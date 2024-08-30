إنتل تبحث الخيارات المتاحة أمامها لمواجهة انخفاض قيمة أسهمها

تجري شركة إنتل الأمريكية للرقائق الإلكترونية مباحثات مع مجموعات استثمارية للتوصل إلى سبل للخروج من أصعب أزمة تمر بها على مدار تاريخها الذي يعود إلى 56 عاما.

وذكر مصادر مطلعة أن الشركة تبحث عدة سيناريوهات، من بينها فصل بعض قطاعات الشركة أو إلغاء بعض المشروعات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر قولها إن مجموعتي مورجان ستانلي وجولدمان ساكس للخدمات المالية والمصرفية تقدمان النصح لشركة إنتل بشان الخطوات الواجب اتخاذها للخروج من الآزمة ومن بينها احتمال إجراء عمليات اندماج واستحواذ.

وتزايدت أهمية التوصل إلى قرارات بعد أن أعلنت الشركة، ومقرها ولاية كاليفورنيا الأمريكية، نتائج أعمالها، مما أدى إلى تراجع أسهمها إلى أدنى معدلاتها منذ عام 2013.

وذكرت المصادر أن المناقشات مازالت في مراحلها الأولية، وليس من المتوقع أن تسفر عن خطوات وشيكة.

ومن المتوقع طرح الخيارات المتاحة امام إنتل خلال اجتماع لمجلس الشركة الشهر المقبل.

وبحسب بلومبرج، تكبدت إنتل خسائر صافية بقيمة 1.61

مليار دولار في الربع السنوي الماضي، ويتوقع المحللون أن تتعرض لمزيد من الخسائر خلال العام المقبل.