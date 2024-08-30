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مواجهات نارية بين الريال وليفربول وبايرن وبرشلونة في دوري الأبطال

8/30/2024 12:05:18 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أجريت يوم الخميس بإمارة موناكو قرعة مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2024 - 2025 الذي سيشهد إقامته بآلية حديثة، حيث يشارك 36 فريقا بدلا من 32 فريقا، كما كان يجري في النسخ السابقة من المسابقة القارية.

ومن المقرر أن يخوض كل فريق 8 مباريات خلال مرحلة الدوري بواقع 4 مباريات على أرضه ومثلها خارج أرضه.

وجاءت القرعة التي سحبها النجمان البرتغالي كريستيانو رونالدو والإيطالي جيانلويجي بوفون على النحو التالي:

ريال مدريد الإسباني

يلعب على ملعبه مع بوروسيا دورتموند الألماني وميلان الإيطالي وسالزبورغ النمساوي وشتوتغارت الألماني.

ويلعب خارج ملعبه مع ليفربول الإنجليزي وأتالانتا الإيطالي وليل وبريست الفرنسيين.

مانشستر سيتي الإنجليزي

يلعب على ملعبه مع إنتر الإيطالي وكلوب بروج البلجيكي وفينورد روتردام الهولندي وسبارتا براغ التشيكي.

ويلعب خارج أرضه مع باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي وسبورتنغ لشبونة البرتغالي وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

إنتر الإيطالي

يلعب على ملعبه مع لايبزيغ الألماني وأرسنال الإنجليزي وريد ستار الصربي وموناكو الفرنسي.

ويلعب خارج ملعبه مع مانشستر سيتي وبايرليفركوزن الألماني ويونغ بويز السويسري وسبارتا براغ التشيكي.

بايرن ميونخ الألماني

يلعب على ملعبه مع باريس سان جرمان وبنفيكا البرتغالي ودينامو زغرب الكرواتي وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

يلعب خارج ملعبه مع برشلونة الإسباني وشاختار دونيتسك الأوكراني وفينورد روتردام وأستون فيلا الإنجليزي.

برشلونة الإسباني

يلعب على ملعبه مع بايرن ميونخ وأتالانتا الإيطالي ويونغ بويز السويسري وبريست الفرنسي.

ويلعب خارج أرضه مع بوروسيا دورتموند الألماني وبنفيكا البرتغالي وريد ستار الصربي وموناكو الفرنسي.

ليفربول الإنجليزي

يلعب على ملعبه مع ريال مدريد وباير ليفركوزن الألماني وليل الفرنسي وبولونيا الإيطالي.

ويلعب خارج ملعبه مع لايبزيغ الألماني وميلان الإيطالي وأيندهوفن الهولندي وجيرونا الإسباني

باريس سان جيرمان الفرنسي

يلعب على ملعبه مع مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد الإسباني وأيندهوفن الهولندي وجيرونا الإسباني.

ويلعب خارج ملعبه مع بايرن ميونخ وأرسنال وسالزبورغ وشتوتغارت.

بوروسيا دورتموند

يلعب على ملعبه مع برشلونة وشاختار دونيتسك وسيلتيك الأسكتلندي وشتورم غراتس النمساوي.

يلعب خارج ملعبه مع ريال مدريد وكلوب بروج ودينامو زغرب وبولونيا.

بايرليفركوزن الألماني

يلعب على ملعبه مع إنتر وميلان وسالزبورغ وسبارتا براغ.

يلعب خارج ملعبه مع ليفربول وأتلتيكو مدريد وفينورد وبريست.

أتلتيكو مدريد الإسباني

يلعب على ملعبه مع لايبزيغ وباير ليفركوزن وليل وسلوفان براتيسلافا.

يلعب خارج ملعبه مع باريس سان جيرمان وبنفيكا وسالزبورغ وسبارتا براغ.

لايبزيغ الألماني

يلعب على ملعبه مع ليفربول ويوفنتوس الإيطالي وسبورتنغ لشبونة وأستون فيلا.

يلعب خارج ملعبه مع إنتر وأتلتيكو مدريد وسيلتيك وشتورم غراتس النمساوي.

أتالانتا الإيطالي

يلعب على ملعبه مع ريال مدريد وأرسنال وسيلتيك وشتورم غراتس.

يلعب خارج ملعبه مع برشلونة وشاختار دونيتسك ويونغ بويز وشتوتغارت.

يوفنتوس الإيطالي

يلعب على ملعبه مع مانشستر سيتي وبنفيكا وأيندهوفن وشتوتغارت.

يلعب خارج ملعبه مع لايبزيغ وبروج وليل وأستون فيلا.

أرسنال الإنجليزي

يلعب على ملعبه مع باريس سان جيرمان وشاختار دونيتسك ودينامو زغرب وموناكو.

يلعب خارج ملعبه مع إنتر وأتالانتا وسبورتنغ لشبونة وجيرونا.

بنفيكا البرتغالي

يلعب على ملعبه مع برشلونة وأتلتيكو وفينورد وبولونيا.

يلعب خارج ملعبه مع بايرن ميونخ ويوفنتوس وريد ستار وموناكو.

كلوب بروج البلجيكي

يلعب على ملعبه مع بوروسيا دورتموند ويوفنتوس وسبورتنغ لشبونة وأستون فيلا.

يلعب خارج ملعبه مع مانشستر سيتي وميلان وسيلتيك وشتورم غراتس.

شاختار دونيتسك الأوكراني

يلعب على ملعبه مع بايرن وأتالانتا ويونغ بويز وبريست.

يلعب خارج ملعبه مع دورتموند وأرسنال وأيندهوفن وبولونيا.

ميلان الإيطالي

يلعب على ملعبه مع ليفربول وبروج وريد ستار وجيرونا

يلعب خارج ملعبه مع ريال مدريد وباير ليفركوزن ودينامو زغرب وسلوفان براتيسلافا.

فينورد روتردام الهولندي

يلعب على ملعبه مع ليفربول وشاختار وسبورتنغ لشبونة وجيرونا.

يلعب خارج ملعبه مع باريس سان جيرمان ويوفنتوس وريد ستار وبريست.

سبورتنغ لشبونة البرتغالي

يلعب على ملعبه مع مانشستر سيتي وأرسنال وليل وبولونيا.

يلعب خارج ملعبه مع لايبزيغ وبروج وأيندهوفن وشتورم غراتس.

أيندهوفن الهولندي

يلعب على ملعبه مع ليفربول وشاختار وسبورتنغ لشبونة وجيرونا.

يلعب خارج ملعبه مع سان جيرمان ويوفنتوس وريد ستار وبريست.

دينامو زغرب الكرواتي

يلعب على ملعبه مع دورتموند وميلان وسيلتيك وموناكو.

يلعب خارج ملعبه مع بايرن وأرسنال وسالزبورغ وسلوفان براتيسلافا.

سالزبورغ النمساوي

يلعب على ملعبه مع سان جيرمان وأتلتيكو مدريد ودينامو زغرب وبريست.

يلعب خارج ملعبه مع ريال مدريد وباي ليفركوزن وفينورد وسبارتا براغ.

ليل الفرنسي

يلعب على ملعبه مع ريال مدريد ويوفنتوس وفينورد وشتورم غراتس.

يلعب خارج ملعبه مع ليفربول وأتلتيكو مدريد وسبورتنغ لشبونة وبولونيا.

ريد ستار الصربي

يلعب على ملعبه مع برشلونة وبنفيكا وأيندهوفن وشتوتغارت.

يلعب خارج ملعبه مع إنتر وميلان ويونغ بويز وموناكو.

يونغ بويز السويسري

يلعب على ملعبه مع إنتر وأتالانتا وريد ستار وأستون فيلا.

يلعب خارج ملعبه مع برشلونة وشاختار دونيتسك وسيلتيك وشتوتغارت.

سيلتيك الأسكتلندي

يلعب على ملعبه مع لايبزيغ وبروج ويونغ بويز وسلوفان براتيسلافا.

يلعب خارج ملعبه مع دورتموند وأتالانتا ودينامو زغرب وأستون فيلا.

سلوفان براتيسلافا السلوفاكي

يلعب على ملعبه مع مانشستر سيتي وميلان ودينامو زغرب وشتوتغارت.

يلعب خارج ملعبه مع بايرن وأتلتيكو مدريد وسيلتيك وجيرونا.

موناكو الفرنسي

يلعب على ملعبه مع برشلونة وبنفيكا وريد ستار وأستون فيلا.

يلعب خارج ملعبه مع إنتر وأرسنال ودينامو زغرب وبولونيا.

سبارتا براغ التشيكي

يلعب على ملعبه مع إنتر وأتلتيكو وسالزبورغ وبريست

يلعب خارج ملعبه مع مانشستر سيتي وليفركوزن وفينورد وشتوتغارت.

أستون فيلا الإنجليزي

يلعب على ملعبه مع بايرن ميونخ ويوفنتوس وسيلتيك وبولونيا.

يلعب خارج ملعبه مع سالزبورغ وبروج ويونغ بويز وموناكو.

بولونيا الإيطالي

يلعب على ملعبه مع دورتموند وشاختار وليل وموناكو.

يلعب خارج ملعبه مع ليفربول وبنفيكا وسبورتنغ لشبونة وأستون فيلا.

جيرونا الإسباني

يلعب على ملعبه مع ليفربول وارسنال وفينورد وسلوفان براتيسلافا.

يلعب خارج ملعبه مع سان جيرمان وميلان وأيندهوفن وشتورم غراتس.

شتوتغارت الألماني

يلعب على ملعبه مع سان جيرمان وأتالانتا ويونغ بويز وسلافيا براغ.

يلعب خارج ملعبه مع ريال مدريد ويوفنتوس وريد ستار وسلوفان براتيسلافا.

شتورم غراتس النمساوي

يلعب على ملعبه مع لايبزيغ وبروج وسبورتنغ لشبونة وجيرونا.

يلعب خارج ملعبه مع دورتموند وأتالانتا وليل وبريست.

بريست الفرنسي

يلعب على ملعبه مع ريال مدريد وباير ليفركوزن وأيندهوفن وشتورم غراتس.

يلعب خارج ملعبه مع برشلونة وشاختار وسالزبورغ وسبارتا براغ.

ويعتبر أكبر تغيير يشهده دوري الأبطال هو إلغاء دور المجموعات، وإقامة البطولة بنظام الدوري من مجموعة واحدة بمشاركة الـ36 فريقا.

ومن المقرر أن تصعد الأندية الثمانية الأولى في الترتيب مباشرة إلى دور الـ16، فيما ستخوض الفرق التي أنهت الدوري في المراكز من التاسع إلى الـ24 ملحق التأهل لدور الـ16، الذي يقام بنظام الأدوار الإقصائية (مباراتي ذهاب وعودة)، حيث تصعد الفرق الثمانية الفائزة من الملحق إلى دور الـ16.

ومن دور الـ16 حتى الدور قبل النهائي يتم لعب الأدوار الاقصائية (بنظام مباراتي ذهاب وعودة) بحيث يتأهل الفائز للدور التالي، فيما يقام النهائي من مباراة واحدة، تجرى على ملعب (أليانز أرينا) بمدينة ميونخ الألمانية.

في المقابل فإن الفرق التي تحتل المراكز من الـ25 إلى الأخير تودع المنافسات الأوروبية ولن تنتقل إلى البطولة الأدنى، مثلما كان يحدث في الماضي.

وخلال القرعة، تم تقسيم الفرق في أربعة أوعية، وفق تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، مع استثناء حامل لقب دوري الأبطال (ريال مدريد)، حيث تم وضعه في المركز الأول بالوعاء الأول، بغض النظر عن تصنيفه، حيث ضم كل وعاء 9 فرق.

وعقب سحب الورقة الخاصة بالريال (على سبيل المثال) تم بعد ذلك سحب فريقين من الأوعية الأربعة، على أن يتم تقسيم هذه المباريات، لتقام أربع مباريات على أرض الفريق وأربعة خارجها.

ومن المقرر أن تقام الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا في الفترة ما بين 17 إلى 19 سبتمبر المقبل، فيما تقام الجولة الثانية يومي 1 و2 أكتوبر، فيما تقام الجولة الثالثة يومي 22 و23 من ذات الشهر.

ويشهد شهر وفمبر إقامة الجولتين الرابعة والخامسة أيام 5 و6 و26 و27.

وتقام الجولة السادسة يومي 10 و11ديسمبر المقبل، فيما تقام مباريات الجولة السابعة قبل الأخيرة يومي 21 و22 يناير 2025 ، فيما تقام مباريات الجولة الأخيرة يوم 29 يناير.

وتقام مباريات الذهاب بالملحق المؤهل لدور الـ16 يومي 11 و 12 فبراير المقبل فيما تقام مباريات الإياب يومي 18 و19 من ذات الشهر.

وتجرى مباريات الذهاب لدور الـ16 يومي 4 و5 مارس، وتقام مباريات الإياب يومي 11 و12 من ذات الشهر.

وتلعب مباريات الذهاب لدور الثمانية يومي 8و9 أبريل فيما تقام مباريات الإياب بعدها بأسبوع.

وتقام مباراتا الذهاب للدور قبل النهائي يومي 29 و30 أبريل فيما تجرى مباراتا الإياب يومي 6 و7 مايو، على أن تلعب المباراة النهائية يوم 31 مايو.

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