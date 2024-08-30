تشات جي بي تي يتجاوز 200 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا

قالت "شركة أوبن إيه آي" الناشئة للذكاء الاصطناعي، الخميس، إن روبوت الدردشة التابع لها "تشات جي بي تي" لديه الآن أكثر من 200 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا، وهو ضعف العدد الذي كان لديه في موسم الخريف الماضي.

وفي نوفمبر، قال الرئيس التنفيذي لـ "أوبن إيه آي"، سام ألتمان، إن "تشات جي بي تي"، الذي أُطلق في عام 2022، يمكنه تقديم إجابات شبيهة بردود البشر بناءً على مطالبات المستخدم. وكان لديه وقتها 100 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا.

وذكرت الشركة أن 92 بالمئة من أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة تستخدم منتجاتها.

وعزز برنامج "تشات جي بي تي" شعبية الذكاء الاصطناعي وساهم في الارتفاع الهائل لتقييم شركة "أوبن إيه آي" التي مقرها في سان فرانسيسكو.

على نحو منفصل، وقعت شركتا "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" الناشئة للذكاء الاصطناعي اتفاقيات مع الحكومة الأمريكية لإجراء أبحاث واختبار وتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لهما، حسبما قال معهد سلامة الذكاء الاصطناعي الأمريكي في وقت سابق الخميس.

وذكرت تقارير إعلامية أن شركتي أبل وإنفيديا تجريان محادثات للاستثمار في "أوبن إيه آي" في إطار جولة جديدة لجمع التمويل من شأنها أن ترفع قيمة مطورة برنامج "تشات جي بي تي" إلى أكثر من 100 مليار دولار.

ووفقًا للتقارير، من المتوقع أيضًا أن تستثمر مايكروسوفت الداعمة لـ "أوبن إيه آي" في الشركة.