أوكرانيا تعلن إسقاط 12 طائرة مسيَّرة أطلقتها روسيا ليلاً

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم، أنها أسقطت 12 من أصل 18 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم وقع خلال الليل.
وأوضحت، في بيان عبر تطبيق المراسلة «تلغرام»، أن روسيا استخدمت أيضاً صاروخاً من طراز (إسكندر-إم) خلال الهجوم.
كانت طائرة مقاتلة أوكرانية من طراز «إف-16» قد تحطمت بعد أسابيع فقط من وصول أول طائرة أمريكية الصنع إلى أوكرانيا ومشاركتها في الأعمال الحربية.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي قوله إن الحادث لم يكن ناجماً، على ما يبدو، عن إطلاق نيران معادية، وإنما نتيجة خطأ من الطيار على الأرجح.
وبحسب المسؤول الأمريكي، تشير التقارير الأولية إلى أن الطائرة لم تسقط بنيران القوات الروسية، على الرغم من أن الحادث وقع أثناء وابل صاروخي روسي ضخم عبر البلاد يوم الاثنين الماضي، بل إن الحادث كان على الأرجح نتيجة لخطأ الطيار.
واستخدمت أوكرانيا الطائرات لأول مرة في القتال لإسقاط الصواريخ الروسية خلال الضربات هذا الأسبوع.
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