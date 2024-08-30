زينة تنضم إلى ((بنات الباشا))

(MENAFN
- Al-Anbaa)
القاهرة - محمد صلاح
تعاقدت الفنانة
زينة، على بطولة فيلم
جديد يحمل عنوان «بنات الباشا»، من إخراج ماندو العدل، ويروي الفيلم قصة ثلاث نساء، تقوم بدورهن زينة وصابرين وناهد السباعي، واللواتي يعملن في صالون تجميل ويتعرضن لأزمات متعددة في حياتهن.
ومن المقرر أن يبدأ تصوير «بنات الباشا» قريبا، ويشارك في بطولته إلى جانب زينة كل من: صابرين وناهد السباعي ومريم الخشت والفنان شريف سلامة، وغيرهم من النجوم، والفيلم مقتبس، بحسب موقع «نواعم»، عن رواية للكاتبة نورا ناجي، وكتب السيناريو والحوار محمد هشام عبية، بينما يتولى إخراجه ماندو العدل.
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