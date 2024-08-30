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فرنسا وبريطانيا تعربان عن قلقهما من تصاعد التوترات في المنطقة

8/30/2024 12:07:58 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 30 - 8 (كونا) -- أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مساء الخميس عن قلقهما العميق إزاء تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان لها إن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون التقى في قصر الاليزيه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر حيث ناقشا الوضع في الشرق الاوسط وأوكرانيا.
وأوضح البيان أن الزعيمين سيواصلان مباحثاتهما مع نظرائهما في المنطقة لدعوة جميع الأطراف إلى وقف التصعيد داعيين إلى وقف فوري لإطلاق النار مما يسمح بإطلاق سراح الأسرى ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وبشأن أوكرانيا شدد ماكرون و ستارمر على "ضرورة مواصلة دعم الأوكرانيين طالما كان ذلك ضروريا لضمان الدفاع والأمن في البلاد وكذلك القارة بأكملها".
وفي إطار مواصلة تبادل وجهات النظر بينهما عقب قمة المجموعة السياسية الأوروبية في 18 يوليو الماضي في (بلينهايم) ناقش الطرفان آفاق العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
واضاف البيان ان الزعيمين أكدا مجددا رغبتهما في تعميق العلاقات الثنائية وخاصة في مجالات الدفاع والأمن والطاقة بالإضافة الى تعميق تعاونهما في مجال الهجرة غير الشرعية في القناة وخاصة في مواجهة شبكات الاتجار بالبشر.(النهاية) م ع / ه س ص

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