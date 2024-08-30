البنتاغون تؤكد أنها لم تخطر بالعدوان الإسرائيلي الأخير على الضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 29 - 8 (كونا) -- أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) اليوم الخميس أن الاحتلال الإسرائيلي لم يخطر واشنطن مسبقا بالعدوان الذي بدأه فجر أمس في الضفة الغربية والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد واصابة عشرات الفلسطينيين في مدن جنين وطولكرم وطوباس.
وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ في ايجاز صحفي "على حد علمي لم يتم إخطارنا بالعمليات في الضفة الغربية".
وتابعت "نحاول الحصول على فهم أفضل لما يفعلونه... على حد علمي لم يتم إخطارنا مسبقا".
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي عدوانها الاوسع على الضفة الغربية منذ عام 2006.
كان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابوردينة قد حذر أمس الأربعاء من تصاعد عدوان الاحتلال في الضفة الغربية وحرب الابادة التي يشنها في قطاع غزة مشددا في بيان صحفي على ان ما يجري في الضفة وغزة سيؤدي الى نتائج وخيمة وخطيرة سيدفع ثمنها الجميع. (النهاية)
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