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منظمة الصحة العالمية: التزام أولي بهدنة إنسانية في غزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

8/30/2024 12:07:58 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 29 - 8 (كونا) -- قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريك بيبركورن اليوم الخميس إنه جرى التوصل إلى "تعهد دولي أولى" بوقف القتال في مناطق بقطاع غزة للسماح بإيصال لقاحات شلل الأطفال ضمن حملة التطعيم الأممية التي تنطلق في القطاع مطلع سبتمبر المقبل.
وفي مؤتمر صحفي عبر الفيديو من دير البلح بغزة أضاف يبركورن للصحفيين في نيويورك أنه "دعا جميع الأطراف إلى إيقاف القتال للسماح للأطفال والأسر بالوصول بأمان إلى المرافق الصحية وعمال التوعية المجتمعية لإيصال الأطفال الذين يمكنهم الوصول إلى المرافق الصحية للتطعيم ضد شلل الأطفال".
ونبه إلى أنه "من دون هدن إنسانية لن يكون ممكنا تنفيذ حملة التطعيم والتي يتم القيام بها بالفعل في بيئة معقدة ومقيدة بشكل لا يصدق".
وأشار إلى أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة التي تتألف من جولتين ستبدأ في الأول من سبتمبر لمدة ثلاثة أيام لكنها "قد لا تكون كافية لتحقيق التطعيم الكافي".
وتابع أن ذلك يعود إلى انعدام الأمن والدمار والبنية الأساسية للطرق ونزوح السكان لافتا إلى أنهم سيواصلون مراقبة تنفيذ الحملة وتمديدها إذا اقتضت الحاجة يوما واحدا أو أكثر عند الضرورة.
وتابع "في كل جولة من الحملة ستقوم وزارة الصحة الفلسطينية بالتعاون مع المنظمات الأممية بتوفير قطرتين من لقاح شلل الأطفال الفموي الجديد من النوع الثاني لأكثر من 640 ألف طفل دون سن العاشرة".
وأضاف بيبركورن أنه جرى تسليم 26ر1 مليون جرعة من اللقاحات و500 من حاملات اللقاحات إلى غزة كما أن 400 ألف جرعة ستصل غزة أيضا قريبا.
وأكد أنه "جرى تدريب أكثر من 2180 عامل صحي وعامل توعية مجتمعية وعامل في مجال التوعية على توفير التطعيم ومن المهم جدا إعلام المجتمعات بالحملة" مبينا أن الحملة ستستغرق ثلاثة أيام وستبدأ من وسط غزة ثم جنوب القطاع ثم الشمال.
وشدد المسؤول الأممي على أهمية أن تصل نسبة التغطية التي توفرها حملة التطعيم في كل جولة إلى 90 في المئة "لإيقاف تفشي المرض في غزة ومنع انتشاره على المستوى الدولي".
ودعا ممثل منظمة الصحة العالمية جميع الأطراف إلى ضمان حماية للعاملين الذين سيشاركون في تنفيذ الحملة والأسر والأطفال الذين يتم احضارهم لتلقي التطعيم في المرافق الصحية.
وأعرب القلق العميق إزاء الوضع الصحي في غزة بشكل عام مشيرا إلى أن 17 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى في غزة لا تزال تعمل جزئيا كما أن 58 من أصل 132 مركز رعاية صحية أولية تعمل بشكل جزئي.
وتطرق المسؤول الأممي أيضا إلى نقص الوقود قائلا إنه "من بين ست مهمات لإيصال الوقود والمستلزمات الطبية من قبل منظمة الصحة العالمية إلى شمال غزة تمت الموافقة على تسليم اثنتين فقط" ما يتسبب بمشكلة كبيرة خاصة بالنسبة للمستشفيات في الشمال. (النهاية)


ع س ت / ه س ص



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