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تعاون ألحان والعوضي في ((مجبورة))

8/30/2024 12:05:30 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) سماح جمال
كشف الفنان مشاري العوضي لـ«الأنباء» عن تعاونه مع الفنانة الكويتية الشابة ألحان، من خلال أغنية «مجبورة» وهي من كلماته وألحانه وتوزيعه بالتعاون مع جاسم محمد.
وتمنى العوضي أن تنال الأغنية استحسان الجميع، خصوصا أنها أغنية خفيفة وتغنيها مطربة كويتية واعدة وبحاجة إلى الدعم لتواصل مشوارها في الساحة الغنائية الكويتية والخليجية.

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