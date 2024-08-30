بدء عمليات إنقاذ الناقلة سونيون بعد هجوم للحوثيين بالبحر الأحمر

قالت مهمة الاتحاد الأوروبي بالبحر الأحمر (أسبيدس) يوم الخميس إنه لم يتم رصد أي تسرب نفطي من ناقلة متضررة ترفع علم اليونان بينما بدأت عمليات الإنقاذ في وقت لا تزال فيه النيران مشتعلة على سطح السفينة بعد هجمات للحوثيين.

ونفذ الحوثيون هجمات متعددة تشمل زرع قنابل على الناقلة سونيون المعطلة بالفعل والتي يبلغ طولها 274.2 متر وتحمل حوالي مليون برميل من النفط.

وأعلنت جماعة الحوثي يوم الأربعاء أنها سمحت لفرق إنقاذ بقطر السفينة التي تشتعل فيها النيران منذ 23 أغسطس .

وقال لارس ينسن الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الصناعية فيسبوتشي ماريتايم على موقع لينكد إن "يبدو، على الأقل في الوقت الحالي، أنه تم إحكام العقل".

وأغرق الحوثيون سفينتين خلال حملتهم المستمرة منذ 10 أشهر ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ.

وتأتي هذه الهجمات تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة ومن المرجح أن تستمر إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

وتعهدت أسبيدس "بتسهيل أي عمليات" بالتنسيق مع السلطات الأوروبية والدول المجاورة لتجنب أزمة بيئية كارثية وإنقاذ الناقلة سونيون.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) سابرينا سينغ يوم الخميس إن براميل النفط الخام على متن الناقلة سونيون سليمة وإن بعض النفط تسرب من السفينة نفسها من الجزء الذي تعرض للاستهداف. وأضافت أن عدة حرائق لا تزال مشتعلة.

وجاء قرار الحوثيين بالسماح لفرق الإنقاذ بالوصول إلى الناقلة بعد أن عبرت عدة دول عن مخاوف إنسانية وبيئية. وقد تساعد هذه الخطوة في تجنب ما حذر منه الخبراء من تسرب لنحو 150 ألف طن من النفط الخام إلى البحر الأحمر، وهو ما سيكون له آثار كارثية.

وتسرب نفطي بهذا الحجم سيكون أكثر من نصف حجم أكبر تسرب مسجل على الإطلاق من سفينة، وهو ما حدث عام 1979 بعد تسرب 287 ألف طن من النفط من السفينة أتلانتك إمبريس، وفقا لاتحاد أصحاب ناقلات النفط الدولي لمكافحة التلوث.

ورغم توقف الهجمات مؤقتا، إلا أن المخاطر التي تهدد أفراد الطاقم والسفن والبيئة بسبب هجمات الحوثيين لا تزال قائمة.

وقال ينسن "حتى لو أمكن قطر (سونيون) وتجنبنا كارثة بيئية فإن التهديد لم يختف"، مضيفا أن هناك العشرات من ناقلات النفط وغيرها من السفن التجارية لا تزال تعمل في مناطق عالية الخطورة بالبحر الأحمر وخليج عدن.