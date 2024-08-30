أوكرانيا تعلن إسقاط 12 طائرة مسيَّرة أطلقتها روسيا ليلاً

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم، أنها أسقطت 12 من أصل 18 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم وقع خلال الليل.

وأوضحت، في بيان عبر تطبيق المراسلة «تلغرام»، أن روسيا استخدمت أيضاً صاروخاً من طراز (إسكندر-إم) خلال الهجوم.

كانت طائرة مقاتلة أوكرانية من طراز «إف-16» قد تحطمت بعد أسابيع فقط من وصول أول طائرة أمريكية الصنع إلى أوكرانيا ومشاركتها في الأعمال الحربية.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي قوله إن الحادث لم يكن ناجماً، على ما يبدو، عن إطلاق نيران معادية، وإنما نتيجة خطأ من الطيار على الأرجح.

وبحسب المسؤول الأمريكي، تشير التقارير الأولية إلى أن الطائرة لم تسقط بنيران القوات الروسية، على الرغم من أن الحادث وقع أثناء وابل صاروخي روسي ضخم عبر البلاد يوم الاثنين الماضي، بل إن الحادث كان على الأرجح نتيجة لخطأ الطيار.

واستخدمت أوكرانيا الطائرات لأول مرة في القتال لإسقاط الصواريخ الروسية خلال الضربات هذا الأسبوع.

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