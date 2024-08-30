Friday, 30 August 2024 10:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انتشار للسجائر الإلكترونية بين الأطفال والمراهقين.. هل هناك رقابة فعلية على بيعها؟

8/30/2024 12:05:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان - وسط تحذيرات من عدم تطبيق الشروط المعيارية لبيع السجائر الإلكترونية التي تضر بفئتي الأطفال والمراهقين، شدد خبيران على خطورة تأثير تلك السجائر على صحة هذه الفئة، فيما تؤكد المؤسسة العامة للغذاء والدواء أنها تطبق الشروط المعيارية وفقا للمواصفات الأردنية، وأنها تحكم الرقابة عليها بعد تفويضها بذلك.
وعام 2019 أصدرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء تعميما حول شروط بيع وتخزين تلك المنتجات بموجب أسس منتجات التبغ والسجائر، فإنه يحظر بيع منتجات البخار الإلكترونية والسائل الإلكتروني ومنتجات التبغ المسخنة إلكترونيا إلا بعد موافقة المؤسسة على تسجيلها وحصولها على إجازة التداول في الأماكن المرخصة لذلك.
ومن بين الشروط أن تبعد أماكن بيع تلك المنتجات مسافة لا تقل عن 500 م عن المنشآت التعليمية أو الصحية، فضلا على أن يكون بائعها مؤهلا ولديه إلمام بالمنتجات المرخصة التي يقوم ببيعها.
إلا أن قانون الصحة العامة يحظر تدخين أي من منتجات التبغ في الأماكن العامة، على أنه يجوز بقرار من الوزير بناء على تنسيب مدير الصحة المختص تحديد مكان خاص يسمح فيه بالتدخين في المكان العام شريطة مراعاة صحة الجمهور، كما يحظر بيع منتجات التبغ لمن يقل عمره عن 18 عاما.
إلا أنه حسب التجارب لا يوجد التزام بهذه الشروط على أرض الواقع، وطرحت تساؤلات حول كيف ينسجم هذا مع الدراسات الصحية التي تتحدث عن تأثيرات سلبية؟
وفي السياق قالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في رد على استفسارات "الغد" إن الأسس الخاصة بمنتجات التبغ والنيكوتين بما فيها الإلكترونية، تضمنت العديد من المعايير العالمية لغايات ضبط تداول المنتجات وبالشكل الصحيح، وتقوم المؤسسة بأعمال الرقابة والتفتيش على هذه المنشآت للتأكد من تطبيق المعايير الخاصة ضمن شروط عرض وبيع وتخزين منتجات البخار الإلكترونية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
ولغايات استيراد هذه المنتجات وضمن إجراءات العمل المعيارية يتم تسجيل هذه المنتجات وفحصها للتأكد من تطبيق المواصفة القياسية الأردنية رقم 21/2275 الخاصة بالسجائر الإلكترونية والسائل الإلكتروني والتي يتم اعتمادها بعد أخذ كافة المعايير العالمية فيما يخص هذه المنتجات.
من جانبه حذر اختصاصي الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة د. محمد حسن الطراونة من أن السجائر الإلكترونية تستهدف فئات عمرية صغيرة كطلاب المدارس والمراهقين في المملكة وتشكل تهديدا للأجيال الجديدة، حيث أصبح الطلاب يحملونها معهم بالمدارس والشوارع دون أي رقابة، محملا الجهات المعنية والأهالي مسؤولية انتشارها بينهم بشكل كبير.
وبين أن هناك أنواع تدخين كثيرة ومختلفة منتشرة كالسجائر الإلكترونية، تحاول أن تجمل التدخين ويروج لها بأنها بديل عن الإقلاع عن التدخين العادي، إلا أنها ليست كذلك.
ونوه إلى أن هناك ترويجاً غير مسيطر عليه للتدخين بكافة أشكاله، لاسيما الأرجيلة والسجائر الإلكترونية وبنكهات مختلفة، في ظل غياب الرقابة عليها.
وطالب الطراونة بالتكاتف لتخفيف آفة التبغ والحد منها، إذ يعتبر المجتمع الأردني من أكثر المجتمعات العربية تدخينا، بخاصة عند الشباب تحت سن 18.
ووفقا للطراونة، فإن الآثار الناتجة عن التدخين تهلك الاقتصاد الصحي الوطني أيضا، فتكاليف علاج أمراض الانسداد الرئوي والسرطانات كبيرة جدا، والتي يغطيها التأمين الصحي، مما يثقل كاهل الدولة.
ودعا لإنشاء منصة إلكترونية خاصة، لتقديم خدمة المساعدة على الإقلاع عن التدخين للمواطنين، والتوعية اللازمة لهم عبر كوادر مؤهلة ومدربة، بالإضافة لأن تكون برامج الإقلاع عن التدخين مشمولة بالتأمين الصحي، في حين لا تكون عيادات الإقلاع عن التدخين شكلية، بل العمل على توفير وسائل المساعدة اللازمة فيها للمدخنين سواء التوعوية أو العلاجية.
بدوره حذر اختصاصي الأمراض الصدرية د.عبدالرحمن العناني من التراخيص في الرقابة على معايير استخدام السجائر الإلكترونية بكافة أنواعها مشيراً إلى أن الجهات الرسمية مطالبة بوضع معايير وطنية للاستخدام والرقابة على تنفيذ هذه المعايير.
وتابع العناني بأن المواصفة الأردنية واضحة لكل الاستخدامات والأنواع المنتشرة وآليات استخدامها وأعمار من يستخدمونها، مطالبا كافة الجهات الرسمية وعلى رأسها وزارة الصحة تنفيذ الإجراءات وتحقيق الرقابة الفعلية بخاصة طلبة المدارس والمراهقين.

MENAFN30082024000072011014ID1108618023

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث