إغلاق مدارس أكبر مدن باكستان بسبب الأمطار والعواصف

اضطرت السلطات في كراتشي، أكبر مدن باكستان، إلى إغلاق المدارس، اليوم، بسبب الأمطار الغزيرة والرياح العاصفة، نتيجة منخفض جوي شديد في بحر العرب، قال مكتب الأرصاد المحلي إنه قد يتطور إلى عاصفة إعصارية.

وذكر مكتب الأرصاد أن منسوب مياه الأمطار في مناطق من كراتشي بلغ 147 مليمتراً الليلة الماضية، ونصح رئيس بلدية المدينة مرتضى وهاب، في منشور على منصة «إكس»، السكان بتجنب «الانتقالات غير الضرورية».

وفي الهند، قالت هيئة الأرصاد الجوية إن من المتوقع أن تشتد قوة المنخفض الجوي الموجود قبالة ران كوتش في ولاية جوجارات ليتحول إلى عاصفة إعصارية اليوم، مضيفةً أنه سيتحرك باتجاه الشمال الغربي فوق بحر العرب خلال اليومين المقبلين.

وطلبت السلطات في باكستان من الصيادين والبحارة عدم المجازفة بالإبحار، وحذرت من أن العاصفة من المرجح أن تؤدي إلى فيضانات في المدن والمناطق الجبلية خلال الأيام المقبلة.

وقالت سلطات إدارة الكوارث، أمس، إن أكثر من 28 شخصاً لاقوا حتفهم وتم إجلاء نحو 18 ألفا منذ يوم الأحد من مدن قريبة من ساحل ولاية جوجارات، ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار على الولاية مع تشكل العاصفة الإعصارية.

وذكرت صحيفة إنديان إكسبريس الهندية أن تشكُل عاصفة عصارية فوق بحر العرب خلال أغسطس حدث نادر، مشيرةً إلى أن آخر عاصفة من هذا النوع هبت في عام 1964.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز