الحسين إربد يتجاوز الوحدات بثلاثية بدرع الاتحاد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- تجاوز فريق الحسين إربد نظيره الوحدات بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جرى مساء الخميس على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة درع اتحاد الكرة.
وافتتح لاعب
الحسين إربد مجدي عطار سجل الأهداف بإحرازه الهدف الأول عند الدقيقة 39، قبل أن يسجل زميله أحمد ثائر الهدف الثاني عند الدقيقة 45.
وتعرض اللاعب المغربي في صفوف فريق الوحدات مروان إفلاح للطرد بحصوله على البطاقة الحمراء قبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة.
وعند الدقيقة 54، عزز لاعب الحسين إربد أحمد صبرة النتيجة بتسجيله الهدف الثالث، فيما قلص مهاجم الوحدات البديل بهاء فيصل النتيجة بتسجيله الهدف الأول والوحيد لفريقه من علامة الجزاء عند الدقيقة 74.
وكان الأهلي والسلط قد افتتحا منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة الدرع اليوم بالتعادل بدون أهداف.
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