تعاون ألحان والعوضي في ((مجبورة))

تعاون ألحان والعوضي في ((مجبورة))
التاريخ
8/30/2024 12:05:30 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
سماح جمال
كشف الفنان
مشاري العوضي لـ«الأنباء» عن تعاونه مع الفنانة
الكويتية الشابة ألحان، من خلال أغنية «مجبورة» وهي من كلماته وألحانه وتوزيعه بالتعاون مع جاسم محمد.
وتمنى العوضي أن تنال الأغنية استحسان الجميع، خصوصا أنها أغنية خفيفة وتغنيها مطربة
كويتية واعدة وبحاجة إلى الدعم لتواصل مشوارها في الساحة الغنائية الكويتية والخليجية.
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