ستارمر: تعيين هاريس مكان بايدن غيّر بشكل عميق حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن تعيين كامالا هاريس مكان جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي قد "غيّر بشكل عميق" حملة الرئاسة التي ستشهدها الولايات المتحدة في نوفمبر.

وقال ستارمر خلال حديثه إلى صحافيين الأربعاء على هامش رحلة إلى برلين حيث التقى المستشار الألماني أولاف شولتس: "واضح أن تغييرا عميقا حصل في الأسابيع الأخيرة."

يرتبط حزب العمال البريطاني المنتمي إلى يسار الوسط والذي عاد إلى داونينغ ستريت في يوليو بعد 14 عاماً من حكم المحافظين، بعلاقات وثيقة مع الحزب الديمقراطي الأمريكي.

وأضاف ستارمر: "أعتقد أن الجميع يستطيع أن يرى (الطاقة التي أتت بها هاريس)، انظروا فقط إلى مؤتمر الحزب الديمقراطي خلال الأيام القليلة الماضية."

منذ أن انسحب بايدن البالغ 81 عاماً من السباق الانتخابي قبل أكثر من شهر وسط مخاوف بشأن عمره وصحته، أعادت نائبته التي حلت محله الحياة في وقت قصير إلى الحملة الانتخابية، حتى إنها تجاوزت الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب في استطلاعات الرأي.

وقد اتسم المؤتمر الديمقراطي الذي عُقد الأسبوع الماضي في شيكاغو وحضره عدد من قادة حزب العمال البريطاني، بحماسة متجددة.

وفي مقابلة نُشرت في أغسطس في مجلة "نيو ستيتسمان"، أعرب عمدة لندن العمالي صادق خان الذي اشتبك مراراً مع ترامب على شبكات التواصل الاجتماعي، عن أمله في أن "يفوز الديمقراطيون" في الخامس من نوفمبر.

وقال: "لا يخفى على أحد أن العديد من أعضاء حزب العمال (البريطاني) يدعمون الديمقراطيين في الحملات الرئاسية."

لكنّ ستارمر تبنى في الوقت الراهن موقفاً أكثر حيادية، قائلاً في برلين: "هذه مسألة يقررها الشعب الأمريكي، وسنعمل مع من ينتخبه"، مؤكداً صلابة "العلاقة الخاصة" بين البلدين.

ومع ذلك، يتوقع خبراء أن تكون هناك صعوبات إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض، وسط شكوك بشأن استمرار دعمه لحلف شمال الأطلسي وأوكرانيا التي مزقتها الحرب.