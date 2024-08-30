انتشار للسجائر الإلكترونية بين الأطفال والمراهقين.. هل هناك رقابة فعلية على بيعها؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حنان بشارات
عمان - وسط تحذيرات من عدم تطبيق الشروط المعيارية لبيع السجائر الإلكترونية التي تضر بفئتي الأطفال والمراهقين، شدد خبيران على خطورة تأثير تلك السجائر على صحة هذه الفئة، فيما تؤكد المؤسسة العامة للغذاء والدواء أنها تطبق الشروط المعيارية وفقا للمواصفات الأردنية، وأنها تحكم الرقابة عليها بعد تفويضها بذلك.
وعام 2019 أصدرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء تعميما حول شروط بيع وتخزين تلك المنتجات بموجب أسس منتجات التبغ والسجائر، فإنه يحظر بيع منتجات البخار الإلكترونية والسائل الإلكتروني ومنتجات التبغ المسخنة إلكترونيا إلا بعد موافقة المؤسسة على تسجيلها وحصولها على إجازة التداول في الأماكن المرخصة لذلك.
ومن بين الشروط أن تبعد أماكن بيع تلك المنتجات مسافة لا تقل عن 500 م عن المنشآت التعليمية أو الصحية، فضلا على أن يكون بائعها مؤهلا ولديه إلمام بالمنتجات المرخصة التي يقوم ببيعها.
إلا أن قانون الصحة العامة يحظر تدخين أي من منتجات التبغ في الأماكن العامة، على أنه يجوز بقرار من الوزير بناء على تنسيب مدير الصحة المختص تحديد مكان خاص يسمح فيه بالتدخين في المكان العام شريطة مراعاة صحة الجمهور، كما يحظر بيع منتجات التبغ لمن يقل عمره عن 18 عاما.
إلا أنه حسب التجارب لا يوجد التزام بهذه الشروط على أرض الواقع، وطرحت تساؤلات حول كيف ينسجم هذا مع الدراسات الصحية التي تتحدث عن تأثيرات سلبية؟
وفي السياق قالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في رد على استفسارات "الغد" إن الأسس الخاصة بمنتجات التبغ والنيكوتين بما فيها الإلكترونية، تضمنت العديد من المعايير العالمية لغايات ضبط تداول المنتجات وبالشكل الصحيح، وتقوم المؤسسة بأعمال الرقابة والتفتيش على هذه المنشآت للتأكد من تطبيق المعايير الخاصة ضمن شروط عرض وبيع وتخزين منتجات البخار الإلكترونية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
ولغايات استيراد هذه المنتجات وضمن إجراءات العمل المعيارية يتم تسجيل هذه المنتجات وفحصها للتأكد من تطبيق المواصفة القياسية الأردنية رقم 21/2275 الخاصة بالسجائر الإلكترونية والسائل الإلكتروني والتي يتم اعتمادها بعد أخذ كافة المعايير العالمية فيما يخص هذه المنتجات.
من جانبه حذر اختصاصي الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة د. محمد حسن الطراونة من أن السجائر الإلكترونية تستهدف فئات عمرية صغيرة كطلاب المدارس والمراهقين في المملكة وتشكل تهديدا للأجيال الجديدة، حيث أصبح الطلاب يحملونها معهم بالمدارس والشوارع دون أي رقابة، محملا الجهات المعنية والأهالي مسؤولية انتشارها بينهم بشكل كبير.
وبين أن هناك أنواع تدخين كثيرة ومختلفة منتشرة كالسجائر الإلكترونية، تحاول أن تجمل التدخين ويروج لها بأنها بديل عن الإقلاع عن التدخين العادي، إلا أنها ليست كذلك.
ونوه إلى أن هناك ترويجاً غير مسيطر عليه للتدخين بكافة أشكاله، لاسيما الأرجيلة والسجائر الإلكترونية وبنكهات مختلفة، في ظل غياب الرقابة عليها.
وطالب الطراونة بالتكاتف لتخفيف آفة التبغ والحد منها، إذ يعتبر المجتمع الأردني من أكثر المجتمعات العربية تدخينا، بخاصة عند الشباب تحت سن 18.
ووفقا للطراونة، فإن الآثار الناتجة عن التدخين تهلك الاقتصاد الصحي الوطني أيضا، فتكاليف علاج أمراض الانسداد الرئوي والسرطانات كبيرة جدا، والتي يغطيها التأمين الصحي، مما يثقل كاهل الدولة.
ودعا لإنشاء منصة إلكترونية خاصة، لتقديم خدمة المساعدة على الإقلاع عن التدخين للمواطنين، والتوعية اللازمة لهم عبر كوادر مؤهلة ومدربة، بالإضافة لأن تكون برامج الإقلاع عن التدخين مشمولة بالتأمين الصحي، في حين لا تكون عيادات الإقلاع عن التدخين شكلية، بل العمل على توفير وسائل المساعدة اللازمة فيها للمدخنين سواء التوعوية أو العلاجية.
بدوره حذر اختصاصي الأمراض الصدرية د.عبدالرحمن العناني من التراخيص في الرقابة على معايير استخدام السجائر الإلكترونية بكافة أنواعها مشيراً إلى أن الجهات الرسمية مطالبة بوضع معايير وطنية للاستخدام والرقابة على تنفيذ هذه المعايير.
وتابع العناني بأن المواصفة الأردنية واضحة لكل الاستخدامات والأنواع المنتشرة وآليات استخدامها وأعمار من يستخدمونها، مطالبا كافة الجهات الرسمية وعلى رأسها وزارة الصحة تنفيذ الإجراءات وتحقيق الرقابة الفعلية بخاصة طلبة المدارس والمراهقين.
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