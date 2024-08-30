موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - بنك الكويت المركزي يعلن البدء بنشر مؤشر الكويت لمتوسط أسعار الفائدة لفترة ليلة واحدة (كونيا) اعتبارا من الأحد المقبل ضمن جهوده المستمرة لترسيخ الاستقرار المالي.
الرياض- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يصدر عددا من الأوامر الملكية القاضية بتعيين وتكليف وإعفاء عدد من المسؤولين في المملكة العربية السعودية.
جدة - مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض عبد العزيز الجار الله يشدد على ضرورة توحيد مواقف الدول الإسلامية ومضاعفة جهودها لاستنهاض المسؤولية الدولية لوضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي.
الرياض - مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالسعودية تنجح في تقديم العلاج الجيني المعدل وراثيا لطفل مصاب بأنيميا البحر المتوسط في إنجاز عالمي غير مسبوق
بغداد - الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص يؤكد أن زيارته إلى بغداد كانت مثمرة جدا وأسفرت عن دعم لا محدود من الحكومة العراقية لخطط الأوبك في دعم استقرار أسواق النفط العالمية
نيويورك - ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريك بيبركورن اليوم الخميس إنه جرى التوصل إلى "تعهد دولي أولى" بوقف القتال في مناطق بقطاع غزة للسماح بإيصال لقاحات شلل الأطفال ضمن حملة التطعيم الأممية التي تنطلق في القطاع مطلع سبتمبر المقبل.
باريس - الصين تتصدر جدول ترتيب أول أيام منافسات "بارلمبياد باريس 2024" بأربع ذهبيات وفضية. (النهاية) ه س ص
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