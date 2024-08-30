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الأزمة السياسية في ليبيا توقف إنتاج 700 ألف برميل نفط يوميا

8/30/2024 12:07:28 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

توقف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف
إنتاج‭ ‬ليبيا‭ ‬من‭ ‬النفط،‮
‬أو‭ ‬نحو‭ ‬700‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭ ‬امس‭ ‬الخميس،‭ ‬مع‭ ‬تهديد‭ ‬مواجهة‭ ‬بين‭ ‬الفصائل‭ ‬السياسية‭ ‬المتنافسة‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬مصرف‭ ‬ليبيا‭ ‬المركزي‭ ‬وعائدات‭ ‬النفط‭ ‬بإنهاء‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬السلام‭ ‬النسبي‭.‬

وتهدد‭ ‬أزمة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مصرف‭ ‬ليبيا‭ ‬المركزي‭ ‬بنوبة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬منتج‭ ‬رئيسي‭ ‬للنفط‭ ‬ومنقسم‭ ‬بين‭ ‬فصائل‭ ‬شرقية‭ ‬وغربية‭ ‬تستمد‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬وروسيا‭.‬

وقال‭ ‬مهندسون‭ ‬لرويترز‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭: ‬إن‭ ‬الإنتاج‭ ‬في‭ ‬حقول‭ ‬النفط‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬شركة‭ ‬الواحة‭ ‬للنفط،‭ ‬وهي‭ ‬تابعة‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬للنفط،‭ ‬انخفض‭ ‬إلى‭ ‬150‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭ ‬من‭ ‬280‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يوميا،‭ ‬وأضافوا‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬ينخفض‭ ‬الإنتاج‭ ‬أكثر‭.‬

وقال‭ ‬مهندسون‭ ‬إن‭ ‬الإنتاج‭ ‬توقف‭ ‬أو‭ ‬انخفض‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬حقول‭ ‬الشرارة‭ ‬والسرير‭ ‬وأبو‭ ‬الطفل‭ ‬وآمال‭ ‬ونافورة‭.‬

ووفقا‭ ‬لحسابات‭ ‬رويترز،‭ ‬أدت‭ ‬تلك‭ ‬التوقفات‭ ‬أو‭ ‬الانخفاضات‭ ‬الى‭ ‬وقف‭ ‬إنتاج‭ ‬نحو‭ ‬700‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭ ‬من‭ ‬النفط‭. ‬وضخت‭ ‬ليبيا‭ ‬نحو‭ ‬1‭.‬18‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭ ‬في‭ ‬يوليو‭.‬

وتعهدت‭ ‬الفصائل‭ ‬الشرقية‭ ‬بإبقاء‭ ‬إنتاج‭ ‬ليبيا‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬متوقفا‭ ‬حتى‭ ‬يعيد‭ ‬المجلس‭ ‬الرئاسي‭ ‬المعترف‭ ‬به‭ ‬دوليا‭ ‬وحكومة‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬طرابلس‭ ‬بغرب‭ ‬البلاد‭ ‬محافظ‭ ‬مصرف‭ ‬ليبيا‭ ‬المركزي‭ ‬المخضرم‭ ‬الصديق‭ ‬الكبير‭ ‬إلى‭ ‬منصبه‭.‬

وشركة‭ ‬الواحة،‭ ‬التابعة‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬للنفط‭ ‬في‭ ‬ليبيا،‭ ‬هي‭ ‬مشروع‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬توتال‭ ‬إنرجيز‮»‬‭ ‬وشركة‭ ‬‮«‬كونوكو‭ ‬فيليبس‮»‬‭.‬

وتدير‭ ‬الشركة‭ ‬خمسة‭ ‬حقول‭ ‬رئيسية‭ ‬هي‭ ‬حقل‭ ‬الواحة،‭ ‬الذي‭ ‬ينتج‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يوميا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حقول‭ ‬غالو‭ ‬والفارغ‭ ‬والسماح‭ ‬والظهرة‭.‬

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