تعزز Andersen Global المنصة الإفريقية مع إضافة القدرات المصرفية الاستثمارية

MENAFN - AETOSWire) سان فرانسيسكو--(BUSINESS WIRE )--تواصل Andersen Global البناء على منصتها متعددة التخصصات في إفريقيا ، مضيفة القدرات المصرفية الاستثمارية وقدرات الاندماج والشراء إلى المنطقة من خلال اتفاقية تعاون مع Boston Advisory Limited في نيجيريا.

Boston Advisory Limited هي شركة مصرفية استثمارية تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية الاستثمارية لمجموعة متنوعة من الشركات والمؤسسات العامة والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية.

تشمل مجالات التركيز الرئيسية للشركة خدمات المعاملات وجمع رأس المال، بعد أن عملت على واحدة من أكبر عمليات الاندماج في نيجيريا وجمعت أكثر من 300 مليار نيرة نيجيرية. يمتلك الموظفون في الشركة أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة المصرفية الاستثمارية ويقدمون الخدمات لبعض أكبر الشركات في الصناعات التحويلية والنفط والغاز والعقارات.

قال Funso Popoola، العضو المنتدب لشركة Boston Advisory Limited: "يمثل التعاون بين Boston Advisory Limited وAndersen Global بداية فصل جديد مثير لشركتنا وعملائنا". "هذا التعاون هو شهادة على التزامنا المستمر بتوفير حلول شاملة لا مثيل لها لعملائنا في جميع أنحاء المنطقة".

وأضاف Mark L. Vorsatz، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Andersen Global: "ستواصل بوسطن الاستشارية المحدودة ريادتها في السوق وتقديم قيمة استثنائية بينما نواصل توسيع منصتنا متعددة التخصصات وإضافة القدرات التي تخدم العملاء على أفضل وجه. يُمكِّننا تعاوننا مع هذه المجموعة من إحداث تأثير كبير في جميع أنحاء السوق الإفريقية ويضعنا في وضع يسمح لنا بمزيد من التوسع في هذا القطاع".

Andersen Global هي رابطة دولية تضم شركات أعضاء مستقلة ومنفصلة قانونيًا وتتألف من متخصصين في الضرائب والقانون والتقييم حول العالم. تأسست Andersen Global في عام 2013 من قبل شركة Andersen Tax LLC العضو في الولايات المتحدة، ولديها الآن أكثر من 17000 محترف في جميع أنحاء العالم ولها وجود في أكثر من 475 موقعًا من خلال الشركات الأعضاء والشركات المتعاونة.

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