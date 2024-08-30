رئيس الوزراء: حوافز إضافية لتشجيع المطورين على تنفيذ الغرف الفندقية

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم مناقشة رصد عدد من الحوافز الإضافية التى تشجع المطورين السياحيين خلال العامين الجارى والقادم على الإسراع فى إنشاء وإدخال أكبر عدد من الغرف الفندقية.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى:“عقدنا اجتماعات هذا الأسبوع مع وزيرى السياحة، والإسكان، بشأن الخريطة السياحية فى مصر، وذلك بهدف إتاحة أكبر حجم من المناطق السياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وإنشاء أكثر من 200 ألف غرفة جديدة خلال السنوات الخمس القادمة”.
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