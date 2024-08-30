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فيضانات الهند تودي بحياة العشرات وتحاصر مئات الآلاف

8/30/2024 12:07:58 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي 30 - 8 (كونا) -- لقي مالا يقل عن 66 شخصا حتفهم بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة التي تواصل هطولها حتى مساء الخميس على ولايتي غوجارات وتريبورا بالهند وسط توقعات باستمرارها خلال الأيام المقبلة.
ففي ولاية غوجارات غرب الهند قتل 35 شخصا جراء الفيضانات وسقوط الأشجار التي سببتها غزارة الأمطار المتواصلة منذ يوم الاثنين الماض بحسب صحيفة إنديان اكسبريس.
وتعد مناطق دواركا وفادودارا في الولاية من الأشد تضررا إذ اجتاحت المياه المناطق السكنية والمزارع وغمرت الطرق والجسور.
وبدأ الجيش الهندي والسلطات الأمنية المحلية عمليات البحث والانقاذ لمئات الآلاف وجرى إجلاء 17800 شخص إلى مناطق أكثر أمنا.
وحذرت هيئة الارصاد الجوية الهندية من استمرار هطول الأمطار الغزيرة في الايام المقبلة.
وبحث رئيس وزراء ولاية غوجارات بوبيندرا باتيل مع رئيس الوزراء الاتحادي ناريندرا مودي سبل الجهود المبذولة في خلفية الأمطار المتواصلة والفيضانات الناجمة عنها.
وشهدت ولاية تريبورا شمال شرق الهند قبل أيام فيضانات وانزلاقات أرضية بسبب الامطار الموسمية ما أدى إلى مصرع العشرات 31 شخصا على الأقل وأعلنت السلطات في تريبورا ان الولاية بأكملها "منطقة منكوبة"(النهاية)

ا ت ك / ه س ص



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