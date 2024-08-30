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بارالمبياد باريس: الصين تتصدر ذهبيات أول أيام المنافسات

8/30/2024 12:07:58 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 29 - 8 (كونا) -- انطلقت منافسات دورة الألعاب البارالمبية (بارلمبياد باريس 2024) اليوم الخميس وتصدرت الصين جدول ترتيب الميداليات بأربع ذهبيات وفضية.
وحصدت الصين "الذهبية" في سباق المطاردة الفردية لمسافة 3000 متر في فئة (سي1) للرجال وكانت من نصيب لي تشانغ يوي كما سجل رقما قياسيا عالميا في التصفيات بزمن قدره 338ر31ر3 دقائق.
وحصدت وانغ شياومي الميدالية الذهبية في سباق المطاردة الفردية لمسافة 3000 متر في فئة (سي1) للنساء.
كما حصدت السباحتان جيانغ يويان وتشن يي ذهبيتين في منافسات السباحة الحرة (50 مترا) .
واستطاعت فرنسا (البلد المضيف) أن تحصد أول ميدالية ذهبية لها من خلال السباح أوغو ديدييه بسباق 400 متر حرة في فئة (اس 9).
وسجل ديدييه (22 عاما) زمنا بلغ 455ر12ر4 دقائق لينهي السباق متقدما بثانية ونصف على منافسه الإيطالي سيموني بارلام.
كما فازت الهولندية كارولين جروت بالميدالية الذهبية في سباق الدراجات الهوائية البارالمبية.
وعلى صعيد متصل جرى تكريم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالأمر الأولمبي (الوسام الأولمبي الذهبي) من جانب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ الذي قلده الوسام الذي أنشئ عام 1975.
وقالت اللجنة في بيان صحفي إن هذا التكريم الذي قدم للرئيس ماكرون يهدف الى تقدير "إلتزامه غير المشروط" ويعد "اعترافا بدعمه الثابت لنجاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس".
وتستمر المنافسات حتى الثامن من سبتمبر المقبل بمشاركة رياضيين من جميع أنحاء العالم يتنافسون في 22 رياضة موزعة على مواقع استثنائية وشهيرة بالعاصمة الفرنسية مثل برج إيفل وقصر فرساي وقصرغران باليه.(النهاية)

م ع / ه س ص



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