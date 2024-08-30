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رئيس الوزراء الإسباني يعد بـ تعاون شامل مع غرب إفريقيا بشأن الهجرة

8/30/2024 12:07:58 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 30 - 8 (كونا) -- تعهد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ليل الخميس بتعزيز آليات التعاون مع منطقة غرب إفريقيا لمواجهة قضية الهجرة غير الشرعية عبر نهج أمني واقتصادي وتنموي شامل يتصدى لجميع جوانبها.
جاء ذلك في بيان أصدره سانشيز عقب لقائه الرئيس السنغالي بشير جمعة فاي في العاصمة السنغالية دكار في ختام جولة رئيس الوزراء الإسباني التي أجراها في منطقة غرب إفريقيا وضمت موريتانيا وغامبيا.
وبحسب البيان بحث سانشيز مع الرئيس السنغالي "العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في شتى المجالات ولاسيما في مجالي الهجرة والأمن".
وأكد حرص إسبانيا على توطيد الجسور مع السنغال ودول منطقة غرب إفريقيا التي وصفها بـ "الإستراتيجية" مشددا على أن إسبانيا تريد أن تساهم في استقرار تلك المنطقة وازدهارها.
كما وقع البلدان مذكرة تفاهم جديدة بشأن "الهجرة الدائرية" من أجل توسيع وتحسين المذكرة الحالية بهدف دمج قطاعات جديدة وتضمنيها تدريب وتأهيل العمال السنغاليين الذين ينتقلون للعمل في إسبانيا.
وفي هذا السياق شدد سانشيز على أن التوظيف في بلد المنشأ والهجرة المنظمة أمر يعود بالفائدة على شعبي البلدين "ويحصنهما ضد الذين يتخذون من الهجرة غير القانونية عملا تجاريا والذين يستخدمونها كذريعة لنشر البغض وكراهية الأجانب".
كذلك وقع البلدان على إعلان نوايا بشأن المسائل الأمنية المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة وشددا على ان الأمن ضروري لتحسين رفاهية الجميع.
وقال البيان إن سانشيز ثمن في داكار جولته الافريقية وأشاد بالجهود التي تبذلها السنغال وغامبيا وموريتانيا "لوقف مأساة آلاف الأشخاص الذين يخاطرون بحياتهم بحثا عن مستقبل أفضل".
وشدد سانشيز أن إسبانيا عازمة على رفد تلك الجهود في ثلاث مجالات هي: أولا توفير فرص جديدة للتنمية والاقتصادية وثانيا دعم مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز القدرات الأمنية لهذه الدول وثالثا طرح البدائل في إطار الهجرة النظامية والآمنة والالتزام بالهجرة الدائرية.
ورأس سانشيز وفدا يضم وزيرة الادماج والأمن الاجتماعي والهجرة إلما سايز ووزير الاقتصاد كارلوس كويربو وعددا من المستثمرين في جولته التي استمرت ثلاثة أيام وبدأت في موريتانيا يوم الثلاثاء الماضي تبعها زيارة إلى غامبيا أمس الأربعاء كانت الأولى في التاريخ لرئيس وزراء إسباني إلى ذلك البلد.
ووقع سانشيز في الدول الثلاث اتفاقيات في مجال الهجرة وتعزيز التعاون الأمني لمحاربة الجريمة المنظمة وعصابات الاتجار بالبشر في إطار الجهود التي تبذلها إسبانيا لخفض أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى السواحل الإسبانية والذين ينطلقون أساسا من سواحل تلك الدول. (النهاية)

ه ن د / ه س ص



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