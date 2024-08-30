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أول تعليق من ترامب على مقابلة كاملا هاريس

8/30/2024 2:14:33 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

في أول تعليق على مقابلة كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية للرئاسة في الولايات المتحدة، اكتفى الرئيس السابق دونالد ترامب بكلمة واحدة.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "اليوم الجمعة: مملة!"، بينما سخر فريقه من المقابلة القصيرة التي استغرقت 27 دقيقة فقط على شبكة "سي إن إن".

وانتقدوا جلوس نائبها تيم والز بجانبها، معتبرين ذلك نوعاً من الرعاية. من جهته، تساءل جيسون ميلر، المتحدث باسم حملة ترامب، عن عدد دقائق المقابلة التي خصصتها "سي إن إن"،

وأشار إلى إمكانية حذف بعض الإجابات لعدم ملء ساعة كاملة.

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