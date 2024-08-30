الدولار يتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت 5 أسابيع

اقترب الدولار من أعلى مستوى له في أسبوع مقابل العملات الرئيسية في تداولات اليوم الجمعة، متجهًا لإنهاء موجة خسائر استمرت خمسة أسابيع بعد أن قلصت بيانات اقتصادية الرهانات على خفض كبير لأسعار الفائدة الأمريكية.

واستقر اليورو قرب أدنى مستوى له في أسبوعين مقابل الدولار مع تباطؤ التضخم في ألمانيا وإسبانيا، مما عزز احتمالات تيسير الأوروبي لسياساته النقدية.

كما استقر الين قرب مستوى 145 مقابل الدولار بعد تراجعه أمس الخميس، إذ اقتفى الدولار أثر الارتفاع الذي شهدته عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وتجاهلت العملة اليابانية إلى حد كبير البيانات الصادرة اليوم، والتي أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية في طوكيو بمعدل أسرع من المتوقع بلغ 2.4% في أغسطس، متجاوزة بذلك مجددًا هدف بنك اليابان عند 2%، رغم أن مقياسًا آخر يستبعد تكاليف الطاقة ارتفع بنسبة 1.6% فقط.

وأظهرت بيانات أمريكية أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي بلغ 3% في الربع الثاني، وهو رقم معدل مقارنة بنسبة 2.8% المعلنة الشهر الماضي. وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا عدم تعديل نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي"، يتوقع المتداولون الآن خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار ربع نقطة مئوية في 18 سبتمبر، في حين بلغت احتمالات خفضها بمقدار 50 نقطة أساس 34% فقط، انخفاضًا من 38% قبل يوم.

ولم يشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، تغيرًا يذكر ليستقر عند 101.34 بحلول الساعة 00:32 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد ارتفاعه بنسبة 0.36% أمس، وملامسته أعلى مستوى منذ 22 أغسطس عند 101.58. ومن المتوقع أن يسجل المؤشر ارتفاعًا بنسبة 0.66% هذا الأسبوع، وهو ما سيكون أفضل أسبوع له منذ بداية الشهر وسينهي سلسلة خسائر استمرت خمسة أسابيع. لكن على أساس شهري، من المتوقع أن يتكبد المؤشر خسائر نسبتها 2.6% في أغسطس، وهو ما سيكون أسوأ شهر له منذ نوفمبر من العام الماضي.

وتراجع الدولار بنسبة 0.14% إلى 144.78 ين بعد ارتفاعه إلى 145.55 ين خلال الليل للمرة الأولى منذ 23 أغسطس. ولم يشهد اليورو تغيرًا يذكر ليبلغ 1.1082 دولار، بعد أن انخفض إلى 1.1055 دولار أمس الخميس. وفي وقت لاحق من اليوم، من المقرر صدور المزيد من قراءات التضخم على مستوى أوروبا، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا ومنطقة اليورو ككل.

كما تصدر في الولايات المتحدة بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3165 دولار بعد انخفاضه إلى 1.3146 دولار خلال الليل للمرة الأولى منذ 23 أغسطس.

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