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رئيس النيجر المعزول يمثل أمام التحقيق في الخيانة العظمى

8/30/2024 12:07:58 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 29 - 8 (كونا) -- مثل رئيس النيجر المعزول محمد بازوم اليوم الخميس أمام عناصر الدرك في البلاد للإدلاء بأقواله في تحقيق أولي لاتهامه بالخيانة العظمى.
ويأتي هذا التحقيق بعدما رفعت محكمة في النيجر الحصانة عنه من أجل محاكمته بتهمة الخيانة العظمى.
وأفادت وسائل إعلام محلية بالنيجر أن "ثلاثة عناصر من الدرك استمعوا إلى الرئيس المخلوع محمد بازوم في مكان احتجازه بحضور محاميه موسى كوليبالي حيث استمرت الجلسة قرابة خمس ساعات".
وأضافت أن "بازوم رفض أول من أمس الثلاثاء الاستماع إليه في غياب محاميه وطالب بضرورة حضور دفاعه ليستجيب لاستدعاء التحقيق بحضور محاميه" حيث وصف مقربين منه ردوده على أسئلة المحققين بالجيدة".
ويتواجد بازوم رهن الاعتقال منذ الإطاحة به نهاية يوليو 2023 وفي أواخر يونيو 2024 رفعت الحصانة عنه تمهيدا لمحاكمته وسط مطالبة عدة أطراف مناهضة للانقلاب العسكري بينها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأوروبي بالإفراج عنه من دون شروط. (النهاية)

م ر / ه س ص


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