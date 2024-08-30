حصلت شركة Ververica على شهادة SOC 2، مما يعزز التزامها بأمن المعلومات

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Ververica، الشركة الأصلية المصممة لبرنامج Apache Flink والرائدة في مجال بث البيانات في الوقت الفعلي ، أنها نجحت في الحصول على شهادة "النوع الأول" من معهد المحاسبين القانونيين الأميركيين (AICPA) في مجال التحكم في تنظيم الخدمة (SOC) ‏ 2 . تؤكد هذه الشهادة، التي تم تدقيقها من قِبل شركة Prescient Assurance، الشركة الرائدة عالميًا في مجال شهادات الأمان والامتثال لشركات B2B/SAAS، التزام Ververica بتنفيذ تدابير أمنية قوية تحمي من التهديدات الإلكترونية المتطورة.

توفر شهادة SOC 2 من النوع الأول تقييمًا مستقلاً لأمان Ververica وتوافرها وسلامة المعالجة والسرية وضوابط الخصوصية. يوضح هذا الإنجاز التزام Ververica بأعلى معايير الأمان.

قال Sergei Valukhov، رئيس الأمن والامتثال في شركة Ververica: "إن الحصول على شهادة SOC 2 من النوع الأول يعد إنجازًا مهمًا يعكس التزامنا الراسخ بالحفاظ على معايير الأمن الصارمة في جميع العمليات".

"يأتي هذا الإنجاز في أعقاب شهادة ISO 27001 الأخيرة، مما يمثل خطوة مهمة أخرى في رحلتنا لتعزيز وضعنا الأمني. في حين أن ISO 27001 يركز على إنشاء نظام شامل لإدارة أمن المعلومات، فإن SOC 2 من النوع الأول يشهد على وجه التحديد على قدرتنا على حماية البيانات الحساسة من خلال ضوابط وممارسات داخلية قوية".

تعزز الشهادة مكانة Ververica كشركة رائدة في معالجة البيانات الآمنة، مما يضمن أن تكون عملياتها مرنة ضد التهديدات السيبرانية الناشئة وتوفير بيئة آمنة للبيانات الهامة لعملائها.

يوضح التزام Ververica بمعايير الامتثال الصارمة تفانيها في بناء الثقة والحفاظ عليها داخل السوق. لمزيد من المعلومات حول Ververica وعرض التحديثات في الوقت الفعلي على بروتوكولات الأمان الخاصة بها، قم بزيارة مركز الثقة: .

حول Ververica

تعمل Ververica، الشركة صاحبة التصميم الأصلي لـ ®Apache Flink، على تمكين الشركات من خلال حلول تدفق ومعالجة البيانات عالية الأداء. تبسيط العمليات، وزيادة كفاءة المطورين، وتمكين العملاء من حل حالات الاستخدام في الوقت الفعلي بشكل موثوق وآمن. تعمل منصة Ververica المتقدمة لبيانات البث، والمدعومة بمحرك VERA الأصلي السحابي، على إحداث ثورة في ®Apache Flink، مما يسهل على المؤسسات تسخير رؤى البيانات على نطاق واسع. مع Ververica، يمكن للعملاء تلبية أي اتفاقية مستوى خدمة تجارية، والاستفادة من إمكانات تدفق البيانات ومعالجتها المتقدمة في الوقت الفعلي أو في المستودع. تتيح Ververica للشركات الاتصال ومعالجة وإدارة وتحليل البيانات عبر حالات استخدام لا حصر لها، مع خيارات نشر مرنة، بما في ذلك السحابة العامة أو السحابة الخاصة أو البيئات المحلية. اكتشف المزيد على ververica .

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