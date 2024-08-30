وفاة ملك شعب الماوري في نيوزيلندا عن 69 عاما

توفي شعب الماوري الأصلي في نيوزيلندا، توهيتيا بوتاتاو تي ويروويرو السابع، عن عمر يناهز 69 عامًا، حسبما أعلن مكتبه اليوم الجمعة.

وتوفي الملك

صباح الجمعة في المستشفى التي كان يتعافى فيها عقب جراحة في القلب، بعد أيام فقط من الاحتفال بالذكرى الثامنة عشرة لتتويجه.

وجاء في بيان صادر عن مكتبه: "وفاة كينجي توهيتيا هي لحظة حزن شديد لأتباع تي كينجيتانجا ولشعب الماوريدوم وللأمة بأكملها". وأضاف البيان: "الزعيم انتقل إلى العالم الآخر. ارقد في سلام".

وقال المتحدث باسم الملك، راهوي بابا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "وفاة الملك توهيتيا هي لحظة حزن كبير لأتباع حركة كينغيتانغا ولشعب الماوري وللأمة بأسرها".

وأضاف أن الملك كان قد نُقل إلى المستشفى للتعافي من جراحة القلب بعد أيام قليلة من احتفاله بالذكرى الثامنة عشرة لتتويجه.

خلف الملك توهيتيا والدته، الملكة دام تي أتايرانجيكااهو، في عام 2006. دور الملك في الماوري ليس له سلطة قضائية أو قانونية في نيوزيلندا ويعتبر بشكل كبير دورًا احتفاليًا.

دور الملك الماوري ليس بالضرورة وراثيًا، وسيتم تعيين القائد الجديد من قبل رؤساء القبائل المرتبطة بحركة الملكية في يوم جنازة الملك توهيتيا ولكن قبل دفنه، وفقًا لراديو نيوزيلندا.

يُعتبر الملك الماوري الزعيم الأعلى لعدة قبائل، أو "إيوي"، لكنه لا يرتبط بجميعها.

نشأت حركة الملكية أو "كينغيتانغا" في عام 1858 في محاولة لتوحيد القبائل الأصلية في نيوزيلندا تحت زعيم واحد لتعزيز مقاومتهم للاستعمار.

وفي تصريحاته عن رحيل الملك، قال رئيس وزراء نيوزيلندا، كريستوفر لوكسون: "لقد ترك التزامه الثابت بشعبه وجهوده المستمرة للحفاظ على قيم وتقاليد كينغيتانغا بصمة لا تُمحى على أمتنا".

وأضاف: "سأتذكر تفانيه في خدمة نيوزيلندا، والتزامه تجاه موكوبونا (الجيل القادم)، وشغفه بعالم الماوري، ورؤيته لمستقبل حيث يتم التعامل مع جميع الناس بكرامة واحترام".

وقالت جاسيندا أرديرن، رئيسة الوزراء السابقة لنيوزيلندا، إن الملك توهيتيا كان مدافعًا عن شعب الماوري وعن العدالة والإنصاف والازدهار.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية أنه سيتم

نقل الملك إلى مكان اجتماعاته، "تورانغاوايواي ماراي"، ومن المتوقع أن تستمر مراسم جنازته لمدة لا تقل عن خمسة أيام.

وسيتم وضع جثمان توهيتيا في مقبرة تورانجاويوي ماراي، المقر الرسمي للملك، لمدة خمسة أيام قبل نقله إلى مثواه الأخير في جبل تاوبيري.

ومن المتوقع أن يحضر مئات الآلاف من الأشخاص، بما في ذلك قادة من جميع أنحاء المحيط الهادئ، إلى المقبرة لتقديم واجب العزاء.

وفي بيان صادر عن الملك تشارلز،

ملك بريطانيا، قال: "لقد حزنت أنا وزوجتي بشدة عند سماع نبأ وفاة الملك توهيتيا".

وأضاف: "لقد كان لي شرف معرفة الملك توهيتيا لعقود. لقد كان ملتزمًا بعمق بتعزيز مستقبل قوي لشعب الماوري ولنيوزيلندا، مستندًا إلى الثقافة والتقاليد والشفاء، وقد قام بذلك بحكمة وتعاطف".