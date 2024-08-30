تباين أداء الأسهم الأمريكية عند الإغلاق في وول ستريت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 29 - 8 (كونا) -- تباينت الأسهم الأمريكية اليوم الخميس عند ختام تداولاتها في وول ستريت بينما تحاول البورصة
استئناف عودتها من عمليات البيع الحادة التي شهدتها هذا الشهر.
وربح مؤشر "داو جونز الصناعي" المكون من 30 سهما 63ر243 نقطة أو 59ر0 بالمئة فيما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز- 500" 00ر0 نقطة وتراجع مؤشر "ناسداك المركب" بنسبة 23ر0 بالمئة متأثرا بانخفاض أسهم "إنفيديا".
وقدمت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم الدعم لسوق الأسهم بالتزامن مع انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية عن الأسبوع السابق مما خفف من مخاوف الركود.
بالإضافة إلى ذلك تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني بالزيادة إلى نمو بنسبة 3 من معدل أولي قدره 8ر2 بالمئة. (النهاية) ع س ت / ه س ص
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