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زينة تنضم إلى ((بنات الباشا))

8/30/2024 12:05:31 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) القاهرة - محمد صلاح
تعاقدت الفنانة زينة، على بطولة فيلم جديد يحمل عنوان «بنات الباشا»، من إخراج ماندو العدل، ويروي الفيلم قصة ثلاث نساء، تقوم بدورهن زينة وصابرين وناهد السباعي، واللواتي يعملن في صالون تجميل ويتعرضن لأزمات متعددة في حياتهن.
ومن المقرر أن يبدأ تصوير «بنات الباشا» قريبا، ويشارك في بطولته إلى جانب زينة كل من: صابرين وناهد السباعي ومريم الخشت والفنان شريف سلامة، وغيرهم من النجوم، والفيلم مقتبس، بحسب موقع «نواعم»، عن رواية للكاتبة نورا ناجي، وكتب السيناريو والحوار محمد هشام عبية، بينما يتولى إخراجه ماندو العدل.

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