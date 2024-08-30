سيول كارثية تضرب اليمن.. وفاة وفقدان أكثر من 41 شخصًا وتدمير مئات المنازل

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن السيول العارمة التي ضربت اليمن، الثلاثاء، تسببت في وفاة وفقدان أكثر من 41 شخصًا، وذلك وفقًا لمكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن.

وذكر المكتب على منصة "إكس" أن السيول "الكارثية" الناجمة عن الأمطار الغزيرة وانهيار ثلاثة سدود في مديرية ملحان بمحافظة المحويت، أدت إلى وفاة 24 شخصًا وفقدان 17 آخرين. وأضاف أن السيول دمرت 40 منزلًا بالكامل وألحقت أضرارًا بنحو 230 منزلًا، وتأثرت 1020 عائلة، كما أدت إلى قطع الطرق التي تربط المناطق المتضررة ببقية المديرية. وأكد الصندوق: "تبذل فرق الاستجابة الطارئة جهودًا كبيرة للوصول إلى المناطق المتضررة وتقديم المساعدة".

وتقع محافظة المحويت إلى الغرب من العاصمة صنعاء، وتُعد واحدة من أكثر المحافظات تضررًا إلى جانب ريمة وحجة والحديدة، التي تشهد منذ مطلع يوليو الماضي أمطارًا غزيرة وسيولًا جارفة.

وقالت الأمم المتحدة، إن السيول ألحقت أضرارًا كبيرة في مديرية ملحان بمحافظة المحويت غربي اليمن، وأشارت إلى أن التقييمات المستمرة تشير إلى تضرر 1020 عائلة، ومقتل وفقدان أكثر من 41 شخصًا، ودمار 40 منزلًا كليًا و230 منزلًا جزئيًا.

وأكد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن فرق الاستجابة الطارئة تبذل جهودًا كبيرة للوصول إلى المناطق المنكوبة والمساعدة.

وأدى تضرر الطرقات، بالإضافة إلى وعورة المنطقة، إلى إعاقة وصول فرق الإنقاذ لعدة ساعات.

وتشهد مناطق غرب اليمن ووسطه أمطارًا غزيرة وسيولًا جارفة بشكل سنوي، فيما تزداد حدتها بسبب التغير المناخي.

وفي الفترة بين أواخر يوليو و19 أغسطس، تسببت فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة في اليمن بمقتل 60 شخصًا على الأقل، وألحقت أضرارًا بـ268 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة.

ونبهت الأمم المتحدة إلى حاجة ملحة لمبلغ 4.9 ملايين دولار لتوسيع نطاق الاستجابة العاجلة للظواهر المناخية الشديدة في اليمن.