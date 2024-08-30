ريال مدريد ينجو من السقوط الأول هذا الموسم بهدف قاتل من فينيسيوس

أفلت من الهزيمة الأولى له في الموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى الإسباني وتعادل 1-1 مع مضيفه لاس بالماس يوم الخميس ضمن الجولة الثالثة، حيث سجل فينيسيوس جونيور هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 69 بعد أن تقدم لاس بالماس بهدف مبكر سجله ألبرتو موليرو.

وافتتح موليرو التسجيل للاس بالماس في الدقيقة الخامسة من المباراة عندما تلقى عرضية وراوغ الدفاع داخل منطقة الجزاء، ثم سدد الكرة بقدمه اليسرى في الزاوية البعيدة من الشباك.

ونجح ريال مدريد، حامل اللقب، في إدراك التعادل عبر ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر لمسة يد من المدافع أليكس سواريز.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى خمس نقاط، متأخراً بأربع نقاط خلف المتصدر برشلونة.

واضطر ريال مدريد إلى بذل جهد كبير لتجنب أول هزيمة له في الدوري هذا الموسم بعد أن قدم عرضاً باهتاً آخر.

وأخفق قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي مجدداً في تقديم الأداء المنتظر منه، إذ لم يسجل أي هدف حتى الآن في الدوري الإسباني، منذ انضمامه إلى بطل إسبانيا ودوري أبطال أوروبا في صفقة انتقال حر قادماً من باريس سان جيرمان في يونيو الماضي.

ورغم أن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أجرى أربعة تغييرات على الفريق الذي واجه صعوبة كبيرة في الفوز 3-صفر على بلد الوليد يوم الأحد الماضي، إلا أن ريال قدم بداية متواضعة مجدداً وافتقد التركيز، مما أدى إلى اهتزاز شباكه مبكراً بهدف موليرو إثر هجمة مرتدة سريعة.

وأهدر لاس بالماس عدة فرص كانت كفيلة بتعزيز تقدمه في ظل ارتباك في دفاع ريال مدريد، وقد تألق الحارس تيبو كورتوا في التصدي لثلاث كرات خطيرة.

وفي الشوط الثاني، شارك رودريجو من مقاعد البدلاء ليمنح ريال بعض السرعة والإبداع المطلوبين.

وتصدى ياسبر سيلسن، حارس مرمى لاس بالماس، لمحاولات أنطونيو روديجر، فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، وفينيسيوس.

وأهدر المهاجم ساندرو فرصة واضحة لتعزيز تقدم لاس بالماس في الدقيقة 54 عندما سدد الكرة فوق العارضة.

ونجح ريال في تفادي الهزيمة، بفضل هدف فينيسيوس من ركلة الجزاء، وقد حالفه الحظ في الدقيقة 88 عندما تم إلغاء هدف للاس بالماس بداعي التسلل.

ويخوض ريال مدريد مباراته المقبلة أمام ريال بيتيس يوم الأحد، بينما يحل لاس بالماس ضيفاً على ألافيس.