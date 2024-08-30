أخبار عاجلة: أعلنت B2BROKER وspotware عن التكامل الكامل لـ B2COPY مع Ctrader

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة B2BROKER، المزود التكنولوجي الرائد ومطور منصة الاستثمار المتقدمة B2COPY، عن الدمج الكامل لـ B2COPY مع منصة cTrader التابعة لشركة Spotware، وهي منصة المفتوحة المتميزة والأولىTM. يتيح هذا التعاون للوسطاء والمتداولين على cTrader الاستفادة من المزايا الفريدة للمنصة وB2COPY للحصول على تجربة نسخ تداول أفضل وأكثر فعالية.

B2COPY على منصة cTrader – ما الذي يمكنك توقعه؟

B2COPY هو الحل الأول على الإطلاق لتوفير أداة نسخ تداول على المستوى المؤسسي لـ cTrader والتي لا تتطلب من المستخدمين تسجيل الدخول إلى حسابات cTrader الخاصة بهم. علاوة على ذلك، وللمرة الأولى، تقدم B2COPY وحدة إدارة تخصيص النسبة المئوية (PAMM) لمنصة cTrader. حل MAM (مدير الحسابات المتعددة) من B2COPY هو وظيفة فريدة من نوعها تقدم خدمات على مستوى المؤسسات مثل معالجة دفع الرسوم الآلية، والتكامل السلس مع وحدات الوسطاء المعرّفين، وميزات إدارة المخاطر الشاملة.

مزايا B2COPY

يقدم هذا التكامل بين cTrader وB2COPY العديد من الميزات المحسنة:



التداول المرن – يتيح B2COPY على cTrader للمستثمرين التداول على حساباتهم، وإغلاق المراكز المنسوخة، وفصل مراكزهم عن مراكز المتداولين الخبراء.

إعدادات الرسوم – يمكن لخبراء التداول ضبط خطط الرسوم وإنشاء عروض ترويجية مخصصة للعملاء وتعيين إعدادات رسوم مختلفة للعملاء.

طرق التخصيص المرنة – يدعم B2COPY على cTrader طرق تخصيص مختلفة، مثل التخصيص النسبي حسب حقوق الملكية، والرصيد، والتخصيص الثابت للوحدات.

ميزات النسخ المتقدمة – يوفر تكامل B2COPY ميزات مثل إيقاف النسخ مؤقتًا وعكسه، وتخصيص ألقاب المستخدمين وصورهم الرمزية، وتغيير أسماء الإستراتيجية على cTrader.

التكامل سهل الاستخدام – يتكامل B2COPY على cTrader مع B2CORE CRM ويمكن دمجه مع أنظمة CRM الأخرى الخاصة بالشركات الاستثمارية. هذا يلغي الحاجة للذهاب إلى منصة التداول. أدوات الموقع الإلكتروني – توفر B2COPY على cTrader أدوات مفيدة للتكامل مع الموقع الإلكتروني، بما في ذلك لوحات المتصدرين للمتداولين وصفحات الإحصائيات الفردية، مما يزيد من تفاعل المستخدمين والشفافية.

ما الذي يجعل منصة cTrader فريدة من نوعها؟

cTrader عبارة عن منصة تداول FX/CFD متعددة الأصول ومتقدمة ومعروفة بنظامها البيئي القوي والمتطور الذي يلبي الاحتياجات الديناميكية للوسطاء والشركات الخاصة والوسطاء المعرفين والمتداولين.



تتكامل cTrader بسلاسة مع خدمات الطرف الثالث من خلال واجهات برمجة التطبيقات المتعددة الخاصة به. حتى تطوير التطبيقات المخصصة المتصلة بالبرنامج الخلفي لـ cTrader أصبح مبسطًا للغاية باستخدام واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة.

توفر المكونات الإضافية المختلفة لشركات التداول الوسيطة والخاصة فرصًا واسعة لتخصيص واجهات مستخدم cTrader ودمج عناصر مخصصة.

تتلقى شركات التداول الوسيطة والخاصة منصة cTrader كحل سحابي غير تقليدي مدعوم من Spotware على البنية التحتية المتطورة.

يتم تضمين cBroker، وهو نظام إدارة متقدم ومرن يوفر إمكانيات غير محدودة لشركات التداول الوسيطة والخاصة، في مجموعة cTrader. يمكن لشركات التداول الوسيطة والخاصة الحصول بثقة على ميزة تنافسية وتحسين سمعتهم باستخدام منصة cTrader، وهي منصة الفوركس/عقود الفروقات الأسرع نموًا.

تشتهر منصة cTrader في مجتمع التداول بميزاتها الاستثنائية:



أنواع الطلبات المتقدمة والحماية المتطورة

أدوات قوية للرسوم البيانية والتحليل الفني

التسعير والتنفيذ من المستوى 2 في زمن استجابة يكاد يكون صفرًا

تسهيل الدخول في التداول الخوارزمي والاجتماعي

تصاميم جذابة وواجهات تتمحور حول المستخدم التوفر عبر جميع المنصات الشائعة: الويب وسطح المكتب وmacOS وiOS وAndroid.

يفضل الوسطاء المعرّفون منصة cTrader على مقدمي الخدمات الآخرين كحل نهائي لتنمية قاعدة إحالة قوية مع:



cTrader Invite - مجموعة أدوات شاملة تم إنشاؤها لمساعدة الشركاء على جذب متداولين جدد بمنتجات cTrader الجذابة وتحويلهم بشكل فعال إلى إحالات.

cTrader Copy - منصة تداول اجتماعي كاملة النطاق تتميز بمئات من إستراتيجيات التداول المجربة والمثبتة والتي تشجع المستخدمين الجدد على المشاركة في التداول المباشر.

cTrader Algo - حل تداول آلي يدعم تطوير الخوارزميات بسهولة ويوفر تنفيذًا سحابيًا مجانيًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لروبوتات cBots عبر جميع تطبيقات cTrader. تشمل الأدوات الأخرى للشركاء روابط الإشارات لمشاركة فرص التداول، وتدفقات الرسوم البيانية لمشاركة التحليل الفني، والوصول المشترك لمديري الأموال.

"من خلال هذا التكامل مع Spotware، قدمنا ميزات متقدمة ومرونة غير مسبوقة للمتداولين. تقدم B2COPY أول وحدة إدارة تخصيص النسبة المئوية (PAMM) ومدير الحسابات المتعددة (MAM) على الإطلاق لمديري الأموال المحترفين، وطرق تخصيص متعددة، ومجموعة متنوعة من أنواع الرسوم، بما في ذلك رسوم الاشتراك والانضمام، لمستخدمي cTrader. أيضًا، توفر خيارات حساب رسوم الأداء لدينا مزيدًا من المرونة للوسطاء وعملائهم. لقد عملنا بجد لدمج هذه الميزات المتطورة في B2COPY، ونحن متحمسون للترحيب بمنصة cTrader ومستخدميها لتجربة هذه المزايا".

- Sergey Ryzhavin، كبير مسؤولي المشتريات في B2COPY

"نحن متحمسون لانضمام B2BROKER إلى شبكتنا الواسعة من الشركاء، وسعداء بتطوير السوق معًا. في cTrader، نحن ملتزمون بالتعاون مع أفضل مزودي التكنولوجيا لتقديم تجربة تداول استثنائية ومتميزة لمستخدمينا. من خلال شراكات كهذه، تحافظ cTrader على مكانتها كأول منصة تداول مفتوحةTM، مما يوفر فرصًا لا حدود لها للتكامل والتخصيص داخل منصتنا".

- Ilia Iarovitcyn، الرئيس التنفيذي لشركة Spotware (منشئو منصة cTrader)

الخلاصة

إن التكامل بين B2BROKER وSpotware، مع منصاتهما المتقدمة، B2COPY وcTrader، هو إعلان ضخم من شأنه أن يعود بالنفع على مجتمع التداول. يركز التعاون على تحسين تجربة المستخدم وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مما يمثل خطوة مهمة إلى الأمام لمزودي الحلول الرائدين في الصناعة.

حول Spotware

Spotware هي مزود عالمي للتكنولوجيا، نجحت في تقديم حلول التكنولوجيا المالية المتطورة والبنية التحتية لأكثر من 14 عامًا. لقد قامت الشركة بتنمية شبكة متطورة تضم أكثر من 250 شركة تداول وسيطة وخاصة، بما في ذلك أسماء بارزة مثل IC Markets، وPepperstone، وFTMO، وFunding Pips. مع قاعدة مستخدمين تتجاوز 4 ملايين متداول، تتميز cTrader، وهي منصة Spotware الرئيسية، بقدرتها الفريدة على الابتكار وواجهة المستخدم سهلة الاستخدام، مما يضع معايير جديدة في جميع أنحاء الصناعة.

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