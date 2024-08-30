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سيدات الاتحاد يبدع ويقنع في ظهوره الأول بتصفيات أبطال آسيا

8/30/2024 12:05:18 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- استمتعت الجماهير الحاضرة على مدرجات ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، بالعرض المميز الذي قدمته سيدات الاتحاد بكرة القدم، والذي أثمر عن فوز عريض على نظيره ليون سيتي سايلرز السنغافوري بخماسية بيضاء، في افتتاح مشواره بتصفيات أبطال آسيا.
وأكدت النتيجة العريضة لفريق الاتحاد أول من أمس، أحقيته في حجز البطاقة الوحيدة عن المجموعة الثانية المؤهلة لدور المجموعات من البطولة التي تقام بنسختها الأولى، بعد أن تصدر المجموعة بفارق الأهداف عن أوديشا الهندي الذي تغلب بنتيجة 4-1 على ليون سيتي الأحد الماضي.
وقدم فريق الاتحاد واحدة من أفضل مبارياته تحت قيادة المدرب البحريني خالد الحربان منذ حضوره لقيادة الفريق قبل شهرين، بعد أن أظهر لمساته الفنية داخل المستطيل الأخضر، مع تطبيق جميع اللاعبات التعليمات الهجومية والدفاعية بحذافيرها.
وستقام المباراة الحاسمة غدا بين الاتحاد وأوديشا عند الساعة السابعة مساء على ستاد الأمير محمد، حيث تكفي نتيجة التعادل لتأهل ممثل الكرة النسوية الأردنية بشكل رسمي إلى النهائيات، وذلك لفارق الأهداف الذي يصب لصالحه.
واستطاع الاتحاد بفضل تألق مهاجمته ميساء جبارة من تسجيل فوز مهم جعله على بعد خطوة واحدة من التأهل عن المجموعة الثانية، حيث سجلت قائدة "النشميات" وصاحبة أعلى عدد من المباريات والأهداف للمنتخب الوطني برصيد 138 هدفا من 138 مباراة، 4 أهداف في مرمى الفريق السنغافوري من أصل 5، فيما سجلت الهدف الخامس روزبهان فريج.
ودفع الحربان في اللقاء بتشكيلة أساسية مكونة من: شرين الشلبي في حراسة المرمى، وأمامها رباعي الدفاع لينا الصاحب، تقى غازي، حورية عفاق، والعنود غازي، زينة حازم، زينب قندوسي، روزبهان فريج، لين البطوش، ميساء جبارة وبن زيان فاطمة.
وشهد اللقاء تألقا واضحا للمدافعة الشابة تقى غازي في الخط الخلفي، حيث استطاعات إيقاف جميع المحاولات التي حاول من خلالها ليون سيتي الوصول لمرمى الشلبي، فيما كان للمهاجمة الجزائرية بن زيان فاطمة دورا كبيرا في النتيجة الكبيرة بفضل حضورها المميز في الثلث الأمامي، ومساهمتها بغالبية الأهداف المسجلة.
وينتظر نادي الاتحاد دعم الجماهير في المباراة المقبلة والحاسمة، حيث كان الحضور الجماهيري في اللقاء الماضي خجولا بحضور العشرات فقط، علما أن الأبواب مفتوحة بالمجان للجماهير من أجل مساندة الممثل الوحيد للكرة الأردنية في أقوى بطولة آسيوية لأندية السيدات.
ويحصل الاتحاد على مبلغ مالي يقدر بـ100 ألف دولار في حال بلوغه لمجموعات المسابقة القارية، وهو ما سيعزز من خزينة النادي قبل المشاركة بها بعد شهرين، علما أنه تنتظره 3 مباريات على صعيد دوري المحترفات بعد ضمان التتويج به قبل ختامه للموسم الثاني على التوالي.
وعلى صعيد منفصل، تأهلت 8 فرق بشكل مباشر إلى البطولة، وهي: ووهان جيندحا الصيني، أوراوا ريد دايموندز الياباني، ملبورن سيتي الأسترالي، هيونداي ستيل ريد إينجلز الكوري الجنوبي، كايا إيلويلو الفلبيني، كلية إيجان سكولارز التايلندي، هو تشي منه الفيتنامي، وتايتشونج بلو ويل من الصين تايبيه.
وفي حال تأهل الاتحاد عن المجموعة الثانية بالتصفيات، فإنه سيخوض النهائيات في المجموعة الثالثة مع كل: من أوراوا ريد دايموندز الياباني، هو تشي منه الفيتنامي، وتايتشونج بلو وايل من الصين تايبيه.
ويقام الدور الرئيسي بنظام التجمع وعبر الدوري المجزأ من مرحلة واحدة خلال الفترة من 6 إلى 12 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ويتأهل مع نهاية دور المجموعات إلى الدور ربع النهائي أول فريقين في كل مجموعة من المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل فريقين حاصلين على المركز الثالث.
وتلعب منافسات الدور ربع النهائي يومي 22 و23 آذار (مارس) من العام المقبل، علما بأنه ستقام قرعة الأدور الإقصائية قبل انطلاق منافسات الدور ربع النهائي الذي تجري مبارياته من جولة واحدة على أرض الفريق الأعلى تصنيفا.
وتقام مباريات الأدوار النهائية بنظام التجمع، حيث تقام مباراتا الدور قبل النهائي والمباراة النهائية من جولة واحدة، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 24 أيار (مايو) 2025، على أن يتم تخصيص جوائز مالية مميزة للأندية المشاركة في البطولة، إذ يحصل بطل النسخة الأولى على جائزة مالية لا تقل عن 1.3 مليون دولار.

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