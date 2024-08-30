سيدات الاتحاد يبدع ويقنع في ظهوره الأول بتصفيات أبطال آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- استمتعت الجماهير الحاضرة على مدرجات ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، بالعرض المميز الذي قدمته سيدات الاتحاد بكرة القدم، والذي أثمر عن فوز عريض على نظيره ليون سيتي سايلرز السنغافوري بخماسية بيضاء، في افتتاح مشواره بتصفيات أبطال آسيا.
وأكدت النتيجة العريضة لفريق الاتحاد أول من أمس، أحقيته في حجز البطاقة الوحيدة عن المجموعة الثانية المؤهلة لدور المجموعات من البطولة التي تقام بنسختها الأولى، بعد أن تصدر المجموعة بفارق الأهداف عن أوديشا الهندي الذي تغلب بنتيجة 4-1 على ليون سيتي الأحد الماضي.
وقدم فريق الاتحاد واحدة من أفضل مبارياته تحت قيادة المدرب البحريني خالد الحربان منذ حضوره لقيادة الفريق قبل شهرين، بعد أن أظهر لمساته الفنية داخل المستطيل الأخضر، مع تطبيق جميع اللاعبات التعليمات الهجومية والدفاعية بحذافيرها.
وستقام المباراة الحاسمة غدا بين الاتحاد وأوديشا عند الساعة السابعة مساء على ستاد الأمير محمد، حيث تكفي نتيجة التعادل لتأهل ممثل الكرة النسوية الأردنية بشكل رسمي إلى النهائيات، وذلك لفارق الأهداف الذي يصب لصالحه.
واستطاع الاتحاد بفضل تألق مهاجمته ميساء جبارة من تسجيل فوز مهم جعله على بعد خطوة واحدة من التأهل عن المجموعة الثانية، حيث سجلت قائدة "النشميات" وصاحبة أعلى عدد من المباريات والأهداف للمنتخب الوطني برصيد 138 هدفا من 138 مباراة، 4 أهداف في مرمى الفريق السنغافوري من أصل 5، فيما سجلت الهدف الخامس روزبهان فريج.
ودفع الحربان في اللقاء بتشكيلة أساسية مكونة من: شرين الشلبي في حراسة المرمى، وأمامها رباعي الدفاع لينا الصاحب، تقى غازي، حورية عفاق، والعنود غازي، زينة حازم، زينب قندوسي، روزبهان فريج، لين البطوش، ميساء جبارة وبن زيان فاطمة.
وشهد اللقاء تألقا واضحا للمدافعة الشابة تقى غازي في الخط الخلفي، حيث استطاعات إيقاف جميع المحاولات التي حاول من خلالها ليون سيتي الوصول لمرمى الشلبي، فيما كان للمهاجمة الجزائرية بن زيان فاطمة دورا كبيرا في النتيجة الكبيرة بفضل حضورها المميز في الثلث الأمامي، ومساهمتها بغالبية الأهداف المسجلة.
وينتظر نادي الاتحاد دعم الجماهير في المباراة المقبلة والحاسمة، حيث كان الحضور الجماهيري في اللقاء الماضي خجولا بحضور العشرات فقط، علما أن الأبواب مفتوحة بالمجان للجماهير من أجل مساندة الممثل الوحيد للكرة الأردنية في أقوى بطولة آسيوية لأندية السيدات.
ويحصل الاتحاد على مبلغ مالي يقدر بـ100 ألف دولار في حال بلوغه لمجموعات المسابقة القارية، وهو ما سيعزز من خزينة النادي قبل المشاركة بها بعد شهرين، علما أنه تنتظره 3 مباريات على صعيد دوري المحترفات بعد ضمان التتويج به قبل ختامه للموسم الثاني على التوالي.
وعلى صعيد منفصل، تأهلت 8 فرق بشكل مباشر إلى البطولة، وهي: ووهان جيندحا الصيني، أوراوا ريد دايموندز الياباني، ملبورن سيتي الأسترالي، هيونداي ستيل ريد إينجلز الكوري الجنوبي، كايا إيلويلو الفلبيني، كلية إيجان سكولارز التايلندي، هو تشي منه الفيتنامي، وتايتشونج بلو ويل من الصين تايبيه.
وفي حال تأهل الاتحاد عن المجموعة الثانية بالتصفيات، فإنه سيخوض النهائيات في المجموعة الثالثة مع كل: من أوراوا ريد دايموندز الياباني، هو تشي منه الفيتنامي، وتايتشونج بلو وايل من الصين تايبيه.
ويقام الدور الرئيسي بنظام التجمع وعبر الدوري المجزأ من مرحلة واحدة خلال الفترة من 6 إلى 12 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ويتأهل مع نهاية دور المجموعات إلى الدور ربع النهائي أول فريقين في كل مجموعة من المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل فريقين حاصلين على المركز الثالث.
وتلعب منافسات الدور ربع النهائي يومي 22 و23 آذار (مارس) من العام المقبل، علما بأنه ستقام قرعة الأدور الإقصائية قبل انطلاق منافسات الدور ربع النهائي الذي تجري مبارياته من جولة واحدة على أرض الفريق الأعلى تصنيفا.
وتقام مباريات الأدوار النهائية بنظام التجمع، حيث تقام مباراتا الدور قبل النهائي والمباراة النهائية من جولة واحدة، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 24 أيار (مايو) 2025، على أن يتم تخصيص جوائز مالية مميزة للأندية المشاركة في البطولة، إذ يحصل بطل النسخة الأولى على جائزة مالية لا تقل عن 1.3 مليون دولار.
MENAFN30082024000072011014ID1108618027