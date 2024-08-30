أمريكا ترفع سن شراء التدخين لـ30 عاماً

MENAFN - Khaberni) خبرني - قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الخميس، إن من تقل أعمارهم عن 30 عاماً يحتاجون لتقديم بطاقة هوية لشراء منتجات التبغ، بعد أن كان الحد الأدنى المسموح لعمر من يشتريها 27 عاماً.

وأضافت أنه يتعين على بائعي التبغ التحقق من أعمار المشترين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً.

كما يحظر عليهم بيع هذه المنتجات عبر آلات البيع الذاتي في الأماكن التي يُسمح فيها بدخول الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 21 عاماً. وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد رفعت في عام 2019 الحد الأدنى لسن المسموح لهم بشراء منتجات التبغ من 18 إلى 21 عاماً.