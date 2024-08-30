رئيس الوزراء: حوافز إضافية لتشجيع المطورين على تنفيذ الغرف الفندقية

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم مناقشة رصد عدد من الحوافز الإضافية التى تشجع المطورين السياحيين خلال العامين الجارى والقادم على الإسراع فى إنشاء وإدخال أكبر عدد من الغرف الفندقية.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى:“عقدنا اجتماعات هذا الأسبوع مع وزيرى السياحة، والإسكان، بشأن الخريطة فى مصر، وذلك بهدف إتاحة أكبر حجم من المناطق السياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وإنشاء أكثر من 200 ألف غرفة جديدة خلال السنوات الخمس القادمة”.

موضوعاتانخفاض فائدة الرهن العقاري في أمريكا لأدنى مستوى منذ أبريل 2023 “الأوقاف” تدرس طرح 31 قطعة أرض للشراكة فى مشروعات اقتصادية مدبولى: توفير التزامات الدولة من الطاقة لضمان عدم قطع الكهرباء واعتبر مدبولى، أن هذا الأمر يمثل خطوة مهمة جداً لتحقيق هدف الـ 30 مليون سائح كل عام، الذى تستهدفه مصر خلال الفترة القادمة، موضحًا أن عدد الغرف الفندقية المتاحة حالياً، المنشأة والتى تعمل بالفعل، تتيح لنا الوصول إلى حد أقصى 18 مليون سائح فى العام، ولكى نحقق الهدف الأكبر، نحتاج إلى 200 ألف غرفة فندقية، حيث يتم العمل حالياً فى العلمين وفى الساحل الشمالي، على تنفيذ عددٍ كبيرٍ من الغرف تحت الإنشاء، إلى جانب مناطق أخرى على ساحل البحر الأحمر.