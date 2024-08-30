فرنسا وبريطانيا تعربان عن قلقهما من تصاعد التوترات في المنطقة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 30 - 8 (كونا) -- أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مساء الخميس عن قلقهما العميق إزاء تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان لها إن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون التقى في قصر الاليزيه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر حيث ناقشا الوضع في الشرق الاوسط وأوكرانيا.
وأوضح البيان أن الزعيمين سيواصلان مباحثاتهما مع نظرائهما في المنطقة لدعوة جميع الأطراف إلى وقف التصعيد داعيين إلى وقف فوري لإطلاق النار مما يسمح بإطلاق سراح الأسرى ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وبشأن أوكرانيا شدد ماكرون و ستارمر على "ضرورة مواصلة دعم الأوكرانيين طالما كان ذلك ضروريا لضمان الدفاع والأمن في البلاد وكذلك القارة بأكملها".
وفي إطار مواصلة تبادل وجهات النظر بينهما عقب قمة المجموعة السياسية الأوروبية في 18 يوليو الماضي في (بلينهايم) ناقش الطرفان آفاق العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
واضاف البيان ان الزعيمين أكدا مجددا رغبتهما في تعميق العلاقات الثنائية وخاصة في مجالات الدفاع والأمن والطاقة بالإضافة الى تعميق تعاونهما في مجال الهجرة غير الشرعية في القناة وخاصة في مواجهة شبكات الاتجار بالبشر.(النهاية) م ع / ه س ص
MENAFN30082024000071011013ID1108618065
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.