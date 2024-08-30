رئيس النيجر المعزول يمثل أمام التحقيق في الخيانة العظمى

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 29 - 8 (كونا) -- مثل رئيس النيجر المعزول محمد بازوم اليوم الخميس أمام عناصر الدرك في البلاد للإدلاء بأقواله في تحقيق أولي لاتهامه بالخيانة العظمى.
ويأتي هذا التحقيق بعدما رفعت محكمة في النيجر الحصانة عنه من أجل محاكمته بتهمة الخيانة العظمى.
وأفادت وسائل إعلام محلية بالنيجر أن "ثلاثة عناصر من الدرك استمعوا إلى الرئيس المخلوع محمد بازوم في مكان احتجازه بحضور محاميه موسى كوليبالي حيث استمرت الجلسة قرابة خمس ساعات".
وأضافت أن "بازوم رفض أول من أمس الثلاثاء الاستماع إليه في غياب محاميه وطالب بضرورة حضور دفاعه ليستجيب لاستدعاء التحقيق بحضور محاميه" حيث وصف مقربين منه ردوده على أسئلة المحققين بالجيدة".
ويتواجد بازوم رهن الاعتقال منذ الإطاحة به نهاية يوليو 2023 وفي أواخر يونيو 2024 رفعت الحصانة عنه تمهيدا لمحاكمته وسط مطالبة عدة أطراف مناهضة للانقلاب العسكري بينها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأوروبي بالإفراج عنه من دون شروط. (النهاية)
م ر / ه س ص
MENAFN30082024000071011013ID1108618069
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