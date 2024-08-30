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تباين أداء الأسهم الأمريكية عند الإغلاق في وول ستريت

8/30/2024 12:07:58 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 29 - 8 (كونا) -- تباينت الأسهم الأمريكية اليوم الخميس عند ختام تداولاتها في وول ستريت بينما تحاول البورصة استئناف عودتها من عمليات البيع الحادة التي شهدتها هذا الشهر.
وربح مؤشر "داو جونز الصناعي" المكون من 30 سهما 63ر243 نقطة أو 59ر0 بالمئة فيما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز- 500" 00ر0 نقطة وتراجع مؤشر "ناسداك المركب" بنسبة 23ر0 بالمئة متأثرا بانخفاض أسهم "إنفيديا".
وقدمت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم الدعم لسوق الأسهم بالتزامن مع انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية عن الأسبوع السابق مما خفف من مخاوف الركود.
بالإضافة إلى ذلك تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني بالزيادة إلى نمو بنسبة 3 من معدل أولي قدره 8ر2 بالمئة. (النهاية) ع س ت / ه س ص

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