ميناء جبل علي يسجل رقماً قياسياً جديداً في المناولة الشهرية للحاويات

سجّل ميناء جبل علي، التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، خلال شهر يوليو، رقماً قياسياً جديداً في المناولة الشهرية للحاويات، لتبلغ 1,400,000 حاوية نمطية قياس 20 قدماً، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي المسجّل في 2015.

وجاءت تلك النتائج، كنتيجة لتسجيل الميناء لأداء قوي خلال النصف الأول من عام 2024، بمناولة 7.3 مليون حاوية، بزيادة على أساس سنوي وصلت إلى 3.9%. ويرجع ذلك إلى زيادة تدفق بضائع الشحن من الأسواق الآسيوية الرئيسية؛ مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

ويعكس الأداء القياسي للميناء النمو المستمر لدبي على ضوء الأهداف الاستراتيجية لأجندة دبي الاقتصادية D33. كما أن التوسع المستمر لجافزا يلعب دوراً محورياً في دفع حركة الحاويات عبر ميناء جبل علي. وستواصل جافزا، التي تستضيف الآن ما يقرب من 10,500 شركة، في اجتذاب الشركات العالمية الرائدة، بما يسهم في تعزيز أحجام التجارة والتنويع الاقتصادي.

وقال سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "على مدى أكثر من 45 عامًا، كان ميناء جبل علي محفزًا أساسيًا لنمو التجارة وتعزيز الاقتصاد في دبي والمنطقة بشكل عام. وباعتباره أحد أكبر الموانئ وأكثرها كفاءة في العالم، يمثل ميناء جبل علي حجر الأساس في شبكتنا العالمية، ويسهم بشكل كبير في تحقيق الرؤية الاقتصادية الطموحة لإمارة دبي وتعزيز التجارة الإقليمية."

وأضاف: "نلتزم في مجموعة موانئ دبي العالمية بمواصلة هذا الإرث العريق، والاستمرار في دفع عجلة الابتكار، وتقوية مكانة دبي كمركز تجاري عالمي رائد."

وقال عبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ "دي بي ورلد"، دول مجلس التعاون الخليجي: "إن تسجيل ميناء جبل علي لرقم قياسي جديد يُجسد التزامنا بالتميز في التجارة العالمية. وتُمثل قدرة ميناء جبل علي المتواصلة على تسجيل أرقام قياسية جديدة في أحجام مناولة الحاويات برهاناً على نجاح الاستثمارات الاستراتيجية التي قمنا بها في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية ومنظومة التجارة القوية في جافزا ودبي. ونتطلّع في المستقبل إلى مزيد من النمو الناتج عن جهودنا المستمرة لتعزيز شبكتنا العالمية، الفرص التجارة الواعدة إثر الاتفاقيات التجارية لدولة الإمارات مع الدول الأخرى."

ويشكل نمو جبل علي جزءاً من النجاح الأوسع الذي حققته مجموعة موانئ دبي العالمية عالمياً، حيث بلغ إجمالي أعمال المناولة 42,580,000 حاوية نمطية، بزيادة قدرها 6.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وساهمت مبادرات دولة الإمارات لتعزيز التجارة الثنائية من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في زيادة حجم التجارة الثنائية، وذلك بفضل خفض التعرفة الجمركية، وتعزيز الوصول إلى الأسواق والعلاقات التجارية مع الشركاء العالميين. وتشير الاتفاقيات التجارية الأخيرة مع تشيلي وموريشيوس وكولومبيا وكوريا الجنوبية إلى توقعات بنموّ أكبر في حركة الحاويات عبر ميناء جبل علي.

كما سيساهم التركيز الاستراتيجي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" على توسعة منصّاتها اللوجستية والرقمية بتمكين القدرات التشغيلية، والارتقاء بعروض خدمة المتعاملين ودعم النموّ المستمر في تدفق الحركة التجارية.