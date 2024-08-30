ليفربول يلتقي مانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي وأرسنال ومانشستر سيتي يواجهان برايتون وويستهام

بعد انطلاقته القوية هذا الموسم بقيادة مدربه الهولندي الجديد آرني سلوت، يستعد ليفربول لمواجهة أول اختبار حقيقي في الإنجليزي الممتاز، عندما يحل ضيفاً على غريمه التقليدي بعد غدٍ الأحد، في قمة المرحلة الثالثة.

تُعرف مواجهة الفريقين بـ"كلاسيكو إنجلترا"، أو "ديربي الشمال الغربي"، حيث يتجلى التنافس الشديد بين جماهيرهما، نظراً لكونهما الأكثر تتويجاً بلقب الدوري الإنجليزي عبر التاريخ. يتصدر قائمة الأندية الأكثر فوزاً بالدوري برصيد 20 لقباً، بفارق لقب واحد عن ليفربول.

بدأ ليفربول موسمه بالفوز 2 / 0 على إيبسويتش تاون، ثم كرر نفس النتيجة أمام برينتفورد. ويُعتبر ليفربول من بين أربعة فرق حافظت على العلامة الكاملة في أول مرحلتين هذا الموسم، لكن مواجهته مع مانشستر يونايتد، الذي يسعى للتعافي من خسارته 1 / 2 أمام برايتون، لن تكون سهلة.

كان الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، قد أعرب عن أسفه لخسارة فريقه أمام برايتون، حيث صرح "كان بإمكاننا الفوز أو على الأقل التعادل"، مشيراً إلى إهدار الفرص وعدم استغلالها بعد تسجيل هدف التعادل.

يأمل مانشستر يونايتد في تحقيق فوزه الأول على ليفربول في الدوري على ملعب "أولد ترافورد" منذ أغسطس 2022، مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور. في المقابل، يتطلع النجم المصري محمد صلاح لمواصلة تألقه ضد مانشستر يونايتد، حيث يعتبر "الضحية المفضلة" له، بتسجيله 11 هدفاً في 13 لقاءً بين الفريقين في الدوري.

كما يطمح صلاح لتعزيز رقمه القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في مرمى مانشستر يونايتد، ويبحث عن هدفه السابع في "أولد ترافورد"، حيث سجل 6 أهداف سابقة في هذا الملعب، متفوقاً على ستيفن جيرارد.

بعد انتصاره الكاسح 7 / 0 على مانشستر يونايتد في مارس 2023، لم يتمكن ليفربول من الفوز في اللقاءات الرسمية الثلاثة الأخيرة بين الفريقين. وقد تواجه الفريقان في 28 أبريل 1894، وهذه المواجهة ستكون رقم 183 في الدوري، حيث يمتلك مانشستر يونايتد الأفضلية برصيد 69 فوزاً مقابل 61 لليفربول.

في مباريات أخرى، يسعى مانشستر سيتي وأرسنال للحفاظ على بدايتهما القوية. سيواجه مانشستر سيتي مضيفه ويستهام يونايتد، بينما يستضيف أرسنال فريق برايتون. يتصدر سيتي البطولة حالياً برصيد 6 نقاط، بعد فوزين كبيرين على تشيلسي وإيبسويتش تاون. في المقابل، يسعى أرسنال لمواصلة انتصاراته بعد فوزين متتالين.

تشيلسي سيواجه كريستال بالاس، بينما تتواصل المباريات الأخرى بين إيفرتون وبورنموث، وليستر سيتي وأستون فيلا، وإيبسويتش تاون وفولهام، ونويتنجهام فورست وولفرهامبتون، وبرينتفورد وساوثهامبتون، ونيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبير.