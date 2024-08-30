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الإمارات تشارك في اجتماع الوزراء العرب المعنيين عن شؤون الحد من مخاطر الكوارث بالقاهرة

8/30/2024 2:14:33 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الاجتماع الثاني للوزراء العرب المعنيين عن شؤون الحد من مخاطر الكوارث، التي عقدت مؤخرا في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

ترأس علي راشد النيادي، مدير عام الهيئة الوطنية لادارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وفد الدولة الذي ضم مسؤولين في عدد من مؤسسات الدولة.

وأكد النيادي أهمية الاجتماع كونه فرصة مهمة لتعزيز التنسيق بين دول المنطقة العربية، وتوحيد الرؤى في مواجهة الأزمات والكوارث من خلال هذه الجهود المشتركة.

وأعرب النيادي - في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع - عن اعتزازه بمشاركة دولة الإمارات جنبا إلى جنب مع فرق العمل الفنية من جميع الدول الأعضاء، في صياغة المسودة النهائية لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث خلال الاجتماع الرابع، وهو ما يعكس الالتزام الراسخ بأهمية العمل الجماعي.

ونوه بإنجازات دولة الإمارات كدليل على التزامها الراسخ بتحقيق أهداف الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، معربا عن الامتنان لجامعة الدول العربية على الثقة التي منحوها للدولة من خلال اختيارها لتصميم شعار اليوم العربي للحد من مخاطر الكوارث لعام 2024.

وشدد النيادي على «أن هذا التكليف ليس فقط تقديرا لدولة الإمارات فحسب، بل هو أيضا رمز للتعاون الوثيق فيما بيننا ويجسد التزامنا المشترك بالمضي قدما نحو تحقيق الأهداف بروح من التضامن».

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