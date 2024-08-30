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البنتاغون تؤكد أنها لم تخطر بالعدوان الإسرائيلي الأخير على الضفة الغربية

8/30/2024 12:07:58 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 29 - 8 (كونا) -- أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) اليوم الخميس أن الاحتلال الإسرائيلي لم يخطر واشنطن مسبقا بالعدوان الذي بدأه فجر أمس في الضفة الغربية والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد واصابة عشرات الفلسطينيين في مدن جنين وطولكرم وطوباس.
وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ في ايجاز صحفي "على حد علمي لم يتم إخطارنا بالعمليات في الضفة الغربية".
وتابعت "نحاول الحصول على فهم أفضل لما يفعلونه... على حد علمي لم يتم إخطارنا مسبقا".
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي عدوانها الاوسع على الضفة الغربية منذ عام 2006.
كان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابوردينة قد حذر أمس الأربعاء من تصاعد عدوان الاحتلال في الضفة الغربية وحرب الابادة التي يشنها في قطاع غزة مشددا في بيان صحفي على ان ما يجري في الضفة وغزة سيؤدي الى نتائج وخيمة وخطيرة سيدفع ثمنها الجميع. (النهاية)

ر س ر / ه س ص


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