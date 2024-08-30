أول تعليق من ترامب على مقابلة كاملا هاريس

(MENAFN
- Al-Bayan)
في أول تعليق على مقابلة كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية للرئاسة في الولايات المتحدة، اكتفى الرئيس السابق دونالد ترامب بكلمة واحدة.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "اليوم الجمعة: مملة!"، بينما سخر فريقه من المقابلة القصيرة التي استغرقت 27 دقيقة فقط على شبكة "سي إن إن".
وانتقدوا جلوس نائبها تيم والز بجانبها، معتبرين ذلك نوعاً من الرعاية. من جهته، تساءل جيسون ميلر، المتحدث باسم حملة ترامب، عن عدد دقائق المقابلة التي خصصتها "سي إن إن"،
وأشار إلى إمكانية حذف بعض الإجابات لعدم ملء ساعة كاملة.
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