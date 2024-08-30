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مجلس الأمن الدولي يدعو إلى حل أزمة المصرف المركزي الليبي بـالتوافق

8/30/2024 12:07:58 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 29 - 8 (كونا) -- دعا مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس جميع القادة والمؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا إلى التوصل لـ "حل توافقي" لأزمة المصرف المركزي الحالية وعدم تعريض الاستقرار الهش في البلاد إلى الخطر.
جاء ذلك في بيان أصدره أعضاء مجلس الأمن الدولي ونشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل).
وناشد البيان الأطراف الليبية الامتناع فورا عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تزيد التوترات وتقوض الثقة وتعزز الانقسامات المؤسسية والخلافات في ليبيا.
كما دعا البيان الأطراف الليبية تجنب أي أعمال عسكرية من شأنها التعريض للخطر الاستقرار الهش في ليبيا وأمن المدنيين وكذلك اتفاق إيقاف إطلاق النار الموقع في 2020 للخطر مشددا على أهمية المساءلة.
وذكر أعضاء مجلس الأمن جميع القادة السياسيين في البلاد بالتزاماتهم بما يتماشى مع قرارات المجلس ذات الصلة ولاسيما قراره رقم 2702 لعام (2023) والبناء على الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي والبناء على القوانين الانتخابية المحدثة التي اتفقت عليها لجنة 6+6.
وأكد الأعضاء دعمهم الكامل لبعثة "أونسميل" لمواصلة تنفيذ ولايتها بما في ذلك ما تقوم به من عمل لتهدئة التوترات والحفاظ على الاستقرار وتعزيز الثقة بين الأطراف الرئيسية.
كما أكد البيان دعم أعضاء المجلس للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تعيين ممثل خاص جديد لليبيا وضرورة القيام بذلك في أقرب وقت ممكن فضلا عن دعمهم القوي لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
وشدد البيان أيضا على أهمية ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة والهادفة والآمنة للمرأة مع إشراك ممثلي الشباب والمجتمع المدني في جميع الأنشطة وصنع القرار فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي.
وتصاعدت وتيرة الأزمة على رئاسة منصب محافظ المصرف المركزي الليبي بين "المجلس الرئاسي" و "البرلمان" بعدما عين المجلس الرئاسي عبد الفتاح عبد الغفار محافظا مؤقتا للمصرف وهي الخطوة التي رفضها البرلمان والمحافظ المقال الصديق الكبير وذلك في وقت يعد فيه مصرف ليبيا المركزي الجهة الوحيدة المعترف بها دوليا لإيداع إيرادات النفط. (النهاية) ع س ت / ه س ص

MENAFN30082024000071011013ID1108618068

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