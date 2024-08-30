التعليم العالي تطلق المرحلة الأولى من مشروع نظام الاتصال الإلكتروني



ويأتي إطلاق هذا المشروع تنفيذاً لرؤية التحديث الاقتصادي/ أولوية تطوير السياسات العامة لقبول الطلبة في الأردنية وكليات المجتمع بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، حيث تقوم فكرة المشروع على تنفيذ عملية إتصال / ربط مباشر (إلكتروني) مع قواعد البيانات في الجامعات/الكليات الرسمية مما يمكن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من القيام بعملية سحب مباشر لبيانات ومعلومات الطلبة بشكل كامل، وفي أي وقت وبدون الحاجة إلى أي عمليات تحديث متكررة من قبل الجامعات، ولضمان نجاح المشروع فقد أصدر مجلس التعليم العالي قراراً بالزام الجامعات الأردنية الرسمية على العمل والتعاون مع وحدة تنسيق القبول الموحد لتنفيذ عملية الاتصال.



وقال أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي إن المعلومات الدقيقة تعتبر شريان الحياة في أي جهاز إداري أو مؤسسة أو منظمة، حيث تلعب دوراً بالغ الأهمية في عملية اتخاذ القرارات، وحيث أن مجلس التعليم العالي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعتبران من أكثر المجالس/ الوزارات حيوية ذلك لما تقدمانه من خدمات، وما يقع على عاتقهما من مهام غاية في الأهمية تمس شريحة كبيرة من المواطنين والوافدين مما يتطلب ضرورة توافر معلومات كافية ودقيقة تساعد المسؤولين على اتخاذ قرارات رشيدة تحقق الأهداف المنشودة، كما أن التحديث المستمر للمعلومات، والعمل على إيصالها في الوقت المناسب، وتوفير وتكامل المعلومات الضرورية، وتنظيمها بحيث يمكن استرجاعها والاستفادة منها في الوقت المناسب، إضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة في جمع، وتخزين، وتبادل المعلومات، وكذلك توفير المعلومات الدقيقة والمختصرة هي عوامل رئيسة تنعكس إيجاباً على جودة المعلومات، وبالتالي على جودة وسلامة القرارات المتخذة بناءً عليها.



بدوره قال السيد مايكل جيه ديل أميكو نائب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن "بالنسبة للطلبة اللاجئين، يوفرالنظام وجود رقم هوية تعريفية للطالب مما يسهل الاعتراف بشهاداتهم أينما كانوا، و سيساعد النظام في سد الفجوة الحالية في المعلومات المتعلقة باللاجئين في التعليم العالي.



وأضاف يعد توفير هذه المعلومات خطوة نحو تحقيق هدف التحاق ما لا يقل عن 15% من الطلاب اللاجئين في التعليم العالي بحلول عام 2030. وهذا أمر مهم لأن التعليم الدامج يحقق آمال الشباب في الأردن، بما في ذلك اللاجئين، لاكتساب المهارات، وكسب لقمة العيش، والعيش حياة كريمة.



من جهة أخرى قدم المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/ مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب خلال الحفل عرضاً توضيحياً عن النظام وآلية استخدامه وأهم الفوائد المتحققة منه.



وتجدر الإشارة إلى أن العمل بمشروع نظام الاتصال الإلكتروني بمؤسسات التعليم العالي الرسمية (الربط الإلكتروني) المرحلة الأولى قد بدأ في شهر أيار من العام الماضي 2023 ، حيث تطلب الأمر أن تقوم وحدة تنسيق القبول الموحد ببناء خارطة معلومات موحدة تهدف إلى توحيد شكل ومضمون البيانات والمعلومات التي سيتم سحبها من الجامعات وبخلاف ذلك لن تكون هذه البيانات مفيدة، كما تطلب الأمر أن يتم التعميم على الجامعات / ضباط ارتباط المشروع للعمل على حوسبة بيانات ومعلومات لم تكن محوسبة مثل ( العقوبات التأديبية، الرقم الشخصي للطالب الوافد، رقم اللاجئ للطالب الحاصل عليه من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.......الخ)، وبعد الإنتهاء من كل هذه الخطوات بدأت وحدة تنسيق القبول الموحد بتنفيذ عمليات الربط وسحب البيانات من الجامعات ومعالجتها وتحليلها وتنسيقها وتبويبها، وهذا الأمر سيتم الإنتهاء منه نهاية العام الحالي، ومع مطلع العام الجديد سيتم إطلاق المرحلة الثانية من المشروع وهو تنفيذ الاتصال بالجامعات/الكليات الخاصة.