستفادة من المزايا الفريدة للمنصة وB2COPY للحصول على تجربة نسخ تداول أفضل وأكثر فعالية.
B2COPY على منصة cTrader – ما الذي يمكنك توقعه؟
B2COPY هو الحل الأول على الإطلاق لتوفير أداة نسخ تداول على المستوى المؤسسي لـ cTrader والتي لا تتطلب من المستخدمين تسجيل الدخول إلى حسابات cTrader الخاصة بهم. علاوة على ذلك، وللمرة الأولى، تقدم B2COPY وحدة إدارة تخصيص النسبة المئوية (PAMM) لمنصة cTrader. حل MAM (مدير الحسابات المتعددة) من B2COPY هو وظيفة فريدة من نوعها تقدم خدمات على مستوى المؤسسات مثل معالجة دفع الرسوم الآلية، والتكامل السلس مع وحدات الوسطاء المعرّفين، وميزات إدارة المخاطر الشاملة.
مزايا B2COPY
يقدم هذا التكامل بين cTrader وB2COPY العديد من الميزات المحسنة:
التداول المرن – يتيح B2COPY على cTrader للمستثمرين التداول على حساباتهم، وإغلاق المراكز المنسوخة، وفصل مراكزهم عن مراكز المتداولين الخبراء.
إعدادات الرسوم – يمكن لخبراء التداول ضبط خطط الرسوم وإنشاء عروض ترويجية مخصصة للعملاء وتعيين إعدادات رسوم مختلفة للعملاء.
طرق التخصيص المرنة – يدعم B2COPY على cTrader طرق تخصيص مختلفة، مثل التخصيص النسبي حسب حقوق الملكية، والرصيد، والتخصيص الثابت للوحدات.
ميزات النسخ المتقدمة – يوفر تكامل B2COPY ميزات مثل إيقاف النسخ مؤقتًا وعكسه، وتخصيص ألقاب المستخدمين وصورهم الرمزية، وتغيير أسماء الإستراتيجية على cTrader.
التكامل سهل الاستخدام – يتكامل B2COPY على cTrader مع B2CORE CRM ويمكن دمجه مع أنظمة CRM الأخرى الخاصة بالشركات الاستثمارية. هذا يلغي الحاجة للذهاب إلى منصة التداول.
أدوات الموقع الإلكتروني – توفر B2COPY على cTrader أدوات مفيدة للتكامل مع الموقع الإلكتروني، بما في ذلك لوحات المتصدرين للمتداولين وصفحات الإحصائيات الفردية، مما يزيد من تفاعل المستخدمين والشفافية.
ما الذي يجعل منصة cTrader فريدة من نوعها؟
cTrader عبارة عن منصة تداول FX/CFD متعددة الأصول ومتقدمة ومعروفة بنظامها البيئي القوي والمتطور الذي يلبي الاحتياجات الديناميكية للوسطاء والشركات الخاصة والوسطاء المعرفين والمتداولين.
تتكامل cTrader بسلاسة مع خدمات الطرف الثالث من خلال واجهات برمجة التطبيقات المتعددة الخاصة به. حتى تطوير التطبيقات المخصصة المتصلة بالبرنامج الخلفي لـ cTrader أصبح مبسطًا للغاية باستخدام واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة.
توفر المكونات الإضافية المختلفة لشركات التداول الوسيطة والخاصة فرصًا واسعة لتخصيص واجهات مستخدم cTrader ودمج عناصر مخصصة.
تتلقى شركات التداول الوسيطة والخاصة منصة cTrader كحل سحابي غير تقليدي مدعوم من Spotware على البنية التحتية المتطورة.
يتم تضمين cBroker، وهو نظام إدارة متقدم ومرن يوفر إمكانيات غير محدودة لشركات التداول الوسيطة والخاصة، في مجموعة cTrader.
يمكن لشركات التداول الوسيطة والخاصة الحصول بثقة على ميزة تنافسية وتحسين سمعتهم باستخدام منصة cTrader، وهي منصة الفوركس/عقود الفروقات الأسرع نموًا.
تشتهر منصة cTrader في مجتمع التداول بميزاتها الاستثنائية:
أنواع الطلبات المتقدمة والحماية المتطورة
أدوات قوية للرسوم البيانية والتحليل الفني
التسعير والتنفيذ من المستوى 2 في زمن استجابة يكاد يكون صفرًا
تسهيل الدخول في التداول الخوارزمي والاجتماعي
تصاميم جذابة وواجهات تتمحور حول المستخدم
التوفر عبر جميع المنصات الشائعة: الويب وسطح المكتب وmacOS وiOS وAndroid.
يفضل الوسطاء المعرّفون منصة cTrader على مقدمي الخدمات الآخرين كحل نهائي لتنمية قاعدة إحالة قوية مع:
cTrader Invite - مجموعة أدوات شاملة تم إنشاؤها لمساعدة الشركاء على جذب متداولين جدد بمنتجات cTrader الجذابة وتحويلهم بشكل فعال إلى إحالات.
cTrader Copy - منصة تداول اجتماعي كاملة النطاق تتميز بمئات من إستراتيجيات التداول المجربة والمثبتة والتي تشجع المستخدمين الجدد على المشاركة في التداول المباشر.
cTrader Algo - حل تداول آلي يدعم تطوير الخوارزميات بسهولة ويوفر تنفيذًا سحابيًا مجانيًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لروبوتات cBots عبر جميع تطبيقات cTrader.
تشمل الأدوات الأخرى للشركاء روابط الإشارات لمشاركة فرص التداول، وتدفقات الرسوم البيانية لمشاركة التحليل الفني، والوصول المشترك لمديري الأموال.
"من خلال هذا التكامل مع Spotware، قدمنا ميزات متقدمة ومرونة غير مسبوقة للمتداولين. تقدم B2COPY أول وحدة إدارة تخصيص النسبة المئوية (PAMM) ومدير الحسابات المتعددة (MAM) على الإطلاق لمديري الأموال المحترفين، وطرق تخصيص متعددة، ومجموعة متنوعة من أنواع الرسوم، بما في ذلك رسوم الاشتراك والانضمام، لمستخدمي cTrader. أيضًا، توفر خيارات حساب رسوم الأداء لدينا مزيدًا من المرونة للوسطاء وعملائهم. لقد عملنا بجد لدمج هذه الميزات المتطورة في B2COPY، ونحن متحمسون للترحيب بمنصة cTrader ومستخدميها لتجربة هذه المزايا".
- Sergey Ryzhavin، كبير مسؤولي المشتريات في B2COPY
"نحن متحمسون لانضمام B2BROKER إلى شبكتنا الواسعة من الشركاء، وسعداء بتطوير السوق معًا. في cTrader، نحن ملتزمون بالتعاون مع أفضل مزودي التكنولوجيا لتقديم تجربة تداول استثنائية ومتميزة لمستخدمينا. من خلال شراكات كهذه، تحافظ cTrader على مكانتها كأول منصة تداول مفتوحةTM، مما يوفر فرصًا لا حدود لها للتكامل والتخصيص داخل منصتنا".
- Ilia Iarovitcyn، الرئيس التنفيذي لشركة Spotware (منشئو منصة cTrader)
الخلاصة
إن التكامل بين B2BROKER وSpotware، مع منصاتهما المتقدمة، B2COPY وcTrader، هو إعلان ضخم من شأنه أن يعود بالنفع على مجتمع التداول. يركز التعاون على تحسين تجربة المستخدم وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مما يمثل خطوة مهمة إلى الأمام لمزودي الحلول الرائدين في الصناعة.
حول Spotware
Spotware هي مزود عالمي للتكنولوجيا، نجحت في تقديم حلول التكنولوجيا المالية المتطورة والبنية التحتية لأكثر من 14 عامًا. لقد قامت الشركة بتنمية شبكة متطورة تضم أكثر من 250 شركة تداول وسيطة وخاصة، بما في ذلك أسماء بارزة مثل IC Markets، وPepperstone، وFTMO، وFunding Pips. مع قاعدة مستخدمين تتجاوز 4 ملايين متداول، تتميز cTrader، وهي منصة Spotware الرئيسية، بقدرتها الفريدة على الابتكار وواجهة المستخدم سهلة الاستخدام، مما يضع معايير جديدة في جميع أنحاء الصناعة.
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