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الحسين إربد يتجاوز الوحدات بثلاثية بدرع الاتحاد

8/30/2024 12:05:18 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- تجاوز فريق الحسين إربد نظيره الوحدات بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جرى مساء الخميس على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة درع اتحاد الكرة.

وافتتح لاعب الحسين إربد مجدي عطار سجل الأهداف بإحرازه الهدف الأول عند الدقيقة 39، قبل أن يسجل زميله أحمد ثائر الهدف الثاني عند الدقيقة 45.

وتعرض اللاعب المغربي في صفوف فريق الوحدات مروان إفلاح للطرد بحصوله على البطاقة الحمراء قبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة.

وعند الدقيقة 54، عزز لاعب الحسين إربد أحمد صبرة النتيجة بتسجيله الهدف الثالث، فيما قلص مهاجم الوحدات البديل بهاء فيصل النتيجة بتسجيله الهدف الأول والوحيد لفريقه من علامة الجزاء عند الدقيقة 74.

وكان الأهلي والسلط قد افتتحا منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة الدرع اليوم بالتعادل بدون أهداف.

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