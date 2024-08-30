رئيس الوزراء الإسباني يعد بـ تعاون شامل مع غرب إفريقيا بشأن الهجرة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 30 - 8 (كونا) -- تعهد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ليل الخميس بتعزيز آليات التعاون مع منطقة غرب إفريقيا لمواجهة قضية الهجرة غير الشرعية عبر نهج أمني واقتصادي وتنموي شامل يتصدى لجميع جوانبها.
جاء ذلك في بيان أصدره سانشيز عقب لقائه الرئيس السنغالي بشير جمعة فاي في العاصمة السنغالية دكار في ختام جولة رئيس الوزراء الإسباني التي أجراها في منطقة غرب إفريقيا وضمت موريتانيا وغامبيا.
وبحسب البيان بحث سانشيز مع الرئيس السنغالي "العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في شتى المجالات ولاسيما في مجالي الهجرة والأمن".
وأكد حرص إسبانيا على توطيد الجسور مع السنغال ودول منطقة غرب إفريقيا التي وصفها بـ "الإستراتيجية" مشددا على أن إسبانيا تريد أن تساهم في استقرار تلك المنطقة وازدهارها.
كما وقع البلدان مذكرة تفاهم جديدة بشأن "الهجرة الدائرية" من أجل توسيع وتحسين المذكرة الحالية بهدف دمج قطاعات جديدة وتضمنيها تدريب وتأهيل العمال السنغاليين الذين ينتقلون للعمل في إسبانيا.
وفي هذا السياق شدد سانشيز على أن التوظيف في بلد المنشأ والهجرة المنظمة أمر يعود بالفائدة على شعبي البلدين "ويحصنهما ضد الذين يتخذون من الهجرة غير القانونية عملا تجاريا والذين يستخدمونها كذريعة لنشر البغض وكراهية الأجانب".
كذلك وقع البلدان على إعلان نوايا بشأن المسائل الأمنية المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة وشددا على ان الأمن ضروري لتحسين رفاهية الجميع.
وقال البيان إن سانشيز ثمن في داكار جولته الافريقية وأشاد بالجهود التي تبذلها السنغال وغامبيا وموريتانيا "لوقف مأساة آلاف الأشخاص الذين يخاطرون بحياتهم بحثا عن مستقبل أفضل".
وشدد سانشيز أن إسبانيا عازمة على رفد تلك الجهود في ثلاث مجالات هي: أولا توفير فرص جديدة للتنمية والاقتصادية وثانيا دعم مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز القدرات الأمنية لهذه الدول وثالثا طرح البدائل في إطار الهجرة النظامية والآمنة والالتزام بالهجرة الدائرية.
ورأس سانشيز وفدا يضم وزيرة الادماج والأمن الاجتماعي والهجرة إلما سايز ووزير الاقتصاد كارلوس كويربو وعددا من المستثمرين في جولته التي استمرت ثلاثة أيام وبدأت في موريتانيا يوم الثلاثاء الماضي تبعها زيارة إلى غامبيا أمس الأربعاء كانت الأولى في التاريخ لرئيس وزراء إسباني إلى ذلك البلد.
ووقع سانشيز في الدول الثلاث اتفاقيات في مجال الهجرة وتعزيز التعاون الأمني لمحاربة الجريمة المنظمة وعصابات الاتجار بالبشر في إطار الجهود التي تبذلها إسبانيا لخفض أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى السواحل الإسبانية والذين ينطلقون أساسا من سواحل تلك الدول. (النهاية)
ه ن د / ه س ص
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