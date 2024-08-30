أمريكا ترفع سن شراء التدخين لـ30 عاماً

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الخميس، إن من تقل أعمارهم عن 30 عاماً يحتاجون لتقديم بطاقة هوية لشراء منتجات التبغ، بعد أن كان الحد الأدنى المسموح لعمر من يشتريها 27 عاماً.
وأضافت أنه يتعين على بائعي التبغ التحقق من أعمار المشترين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً.
كما يحظر عليهم بيع هذه المنتجات عبر آلات البيع الذاتي في الأماكن التي يُسمح فيها بدخول الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 21 عاماً. وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد رفعت في عام 2019 الحد الأدنى لسن المسموح لهم بشراء منتجات التبغ من 18 إلى 21 عاماً.
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