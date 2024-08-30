موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - بنك الكويت المركزي يعلن البدء بنشر مؤشر الكويت لمتوسط أسعار الفائدة لفترة ليلة واحدة (كونيا) اعتبارا من الأحد المقبل ضمن جهوده المستمرة لترسيخ الاستقرار المالي.

الرياض- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يصدر عددا من الأوامر الملكية القاضية بتعيين وتكليف وإعفاء عدد من المسؤولين في المملكة العربية السعودية.

جدة - مساعد الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض عبد العزيز الجار الله يشدد على ضرورة توحيد مواقف الدول الإسلامية ومضاعفة جهودها لاستنهاض المسؤولية الدولية لوضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

الرياض - مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالسعودية تنجح في تقديم العلاج الجيني المعدل وراثيا لطفل مصاب بأنيميا البحر المتوسط في إنجاز عالمي غير مسبوق

بغداد - الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص يؤكد أن زيارته إلى بغداد كانت مثمرة جدا وأسفرت عن دعم لا محدود من الحكومة العراقية لخطط الأوبك في دعم استقرار أسواق النفط العالمية

نيويورك - ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريك بيبركورن اليوم الخميس إنه جرى التوصل إلى "تعهد دولي أولى" بوقف القتال في مناطق بقطاع غزة للسماح بإيصال لقاحات شلل الأطفال ضمن حملة التطعيم الأممية التي تنطلق في القطاع مطلع سبتمبر المقبل.

باريس - الصين تتصدر جدول ترتيب أول أيام منافسات "بارلمبياد باريس 2024" بأربع ذهبيات وفضية. (النهاية) ه س ص