إيلون ماسك يترقب حجب إكس في البرازيل وسط نزاع قانوني مع المحكمة العليا

قالت شركة العملاقة إكس إنها تتوقع أن تأمر المحكمة العليا في البرازيل بحجب المنصة في البلاد مع استمرار المعركة القانونية بشأن الامتثال للقوانين المحلية، وإصرار إيلون ماسك على أن المنصة التي يملكها تُعاقب لرفضها الرقابة.

وذكرت منصة إكس أنها تتوقع أن يأمر قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس بحظر الموقع "قريباً" بعد انتهاء المهلة التي حددتها المحكمة للشركة لتعيين قانوني في البرازيل مساء أمس الخميس. وقبل منتصف الليل بقليل، كانت المنصة لا تزال تعمل بشكل طبيعي في البلاد.

وفي وقت سابق، حظرت المحكمة العليا الحسابات المصرفية المحلية لشركة ستارلينك التابعة للملياردير ماسك، مما دفع الخلاف الأساسي حول إكس إلى حافة الحجب في واحدة من أسواقها الرئيسية. عبر منصته، هاجم ماسك القاضي ووصفه بـ"الدكتاتور الشرير"، كما استنكر الحكم المتعلق بستارلينك ووصفه بغير القانوني، قائلاً إن هذا الإجراء يعاقب "بشكل غير لائق" المساهمين الآخرين والمواطنين البرازيليين.

وأعلن ماسك أيضاً أن سبيس إكس، الشركة الأم لستارلينك، ستوفر خدمة الإنترنت مجاناً للمستخدمين البرازيليين "حتى يتم حل هذه المسألة". وقال مصدر في المحكمة العليا لرويترز إن قرار المحكمة بمعاقبة ستارلينك، الذي وقعه مورايس، يأتي رداً على عدم وجود ممثلين قانونيين في البرازيل لشركة إكس. كما ينبع قرار تجميد الحسابات المصرفية لستارلينك من نزاع منفصل بشأن غرامات لم تدفعها إكس فُرضت عليها بسبب عدم تسليم بعض المستندات. وذكرت صحيفة فولها المحلية أن الغرامات بلغت 20 مليون ريال برازيلي (3.6 مليون دولار) على الأقل، لكن لم يتسن لرويترز التأكد من المبلغ.

كانت المحكمة العليا قد حددت موعداً نهائياً لإكس لاختيار ممثلها القانوني في البرازيل بحلول الساعة الثامنة مساء (2300 بتوقيت جرينتش) أمس الخميس. ويتطلب القانون البرازيلي من جميع شركات الإنترنت أن يكون لها ممثل قانوني في البلاد يمكنه تلقي الأوامر القضائية ويكون مسؤولاً قانونياً عن الأعمال التجارية.

وتدور القضية في النزاع المتصاعد حول ما إذا كان بإمكان مورايس أن يأمر شركة إكس بحظر حسابات معينة متهمة بنشر الأكاذيب، وهو الطلب الذي ندد به ماسك ووصفه بأنه رقابة. ومعظم الحسابات التي أمرت السلطات بحظرها يديرها مؤيدون للرئيس السابق المنتمي لليمين المتطرف جايير بولسونارو، وبعضها ينكر خسارته في انتخابات عام 2022.

ويمكن أن تؤدي النزاعات المتراكمة إلى خسارة إكس لواحدة من أكبر أسواقها في الوقت الذي يواجه فيه ماسك صعوبات في الحصول على عوائد من الإعلانات على المنصة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت إكس إغلاق مكتبها وتسريح موظفيها في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية بسبب ما أسمته "أوامر الرقابة" من مورايس مع إبقاء خدمتها متاحة للمستخدمين البرازيليين. تُستخدم منصة إكس، المعروفة سابقاً باسم تويتر، على نطاق واسع في البرازيل، وهي وسيلة تواصل مهمة خاصة للسياسيين.

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