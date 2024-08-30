بارالمبياد باريس: الصين تتصدر ذهبيات أول أيام المنافسات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 29 - 8 (كونا) -- انطلقت منافسات دورة الألعاب البارالمبية (بارلمبياد باريس 2024) اليوم الخميس وتصدرت الصين جدول ترتيب الميداليات بأربع ذهبيات وفضية.
وحصدت الصين "الذهبية" في سباق المطاردة الفردية لمسافة 3000 متر في فئة (سي1) للرجال وكانت من نصيب لي تشانغ يوي كما سجل رقما قياسيا عالميا في التصفيات بزمن قدره 338ر31ر3 دقائق.
وحصدت وانغ شياومي الميدالية الذهبية في سباق المطاردة الفردية لمسافة 3000 متر في فئة (سي1) للنساء.
كما حصدت السباحتان جيانغ يويان وتشن يي ذهبيتين في منافسات السباحة الحرة (50 مترا) .
واستطاعت فرنسا (البلد المضيف) أن تحصد أول ميدالية ذهبية لها من خلال السباح أوغو ديدييه بسباق 400 متر حرة في فئة (اس 9).
وسجل ديدييه (22 عاما) زمنا بلغ 455ر12ر4 دقائق لينهي السباق متقدما بثانية ونصف على منافسه الإيطالي سيموني بارلام.
كما فازت الهولندية كارولين جروت بالميدالية الذهبية في سباق الدراجات الهوائية البارالمبية.
وعلى صعيد متصل جرى تكريم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالأمر الأولمبي (الوسام الأولمبي الذهبي) من جانب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ الذي قلده الوسام الذي أنشئ عام 1975.
وقالت اللجنة في بيان صحفي إن هذا التكريم الذي قدم للرئيس ماكرون يهدف الى تقدير "إلتزامه غير المشروط" ويعد "اعترافا بدعمه الثابت لنجاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس".
وتستمر المنافسات حتى الثامن من سبتمبر المقبل بمشاركة رياضيين من جميع أنحاء العالم يتنافسون في 22 رياضة موزعة على مواقع استثنائية وشهيرة بالعاصمة الفرنسية مثل برج إيفل وقصر فرساي وقصرغران باليه.(النهاية)
م ع / ه س ص
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