حصلت شركة Ververica على شهادة SOC 2، مما يعزز التزامها بأمن المعلومات

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Ververica، الشركة الأصلية المصممة لبرنامج Apache Flink والرائدة في مجال بث البيانات في الوقت الفعلي ، أنها نجحت في الحصول على شهادة "النوع الأول" من معهد المحاسبين القانونيين الأميركيين (AICPA) في مجال التحكم في تنظيم الخدمة (SOC) 2 . تؤكد هذه الشهادة، التي تم تدقيقها من قِبل شركة Prescient Assurance، الشركة الرائدة عالميًا في مجال شهادات الأمان والامتثال لشركات B2B/SAAS، التزام Ververica بتنفيذ تدابير أمنية قوية تحمي من التهديدات الإلكترونية المتطورة.
توفر شهادة SOC 2 من النوع الأول تقييمًا مستقلاً لأمان Ververica وتوافرها وسلامة المعالجة والسرية وضوابط الخصوصية. يوضح هذا الإنجاز التزام Ververica بأعلى معايير الأمان.
قال Sergei Valukhov، رئيس الأمن والامتثال في شركة Ververica: "إن الحصول على شهادة SOC 2 من النوع الأول يعد إنجازًا مهمًا يعكس التزامنا الراسخ بالحفاظ على معايير الأمن الصارمة في جميع العمليات".
"يأتي هذا الإنجاز في أعقاب شهادة ISO 27001 الأخيرة، مما يمثل خطوة مهمة أخرى في رحلتنا لتعزيز وضعنا الأمني. في حين أن ISO 27001 يركز على إنشاء نظام شامل لإدارة أمن المعلومات، فإن SOC 2 من النوع الأول يشهد على وجه التحديد على قدرتنا على حماية البيانات الحساسة من خلال ضوابط وممارسات داخلية قوية".
تعزز الشهادة مكانة Ververica كشركة رائدة في معالجة البيانات الآمنة، مما يضمن أن تكون عملياتها مرنة ضد التهديدات السيبرانية الناشئة وتوفير بيئة آمنة للبيانات الهامة لعملائها.
يوضح التزام Ververica بمعايير الامتثال الصارمة تفانيها في بناء الثقة والحفاظ عليها داخل السوق. لمزيد من المعلومات حول Ververica وعرض التحديثات في الوقت الفعلي على بروتوكولات الأمان الخاصة بها، قم بزيارة مركز الثقة: .
حول Ververica
تعمل Ververica، الشركة صاحبة التصميم الأصلي لـ ®Apache Flink، على تمكين الشركات من خلال حلول تدفق ومعالجة البيانات عالية الأداء. تبسيط العمليات، وزيادة كفاءة المطورين، وتمكين العملاء من حل حالات الاستخدام في الوقت الفعلي بشكل موثوق وآمن. تعمل منصة Ververica المتقدمة لبيانات البث، والمدعومة بمحرك VERA الأصلي السحابي، على إحداث ثورة في ®Apache Flink، مما يسهل على المؤسسات تسخير رؤى البيانات على نطاق واسع. مع Ververica، يمكن للعملاء تلبية أي اتفاقية مستوى خدمة تجارية، والاستفادة من إمكانات تدفق البيانات ومعالجتها المتقدمة في الوقت الفعلي أو في المستودع. تتيح Ververica للشركات الاتصال ومعالجة وإدارة وتحليل البيانات عبر حالات استخدام لا حصر لها، مع خيارات نشر مرنة، بما في ذلك السحابة العامة أو السحابة الخاصة أو البيئات المحلية. اكتشف المزيد على ververica .
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