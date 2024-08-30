فيضانات الهند تودي بحياة العشرات وتحاصر مئات الآلاف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيودلهي 30 - 8 (كونا) -- لقي مالا يقل عن 66 شخصا حتفهم بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة التي تواصل هطولها حتى مساء الخميس على ولايتي غوجارات وتريبورا بالهند وسط توقعات باستمرارها خلال الأيام المقبلة.
ففي ولاية غوجارات غرب الهند قتل 35 شخصا جراء الفيضانات وسقوط الأشجار التي سببتها غزارة الأمطار المتواصلة منذ يوم الاثنين الماض بحسب صحيفة إنديان اكسبريس.
وتعد مناطق دواركا وفادودارا في الولاية من الأشد تضررا إذ اجتاحت المياه المناطق السكنية والمزارع وغمرت الطرق والجسور.
وبدأ الجيش الهندي والسلطات الأمنية المحلية عمليات البحث والانقاذ لمئات الآلاف وجرى إجلاء 17800 شخص إلى مناطق أكثر أمنا.
وحذرت هيئة الارصاد الجوية الهندية من استمرار هطول الأمطار الغزيرة في الايام المقبلة.
وبحث رئيس وزراء ولاية غوجارات بوبيندرا باتيل مع رئيس الوزراء الاتحادي ناريندرا مودي سبل الجهود المبذولة في خلفية الأمطار المتواصلة والفيضانات الناجمة عنها.
وشهدت ولاية تريبورا شمال شرق الهند قبل أيام فيضانات وانزلاقات أرضية بسبب الامطار الموسمية ما أدى إلى مصرع العشرات 31 شخصا على الأقل وأعلنت السلطات في تريبورا ان الولاية بأكملها "منطقة منكوبة"(النهاية)
ا ت ك / ه س ص
MENAFN30082024000071011013ID1108618064
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