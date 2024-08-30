تعزز Andersen Global المنصة الإفريقية مع إضافة القدرات المصرفية الاستثمارية

(MENAFN
- AETOSWire) سان فرانسيسكو--(BUSINESS WIRE )--تواصل Andersen Global البناء على منصتها متعددة التخصصات في إفريقيا ، مضيفة القدرات المصرفية الاستثمارية وقدرات الاندماج والشراء إلى المنطقة من خلال اتفاقية تعاون مع Boston Advisory Limited في نيجيريا.
Boston Advisory Limited هي شركة مصرفية استثمارية تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية الاستثمارية لمجموعة متنوعة من الشركات والمؤسسات العامة والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية.
تشمل مجالات التركيز الرئيسية للشركة خدمات المعاملات وجمع رأس المال، بعد أن عملت على واحدة من أكبر عمليات الاندماج في نيجيريا وجمعت أكثر من 300 مليار نيرة نيجيرية. يمتلك الموظفون في الشركة أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة المصرفية الاستثمارية ويقدمون الخدمات لبعض أكبر الشركات في الصناعات التحويلية والنفط والغاز والعقارات.
قال Funso Popoola، العضو المنتدب لشركة Boston Advisory Limited: "يمثل التعاون بين Boston Advisory Limited وAndersen Global بداية فصل جديد مثير لشركتنا وعملائنا". "هذا التعاون هو شهادة على التزامنا المستمر بتوفير حلول شاملة لا مثيل لها لعملائنا في جميع أنحاء المنطقة".
وأضاف Mark L. Vorsatz، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Andersen Global: "ستواصل بوسطن الاستشارية المحدودة ريادتها في السوق وتقديم قيمة استثنائية بينما نواصل توسيع منصتنا متعددة التخصصات وإضافة القدرات التي تخدم العملاء على أفضل وجه. يُمكِّننا تعاوننا مع هذه المجموعة من إحداث تأثير كبير في جميع أنحاء السوق الإفريقية ويضعنا في وضع يسمح لنا بمزيد من التوسع في هذا القطاع".
Andersen Global هي رابطة دولية تضم شركات أعضاء مستقلة ومنفصلة قانونيًا وتتألف من متخصصين في الضرائب والقانون والتقييم حول العالم. تأسست Andersen Global في عام 2013 من قبل شركة Andersen Tax LLC العضو في الولايات المتحدة، ولديها الآن أكثر من 17000 محترف في جميع أنحاء العالم ولها وجود في أكثر من 475 موقعًا من خلال الشركات الأعضاء والشركات المتعاونة.
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